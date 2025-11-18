2025. november 18. kedd Jenő
5 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy focilabda fekszik a kertben, foci, labdarúgás, futball, labda
Sport

Kiderült végre egy fontos részlet a focivébéről: így utazhatsz ki szurkolóként jövőre Amerikába

Telex
2025. november 18. 09:31

Az Egyesült Államok különleges vízumrendszert vezet be a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra szurkolók számára, amely gyorsított eljárást biztosít a jegytulajdonosoknak - írja a Telex.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn jelentette be a FIFA útlevél (FIFA Pass) létrehozását, amely megkönnyíti a vízumszerzést a jövő évi, három észak-amerikai országban megrendezésre kerülő világbajnokságra érkező szurkolók számára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fehér házi eseményen Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke kiemelte: "az eljárás révén a jegybirtokosok prioritást élveznek a vízum megszerzéséhez szükséges időpontokban."

Nemzetközi  |  2022
FIFA Világbajnokság
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Netherlands
7
2.
Senegal
6
3.
Ecuador
4
4.
Qatar
0
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Kylian Mbappé
(France)
8
2.
Lionel Messi
(Argentina)
7
3.
Olivier Giroud
(France)
4
4.
Julián Álvarez
(Argentina)
4
5.
Gonçalo Ramos
(Portugal)
3
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2025.11.18.

Infantino arról is beszámolt, hogy a tornára több millió látogatót várnak, akik személyesen szeretnék megtekinteni a mérkőzéseket. Marco Rubio amerikai külügyminiszter megerősítette, hogy az Egyesült Államok külképviseletei már készülnek a megnövekedett vízumigények kezelésére.

A világbajnokságot megint a magyar válogatott nélkül rendezik meg: mint beszámoltunk róla, vasárnap Írország 3-2-re győzött Budapesten az utolsó selejtezőn, így eldőlt, hogy Magyarország a márciusi pótselejtezőn sem vehet részt. 

Ilyen nincs! Az utolsó pillanatban kapott ki a válogatott, lemaradunk a világbajnokságról
EZ IS ÉRDEKELHET
Ilyen nincs! Az utolsó pillanatban kapott ki a válogatott, lemaradunk a világbajnokságról
2026-ban sem lesz ott a magyar válogatott a világbajnokságon, miután az utolsó pillanatban kapott góllal 3-2-re kikapott Írországtól, így a pótselejtezőn sem lehet ott márciusban.
Címlapkép: Getty Images
#sport #vízum #labdarúgás #magyar válogatott #donald trump #világbajnokság #amerikai egyesült államok #FIFA #vb 2026 #vb-selejtezők #szurkolók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:36
09:31
09:24
09:18
09:11
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 18.
Újabb mélyütés jöhet a magyar autóipari álomnak? Komoly válság érik, ezt nagyon nehéz lesz kivédeni
2025. november 17.
Banki csalások: milliárdos anyagi károk, tízezer fölött a visszaélések száma – hogyan védekezzünk?
2025. november 17.
Ezeket a munkahelyeket 5 éven belül kinyírja a mesterséges intelligencia: ma jól fizető szakmák is a listán
2025. november 17.
Ezekben az országokban már szinte senki sem ül autóba, a magyar adat is meglepő
2025. november 17.
Kevés magyar ingatlantulaj tudja, erre bizony nem fizet a biztosító: sokan csak akkor eszmélnek, amikor már késő
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 18. kedd
Jenő
47. hét
November 18.
A koraszülöttek világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Minden készen áll: épülhet az új gigastadion, minden engedély megvan
2
2 hete
Megszűnhet a legendás magyar kézilabdacsapat: nagyon nagy a baj, hamarosan elfogy a pénz
3
1 hete
Eddig nem látott videó került elő Michael Schumacher tragikus síbalesetéről
4
2 hete
Teszten a Decathlon NBA-s cipői: itthon is kapható, vajon megéri megvenni?
5
1 hete
Azonnali hatállyal kirúgta edzőjét a küszködő Újpest: a pletykák szerint, nagy név lehet Krznar utódja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Állampapír
Az állam által kibocsátott kötvény, amely a költségvetés hiányát finanszírozza. Lehet fix és változó kamatozású, kibocsátása történhet saját, illetve idegen valutában. A teljes állampapír-állomány a teljes államadósságtól függ. Az állampapír hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A hitelező az értékpapírt megvásárló Ügyfél, a hitelfelvevő pedig a magyar állam nevében az Államadósság Kezelő Központ. Az állampapírok esetén a tőke visszatérítésére és a kamatfizetésekre az állam vállal garanciát.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 18. 07:32
Váratlan fordulat a CSOK Plusznál: sokkal többen lehetnek jogosultak, mint eddig
Pénzcentrum  |  2025. november 18. 06:29
Így spórolnak vagyonokat a karácsonyi bevásárláson a legélelmesebb magyarok: bármelyik hazai boltláncál működik a trükk
Agrárszektor  |  2025. november 18. 08:14
Megérkezett a hó Magyarországra: ebben a térségben minden kifehéredett