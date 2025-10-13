2025. október 13. hétfő Kálmán, Ede
17 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
1 2 5 10 100 Különböző dollárbankjegyek egy halomban háttérként. Pénzügyi koncepció
Sport

Tízmilliókat kaszál a kirúgott futballedző: hihetetlen lelépési pénzt kap

Pénzcentrum
2025. október 13. 13:49

Az amerikai egyetemi futballban elitcsapatnak szmító Penn State Egyetem közel 50 millió dollárt fizet James Franklin vezetőedzőnek a kirúgása után - tudósított a NBC News.

A Penn State Nittany Lions futballcsapata meglepő döntést hozott: menesztette James Franklin vezetőedzőt, akinek 49,7 millió dolláros végkielégítést kell fizetnie. A döntés különösen megdöbbentő, mivel Franklin tavaly a College Football Playoff elődöntőjébe vezette a csapatot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 3-3-as mérleggel álló Penn State szeptember végén még veretlen volt és a 3. helyen állt a rangsorban, ám az Oregon elleni hazai mérkőzésen elvesztett kétgólos előnyét, majd hosszabbításban kikapott. Ezt követően további két vereséget szenvedett olyan mérkőzéseken, ahol legalább 20 pontos esélyesnek számított.

Pat Kraft, a Penn State atlétikai igazgatója közleményében hangsúlyozta, hogy bár Franklin újjáépítette a programot és országos erővé tette a csapatot, az egyetem a legmagasabb elvárásokat támasztja, és új vezetésre van szükség a bajnoki címek eléréséhez.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!

Az 53 éves Franklin a második legsikeresebb edző a Nittany Lions történetében Joe Paterno után. Tavaly az ötödik helyen zárták a szezont az AP-rangsorban, ami 2005 óta a legjobb eredményük volt. Idén augusztusban a csapat a második helyen kezdte a szezont.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Franklin 2014-ben érkezett a Penn State-hez, és 2021-ben 10 éves szerződéshosszabbítást kapott 2031-ig. A most kifizetendő végkielégítés a második legnagyobb az egyetemi futball történetében, csak a Texas A&M által Jimbo Fishernek fizetett 76 millió dollár előzi meg.

Bár Franklin hat szezonban is elérte a 10 győzelmet, a rangos mérkőzéseken gyengén teljesített: 4-21-es mérleget ért el az AP-rangsor első tíz helyezettje ellen játszott meccseken, köztük 1-18-at a Big Ten konferencia ellenfelei ellen. A The Athletic szerint a Penn State lehetséges jelöltjei között szerepel Curt Cignetti (Indiana) és Matt Rhule (Nebraska) is. Az új edző feladata lesz, hogy a Penn State-et az 1986 óta várt első országos bajnoki címéhez vezesse.
Címlapkép: Getty Images
#egyetem #sport #végkielégítés #kirúgás #amerika #dollár #futball #edző #amerikai futball #amerikai foci #edzőváltás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:15
15:03
14:47
14:31
14:22
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 13.
Megszólalt a legendás budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben
2025. október 12.
Így lőttek ki az esküvőárak 2025-ben: sokan Babaváróból fedezték a lagzit, nagyon megjárták
2025. október 13.
Ez döntheti romba az ismert világot pár éven belül: a magyarok bankszámlái is veszélyben
2025. október 13.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
2025. október 13.
Horror áron lesz kapható az őszi-téli szezon slágergyümölcse: már megint a lengyelek kaszálnak
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 13. hétfő
Kálmán, Ede
42. hét
Október 13.
Kolumbusz-nap
Október 13.
"Öltözz ki!" nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Formula-1 szingapúri nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma-1 versenynaptár Szingapúr helyszínen
2
17 órája
Formula-1 amerikai nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár USA, Austin helyszínen
3
1 napja
Ebből él ma a doppingbotrányba belebukott Annus Adrián: leesik az állad
4
2 hete
Így lett Szoboszlai a leggazdagabb magyar futballista: édesapja mesélt a befektetésekről
5
6 napja
Kukába mentek a százmilliók? Nagy bajban lehetnek Szoboszlaiék, azonnal váltani kéne
PÉNZÜGYI KISOKOS
Diverzifikáció
a vállalkozások által alkalmazott aktív, célratörő üzletpolitika, melynek eredményeként új termékekkel és szolgáltatásokkal bővül vagy teljesen megváltozik a vállalkozás tevékenysége, növekszik a piaci részesedése és meggyorsul fejlődése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 13. 15:03
Megszólalt a szakértő: ezért van válságban a Sziget és más magyar fesztiválok – meglepő okokat említ
Pénzcentrum  |  2025. október 13. 13:02
Ez döntheti romba az ismert világot pár éven belül: a magyarok bankszámlái is veszélyben
Agrárszektor  |  2025. október 13. 14:28
Nincs gyógymód a kór ellen, ami Magyarországon fertőz: ez már ijesztő