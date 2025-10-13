Tízmilliókat kaszál a kirúgott futballedző: hihetetlen lelépési pénzt kap

Az amerikai egyetemi futballban elitcsapatnak szmító Penn State Egyetem közel 50 millió dollárt fizet James Franklin vezetőedzőnek a kirúgása után - tudósított a NBC News.

A Penn State Nittany Lions futballcsapata meglepő döntést hozott: menesztette James Franklin vezetőedzőt, akinek 49,7 millió dolláros végkielégítést kell fizetnie. A döntés különösen megdöbbentő, mivel Franklin tavaly a College Football Playoff elődöntőjébe vezette a csapatot.

A 3-3-as mérleggel álló Penn State szeptember végén még veretlen volt és a 3. helyen állt a rangsorban, ám az Oregon elleni hazai mérkőzésen elvesztett kétgólos előnyét, majd hosszabbításban kikapott. Ezt követően további két vereséget szenvedett olyan mérkőzéseken, ahol legalább 20 pontos esélyesnek számított.

Pat Kraft, a Penn State atlétikai igazgatója közleményében hangsúlyozta, hogy bár Franklin újjáépítette a programot és országos erővé tette a csapatot, az egyetem a legmagasabb elvárásokat támasztja, és új vezetésre van szükség a bajnoki címek eléréséhez.

Az 53 éves Franklin a második legsikeresebb edző a Nittany Lions történetében Joe Paterno után. Tavaly az ötödik helyen zárták a szezont az AP-rangsorban, ami 2005 óta a legjobb eredményük volt. Idén augusztusban a csapat a második helyen kezdte a szezont.

Franklin 2014-ben érkezett a Penn State-hez, és 2021-ben 10 éves szerződéshosszabbítást kapott 2031-ig. A most kifizetendő végkielégítés a második legnagyobb az egyetemi futball történetében, csak a Texas A&M által Jimbo Fishernek fizetett 76 millió dollár előzi meg.

Bár Franklin hat szezonban is elérte a 10 győzelmet, a rangos mérkőzéseken gyengén teljesített: 4-21-es mérleget ért el az AP-rangsor első tíz helyezettje ellen játszott meccseken, köztük 1-18-at a Big Ten konferencia ellenfelei ellen. A The Athletic szerint a Penn State lehetséges jelöltjei között szerepel Curt Cignetti (Indiana) és Matt Rhule (Nebraska) is. Az új edző feladata lesz, hogy a Penn State-et az 1986 óta várt első országos bajnoki címéhez vezesse.