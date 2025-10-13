Sir Alex Ferguson 10 ezer fontot adományozott korábbi klubjának, a glasgow-i Benburb FC-nek, hogy segítse őket a Skót Kupa második fordulójában.
Tízmilliókat kaszál a kirúgott futballedző: hihetetlen lelépési pénzt kap
Az amerikai egyetemi futballban elitcsapatnak szmító Penn State Egyetem közel 50 millió dollárt fizet James Franklin vezetőedzőnek a kirúgása után - tudósított a NBC News.
A Penn State Nittany Lions futballcsapata meglepő döntést hozott: menesztette James Franklin vezetőedzőt, akinek 49,7 millió dolláros végkielégítést kell fizetnie. A döntés különösen megdöbbentő, mivel Franklin tavaly a College Football Playoff elődöntőjébe vezette a csapatot.
A 3-3-as mérleggel álló Penn State szeptember végén még veretlen volt és a 3. helyen állt a rangsorban, ám az Oregon elleni hazai mérkőzésen elvesztett kétgólos előnyét, majd hosszabbításban kikapott. Ezt követően további két vereséget szenvedett olyan mérkőzéseken, ahol legalább 20 pontos esélyesnek számított.
Pat Kraft, a Penn State atlétikai igazgatója közleményében hangsúlyozta, hogy bár Franklin újjáépítette a programot és országos erővé tette a csapatot, az egyetem a legmagasabb elvárásokat támasztja, és új vezetésre van szükség a bajnoki címek eléréséhez.
Az 53 éves Franklin a második legsikeresebb edző a Nittany Lions történetében Joe Paterno után. Tavaly az ötödik helyen zárták a szezont az AP-rangsorban, ami 2005 óta a legjobb eredményük volt. Idén augusztusban a csapat a második helyen kezdte a szezont.
Franklin 2014-ben érkezett a Penn State-hez, és 2021-ben 10 éves szerződéshosszabbítást kapott 2031-ig. A most kifizetendő végkielégítés a második legnagyobb az egyetemi futball történetében, csak a Texas A&M által Jimbo Fishernek fizetett 76 millió dollár előzi meg.
Bár Franklin hat szezonban is elérte a 10 győzelmet, a rangos mérkőzéseken gyengén teljesített: 4-21-es mérleget ért el az AP-rangsor első tíz helyezettje ellen játszott meccseken, köztük 1-18-at a Big Ten konferencia ellenfelei ellen. A The Athletic szerint a Penn State lehetséges jelöltjei között szerepel Curt Cignetti (Indiana) és Matt Rhule (Nebraska) is. Az új edző feladata lesz, hogy a Penn State-et az 1986 óta várt első országos bajnoki címéhez vezesse.
Az UEFA módosítani készül a több klub egyidőben való tulajdonlására (MCO) vonatkozó szabályait - a döntéssel sok most kizárt csapat jól járhat.
Zinedine Zidane, a Real Madrid és a francia válogatott legendája megerősítette, hogy szeretne visszatérni az edzősködéshez.
Lássuk, mikor rendezik az Amerikai Nagydíjat, mikor lesz a sprintverseny, az időmérő és az Amerikai Nagydíj 2025-ben, Austin, USA helyszínen.
A magyar labdarúgó-válogatott eddigi 15 összecsapásából egyet sem tudott megnyerni Portugália ellen,
Annus Adrián, a doppingvétség miatt 2004-ben olimpiai aranyérmétől megfosztott kalapácsvető, hamarosan hazai tehetséget edzhet
A magyar labdarúgó-válogatott hazai pályán 2-0-s győzelmet aratott az örmény csapat felett a szombati világbajnoki selejtezőmérkőzésen.
Az év talán legfontosabb mérkőzését játssza ma este a magyar labdarúgó-válogatott: ha ki akarunk jutni a jövő nyári vébére, akkor csak a győzelem elfogadható Örményország...
Auston Matthews a második egymást követő évben is a legjobban fizetett NHL-játékos, de a Maple Leafs csillaga hamarosan elveszítheti vezető pozícióját.
A ritkábban bringázó felnőttek többsége – a teljes népesség 16 százaléka – gyakrabban kerékpározna, ha biztonságosabbak lennének a körülmények.
A Manchester United csapata bizakodva készülhet a Liverpool elleni rangadóra, miután a Sunderland elleni győzelemmel javított helyzetén a bajnokságban.
A Shanghai Masters tenisztornán több játékos is feladta a mérkőzését a szélsőséges időjárási körülmények miatt, ami ismét rávilágít a sportág hőséggel kapcsolatos hiányos szabályozására.
A kirúgott Rangers-edző, Russell Martin a Loch Lomond-i tónál pihente ki a kudarcot mindössze egy nappal azután, hogy kirúgta a csapata.
A Nemzetközi Tenisz Integritási Ügynökség (ITIA) új programot indított, amely pénzügyi és jogi támogatást nyújt a doppingvizsgálatok és korrupciós nyomozások alá vont játékosoknak.
Predrag Boskovic, az Európai Kézilabda Szövetség alelnöke őrizetbe került Montenegróban.
Az UEFA elnöke, Alekszandr Ceferin figyelmeztetett, hogy a külföldi helyszínekre költöztetett bajnoki mérkőzések veszélyeztetik a labdarúgás jövőjét.
Conor McGregor 18 hónapos eltiltást kapott a UFC doppingszabályzatának megsértése miatt, miután tavaly három alkalommal nem volt elérhető a tesztek elvégzéséhez.
A korábbi Liverpool-legenda szerint a csapat tele volt 'egoista vesztesekkel', és elárulta, hogy többnyire utálta a válogatott szerepléseket.
Cristiano Ronaldo sporttörténelmi mérföldkőhöz érkezett: ő lett az első labdarúgó, aki elérte a dollármilliárdos vagyoni szintet.
