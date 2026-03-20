Friends watching football, two of them are happy and one is displeased with the result
Sport

Pénteki futballcsemege: egyre közelít a célegyenes, lássuk a mai kínálatot

Pénzcentrum
2026. március 20. 07:30

A hét utolsó munkanapján sem maradunk futballizgalmak nélkül: a magyar élvonaltól a topligákig hét mérkőzés közül válogathatnak a szurkolók.

A péntek este a Fizz Ligában indul, majd a Serie A, a Bundesliga, a Ligue 1, a Premier League és a La Liga meccsein keresztül vezet az út egészen késő estig.

A hétvégi fordulók nyitányaként több bajnokságban is fontos összecsapásokat rendeznek. A tabellák alakulása szempontjából meghatározó pontokért küzdenek a csapatok, miközben a tavaszi hajrá közeledtével egyre nagyobb a tét.

Fizz Liga: a Paks ellen jönne feljebb az MTK

Az MTK a Paksot fogadja az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. A hazaiak hullámzó formában vannak: az utóbbi időszakban többnyire döntetleneket játszottak, győzelemre pedig jó ideje várnak. A Paks sem érkezik azonban nagy lendületben, az elmúlt meccseken rendre pont nélkül maradt a csapat.

A decemberi találkozón a tolnaiak otthon 3-1-re nyertek, így a fővárosiak minden bizonnyal revánsra készülnek. A 20 órakor kezdődő mérkőzés mindkét együttes számára lehetőséget kínál a tavasz fellendítésére.

Serie A: tovább lépdelne a Genova

A Cagliari a remek formában lévő Napolit látja vendégül 18:30-kor. A szardíniai gárda nehéz heteket tudhat maga mögött, sorozatos vereségekkel a háta mögött. Ezzel szemben a nápolyiak kiváló szériában érkeznek, az utóbbi mérkőzéseken rendre győzni tudtak. A decemberi összecsapás 1-1-es döntetlent hozott, így a Napoli ezúttal a három pont megszerzésére törekszik.

Serie A 30. forduló
Cagliari
Napoli
2026. március 20. péntek 18:30
|
Unipol Domus, Cagliari
Egymás elleni statisztika: 30 meccs
Győzelem
  Cagliari: 1 (3.3%)
  Napoli: 20 (66.7%)
  Döntetlen: 9 (30%)
Gólok
  Cagliari: 22
  Napoli: 65
Gólkülönbség: -43
Hazai győzelem
  Cagliari: 0
  Napoli: 11
Vendéggyőzelem
  Cagliari: 1
  Napoli: 9
Adatlap létrehozva: 2026.03.19.

A Genoa az Udinesét fogadja 20:45-ös kezdéssel. A hazaiak kifejezetten jó passzban vannak, több győzelmet is begyűjtöttek az elmúlt fordulókban. Az Udinese ezzel szemben nehézségekkel küzd, formájuk jelentősen visszaesett. Az őszi meccsen a genovaiak idegenben is nyerni tudtak 2-1-re, így favoritként lépnek pályára saját közönségük előtt.

Bundesliga: nehéz feladat előtt Orbánék

A lipcsei Red Bull Arénában az RB Leipzig a TSG Hoffenheimet fogadja 20:30-tól. A házigazdák formája javulóban van, az utóbbi időszakban stabilizálni tudták teljesítményüket. A Hoffenheim vegyes eredményekkel érkezik, győzelmek és vereségek váltják egymást a csapatnál.

Érdekesség, hogy az őszi összecsapáson a vendégek meglepetésre 3-1-es győzelmet arattak hazai pályán, így a Leipzig számára a visszavágás plusz motivációt jelenthet.

Ligue 1: csak a győzelem jó a Lens-nek

Az RC Lens az Angers SCO-t látja vendégül 20:45-ös kezdéssel. A hazaiak ingadozó teljesítményt nyújtottak az elmúlt hetekben, győzelmek és vereségek egyaránt előfordultak. Az Angers kifejezetten nehéz időszakon megy keresztül, sorozatos vereségek után érkezik Lens-be. A novemberi mérkőzésen az RC Lens idegenben nyert 2-1-re, így papíron most is ők a találkozó esélyesei.

Premier League: kipukkad a United-lufi?

A Tóth Alexet is foglalkoztató Bournemouth a Manchester Unitedet fogadja a Vitality Stadionban 21 órakor. A hazaiak döntetlenek sorozata után legutóbb győzni tudtak. A United jó formát mutat, több győzelmet is bezsebelt a közelmúltban.

A decemberi rangadó emlékezetes 4-4-es döntetlent hozott az Old Traffordon, így gólgazdag meccsre számíthatnak a szurkolók. A vendégek a jelenlegi formájukat tekintve bizakodva utazhatnak a dél-angliai városba.

La Liga: nyerni akar a Villarreal

A Villarreal a Real Sociedadot fogadja 21 órától a spanyol nyitányon. A sárga tengeralattjáró az utóbbi meccseken több győzelmet is aratott, formájuk emelkedőben van. A baszkok hullámzó teljesítményt nyújtanak, eredményeik váltakozóak voltak az elmúlt hetekben. Az őszi találkozón a Villarreal 3-2-re nyert San Sebastiánban, így a hazai pálya előnyével megerősítve ismét jó eséllyel szállnak harcba a három pontért.
