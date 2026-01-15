Máris százmilliós szerződést kapott a kirúgott NFL-edző: ez lesz az új csapata, hihetetlen pénzt fog kapni

A New York Giants ötéves, közel 100 millió dollár értékű szerződésben állapodott meg John Harbaugh-val, aki a klub új vezetőedzője lesz.

Nem volt sokáig munka nélkül John Harbaugh, akit másfél hete bocsátott el az NFL-ben szereplő Baltimore Ravens, ahol 18 évig volt állásban. A vezetőedzőre máris lecsapott a New York Giants, akik szintén edzőt keresnek, és egy hatalmas szerződéssel kínálták meg.

A megállapodás részletei szerint Harbaugh szerződése az 5 év alatt megközelíti a 100 millió dolláros értéket, amivel az NFL egyik legjobban fizetett vezetőedzőjévé lép elő - erről Jordan Schultz NFL-szakíró írt az X-en. A hírek alapján a tárgyalások kezdetétől erős, kölcsönös érdeklődés mutatkozott a felek között, így a végső megállapodás senkit sem ért váratlanul.

Sources: The #Giants’ deal for John Harbaugh is expected to be for 5 years, with a total value that nears $100M.



He will be one of the NFL’s highest-paid coaches — like he was in Baltimore. https://t.co/STHSPF6Hl7 pic.twitter.com/qDGP22sdoz — Jordan Schultz (@Schultz_Report) January 15, 2026

Harbaugh érkezése komoly fegyvertény a Giants számára, amelynek égető szüksége volt egy olyan vezetőedzőre, aki stabilitást és győztes mentalitást tud hozni a franchise számára. A szakember tökéletesen illeszkedik ezekhez az elvárásokhoz: tizennyolc idényt töltött a Baltimore Ravens vezetőedzőjeként, ez idő alatt Super Bowlt nyert, és 61,4 százalékos győzelmi mutatót ért el.

John Harbaugh iránt több csapat élénken érdeklődött, többek között a szintén edzőt kereső Atlanta Falcons is. A hírek szerint közel is álltak a megegyezéshez, ám a georgiai csapat azóta kinevezte korábbi játékosát, Matt Ryan-t igazgatónak. A hírek szerint pedig Harbaugh hallani sem akart arról, hogy ne kapjon teljesen szabad kezet, így hiúsult meg ez az igazolás.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A szerződés véglegesítése után a figyelem a stáb összeállítására terelődik. Mivel Jaxson Dart irányító fejlődése kiemelt fontosságú a klub számára, a legkritikusabb döntés a támadókoordinátor személyéről szól majd. A hírek szerint a posztra a legnagyobb eséllyel Todd Monkent, Harbaugh korábbi baltimore-i támadókoordinátorát szemelte ki a Giants, és várhatóan ő kapja meg az állást. Az NFL szabályai ugyanakkor előírják, hogy a végső döntés előtt a csapatnak több jelölttel is kötelező interjúkat kell lefolytatnia.