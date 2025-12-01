Dárdai Bence, a Wolfsburg 19 éves magyar válogatott középpályása elülső keresztszalag-szakadás miatt műtéten esett át Innsbruckban.
Szezon közben hagyta cserben a csapatát a vezetőedző: ki is fütyülték a szurkolók + videó
A vezetőedző azonnal elhagyta az Ole Miss csapatát, hogy a LSU vezetőedzője legyen, mindezt az év végi rájátszás előtt - írta az ESPN.
Lane Kiffin vezetőedző vasárnap délután jelentette be távozását az Ole Miss csapatától, hogy elfogadja a LSU vezetőedzői pozícióját. A döntés egy több hétig tartó találgatási időszakot zárt le, és példa nélküli helyzetet teremtett: Kiffin nem fogja vezetni korábbi csapatát a College Football Playoffban.
"Ez egy nagyon nehéz, kihívásokkal teli nap volt" - nyilatkozta Kiffin az ESPN-nek. "Sokat egyeztettünk Keith Carterrel [Ole Miss sportigazgató] az éjszaka folyamán, hogy megtaláljuk a módját, hogyan tudnám vezetni a csapatot a playoff során. Végül ez az ő döntése volt, és teljesen tiszteletben tartom. Megértem ezt a döntést."
Kiffin szerződése a LSU-val hét évre szól, és évi körülbelül 12 millió dollárt ér, bónuszlehetőségekkel. Ez az összeg a college football egyik legjobban fizetett edzőjévé teszi őt. Az 50 éves Kiffin és a Rebels nemrég zárta 11-1-es alapszakaszát a Mississippi State elleni 38-19-es győzelemmel, ami gyakorlatilag biztosította helyüket a 12 csapatos College Football Playoffban.
Az Ole Miss gyorsan reagált a helyzetre, és Pete Golding védelmi koordinátort nevezte ki a csapat állandó vezetőedzőjének Kiffin távozása után. Egy közösségi médiában gyorsan elterjedt videóban jól lehet hallani, ahogy a csalódott Rebels-szurkolók direkt kimentek a reptérre, és alapos füttykoncerttel búcsúztatták a távozó edzőt:
"A szívem itt volt [Ole Missnél]" - mondta Kiffin az ESPN-nek. "De beszéltem néhány mentorommal - Carroll edzővel, Saban edzővel. Különösen amikor Carroll edző azt mondta: 'Az apád azt mondaná, hogy menj. Ragadd meg a lehetőséget.'" Kiffin hozzátette: "Büszke vagyok arra, amit itt elértünk. De eljött az idő a váltásra. Beszéltem Istennel, és ő azt mondta, itt az ideje egy új lépésnek. Ez egy új fejezet."
Golding, aki a harmadik szezonját tölti a Rebels csapatánál, korábban öt évig dolgozott Nick Saban mellett az Alabamánál mint kiemelt védelmi segédedző. "Az Ole Miss Football különleges" - nyilatkozta Golding. "Küldetésünk egyértelmű: keménységgel, fegyelemmel és fáradhatatlan erőfeszítéssel fogunk játszani mindenben, amit teszünk."
Kiffin hat szezon alatt 55-19-es mérleget ért el az Ole Miss élén. A 2020-as szezon kezdete óta csak az Alabama (67-12) és a Georgia (71-8) nyert több mérkőzést az SEC-ben.
