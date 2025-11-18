Kiderült végre egy fontos részlet a focivébéről: így utazhatsz ki szurkolóként jövőre Amerikába

Az Egyesült Államok különleges vízumrendszert vezet be a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra szurkolók számára, amely gyorsított eljárást biztosít a jegytulajdonosoknak - írja a Telex.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn jelentette be a FIFA útlevél (FIFA Pass) létrehozását, amely megkönnyíti a vízumszerzést a jövő évi, három észak-amerikai országban megrendezésre kerülő világbajnokságra érkező szurkolók számára.

A fehér házi eseményen Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke kiemelte: "az eljárás révén a jegybirtokosok prioritást élveznek a vízum megszerzéséhez szükséges időpontokban."

Infantino arról is beszámolt, hogy a tornára több millió látogatót várnak, akik személyesen szeretnék megtekinteni a mérkőzéseket. Marco Rubio amerikai külügyminiszter megerősítette, hogy az Egyesült Államok külképviseletei már készülnek a megnövekedett vízumigények kezelésére.

A világbajnokságot megint a magyar válogatott nélkül rendezik meg: mint beszámoltunk róla, vasárnap Írország 3-2-re győzött Budapesten az utolsó selejtezőn, így eldőlt, hogy Magyarország a márciusi pótselejtezőn sem vehet részt.