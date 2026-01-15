Országszerte jégpályák sora várja a korcsolyázókat meghosszabbított nyitva tartással, éjszakai programokkal és egyedi aktivitásokkal szombaton. Hozzuk is a vidéki lehetőségeket!
Máris százmilliós szerződést kapott a kirúgott NFL-edző: ez lesz az új csapata, hihetetlen pénzt fog kapni
A New York Giants ötéves, közel 100 millió dollár értékű szerződésben állapodott meg John Harbaugh-val, aki a klub új vezetőedzője lesz.
Nem volt sokáig munka nélkül John Harbaugh, akit másfél hete bocsátott el az NFL-ben szereplő Baltimore Ravens, ahol 18 évig volt állásban. A vezetőedzőre máris lecsapott a New York Giants, akik szintén edzőt keresnek, és egy hatalmas szerződéssel kínálták meg.
A megállapodás részletei szerint Harbaugh szerződése az 5 év alatt megközelíti a 100 millió dolláros értéket, amivel az NFL egyik legjobban fizetett vezetőedzőjévé lép elő - erről Jordan Schultz NFL-szakíró írt az X-en. A hírek alapján a tárgyalások kezdetétől erős, kölcsönös érdeklődés mutatkozott a felek között, így a végső megállapodás senkit sem ért váratlanul.
Sources: The #Giants’ deal for John Harbaugh is expected to be for 5 years, with a total value that nears $100M.— Jordan Schultz (@Schultz_Report) January 15, 2026
He will be one of the NFL’s highest-paid coaches — like he was in Baltimore. https://t.co/STHSPF6Hl7 pic.twitter.com/qDGP22sdoz
Harbaugh érkezése komoly fegyvertény a Giants számára, amelynek égető szüksége volt egy olyan vezetőedzőre, aki stabilitást és győztes mentalitást tud hozni a franchise számára. A szakember tökéletesen illeszkedik ezekhez az elvárásokhoz: tizennyolc idényt töltött a Baltimore Ravens vezetőedzőjeként, ez idő alatt Super Bowlt nyert, és 61,4 százalékos győzelmi mutatót ért el.
John Harbaugh iránt több csapat élénken érdeklődött, többek között a szintén edzőt kereső Atlanta Falcons is. A hírek szerint közel is álltak a megegyezéshez, ám a georgiai csapat azóta kinevezte korábbi játékosát, Matt Ryan-t igazgatónak. A hírek szerint pedig Harbaugh hallani sem akart arról, hogy ne kapjon teljesen szabad kezet, így hiúsult meg ez az igazolás.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!
A szerződés véglegesítése után a figyelem a stáb összeállítására terelődik. Mivel Jaxson Dart irányító fejlődése kiemelt fontosságú a klub számára, a legkritikusabb döntés a támadókoordinátor személyéről szól majd. A hírek szerint a posztra a legnagyobb eséllyel Todd Monkent, Harbaugh korábbi baltimore-i támadókoordinátorát szemelte ki a Giants, és várhatóan ő kapja meg az állást. Az NFL szabályai ugyanakkor előírják, hogy a végső döntés előtt a csapatnak több jelölttel is kötelező interjúkat kell lefolytatnia.
Több mint félmilliárd jegyigénylés érkezett a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra a kedden lezárult első, sorsolásos értékesítési szakaszban.
Roger Federer 2022-es visszavonulása óta először tér vissza az Australian Openre, ahol bemutatómeccset játszik régi nagy ellenfeleivel.
Arsène Wenger a lesszabály alapvető átalakítását javasolja, csakhogy az UEFA és a brit szövetség túl radikálisnak tartják az ötletet.
Stefanos Tsitsipas alig egy évvel a Paula Badosával való szakítása után úgy tűnik, ismét rátalált a szerelemre - nem is akárkivel ment nyaralni.
A döntőt február közepén rendezik, a győztes csapat játékosai pedig akár 376 ezer dollárt is zsebre tehetnek fejenként.
Az Arsenal jelenleg a Premier League élén áll, annak ellenére, hogy nincs kiemelkedő gólszerzője
A kétszeres olimpiai bajnok úszó, Milák Kristóf ismét megkezdte a medencés edzéseket – jelentette be Gergely István, a Budapesti Honvéd SE ügyvezető elnöke.
Varga Zsolt együttese hibátlan mérleggel, hat ponttal jutott tovább a középdöntőbe.
Sebastian Ofner már győztesnek hitte magát a döntő szett rövidítésében, ám a korai ünneplés után mentálisan összeesett.
A tenisztornákon az edzőpálya-idő aranyat ér, és bár a játékosok szívesen készülnek egymás ellen, feszültséget kelt, ha valaki akár csak néhány perccel is túllépi az...
Portugália luxuskörülmények között készül a tornára a mexikói Riviera Mayán - a torna Ronaldo utolsó esélye lesz vébét nyerni.
Tóth Balázs közel két hónapos kihagyás után vasárnap tért vissza a pályára, elmondása szerint jól érezte magát a pályán.
Így áll most az elszabott olimpiai jégcsarnok építése: már egy éves késésben vannak, veszélyben a hokimeccsek?
Mérsékelt optimizmussal értékelte az NHL és a játékosok szakszervezete a hétvégén rendezett próbaeseményt a milánói téli olimpia jégkorong-helyszínén.
Edzőváltás történt a győri női kosárlabdacsapatnál: a klub a hétvégi bajnoki vereség után felmentette vezetőedzői tisztségéből Füzy-Antolovics Adélt.
Több ezren nézték meg Kyrgios visszatérését, aki azonban nem indul az Australian Openen.
Tragikus hirtelenséggel, mindössze 67 évesen elhunyt Fehér Gábor vívóedző, aki a magyar kardvívás meghatározó alakja volt.
Elmaradhat a szombathelyi kosárcsapat mérkőzése a brutális időjárás miatt: órák óta dekkolnak a reptéren
A Falco csapata a lezárt bécsi repülőtéren rekedt, így egyelőre bizonytalan a csapat lengyelországi útja.
Kylian Mbappé gesztusa látványos jele volt annak, mennyire meggyengült Xabi Alonso tekintélye a klubnál.