Oxford, MS - 2023. november 28: Vaught Hemingway Stadion az Ole Miss Campuson.
Sport

Szezon közben hagyta cserben a csapatát a vezetőedző: ki is fütyülték a szurkolók + videó

Pénzcentrum
2025. december 1. 12:43

A vezetőedző azonnal elhagyta az Ole Miss csapatát, hogy a LSU vezetőedzője legyen, mindezt az év végi rájátszás előtt - írta az ESPN.

Lane Kiffin vezetőedző vasárnap délután jelentette be távozását az Ole Miss csapatától, hogy elfogadja a LSU vezetőedzői pozícióját. A döntés egy több hétig tartó találgatási időszakot zárt le, és példa nélküli helyzetet teremtett: Kiffin nem fogja vezetni korábbi csapatát a College Football Playoffban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Ez egy nagyon nehéz, kihívásokkal teli nap volt" - nyilatkozta Kiffin az ESPN-nek. "Sokat egyeztettünk Keith Carterrel [Ole Miss sportigazgató] az éjszaka folyamán, hogy megtaláljuk a módját, hogyan tudnám vezetni a csapatot a playoff során. Végül ez az ő döntése volt, és teljesen tiszteletben tartom. Megértem ezt a döntést."

Kiffin szerződése a LSU-val hét évre szól, és évi körülbelül 12 millió dollárt ér, bónuszlehetőségekkel. Ez az összeg a college football egyik legjobban fizetett edzőjévé teszi őt. Az 50 éves Kiffin és a Rebels nemrég zárta 11-1-es alapszakaszát a Mississippi State elleni 38-19-es győzelemmel, ami gyakorlatilag biztosította helyüket a 12 csapatos College Football Playoffban.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Az Ole Miss gyorsan reagált a helyzetre, és Pete Golding védelmi koordinátort nevezte ki a csapat állandó vezetőedzőjének Kiffin távozása után. Egy közösségi médiában gyorsan elterjedt videóban jól lehet hallani, ahogy a csalódott Rebels-szurkolók direkt kimentek a reptérre, és alapos füttykoncerttel búcsúztatták a távozó edzőt:

"A szívem itt volt [Ole Missnél]" - mondta Kiffin az ESPN-nek. "De beszéltem néhány mentorommal - Carroll edzővel, Saban edzővel. Különösen amikor Carroll edző azt mondta: 'Az apád azt mondaná, hogy menj. Ragadd meg a lehetőséget.'" Kiffin hozzátette: "Büszke vagyok arra, amit itt elértünk. De eljött az idő a váltásra. Beszéltem Istennel, és ő azt mondta, itt az ideje egy új lépésnek. Ez egy új fejezet."

Golding, aki a harmadik szezonját tölti a Rebels csapatánál, korábban öt évig dolgozott Nick Saban mellett az Alabamánál mint kiemelt védelmi segédedző. "Az Ole Miss Football különleges" - nyilatkozta Golding. "Küldetésünk egyértelmű: keménységgel, fegyelemmel és fáradhatatlan erőfeszítéssel fogunk játszani mindenben, amit teszünk."

Kiffin hat szezon alatt 55-19-es mérleget ért el az Ole Miss élén. A 2020-as szezon kezdete óta csak az Alabama (67-12) és a Georgia (71-8) nyert több mérkőzést az SEC-ben.
Címlapkép: Getty Images
1
1 hete
Formula-1 katari nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Lusail, Katar helyszínen
2
6 napja
Megszűnés szélén a legendás magyar focicsapat: 40 milliót kéne gyűjteniük, vagy mindennek vége
3
1 hete
Bemondta a MOB elnöke, mikor lehet Budapesten olimpia: nem kertelt Gyulay Zsolt
4
1 hete
Itt a TAO-rendszer végórája? Megszólalt a sportközgazdász, szerinte most ez zajlik a rendszerrel
5
2 napja
Szoboszlai csúcsformája sem segít, ezért van óriási bajban a Liverpool: mi lesz így a magyar sztárral?
