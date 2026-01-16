Thomas Tuchel, az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint a világbajnoki keretbe kerüléshez nem elég a tehetség.
Odaszúrt a sztárocskáknak és a kluboknak a volt angol kapitány: szerinte hatalmas a baj, változtatni kell
A modern futballklubok struktúrája egyre inkább csökkenti az edzők hatáskörét, miközben a munkájukkal járó nyomás továbbra is jelentős - állítja Sir Gareth Southgate, Anglia korábbi szövetségi kapitánya.
A futball-, technikai és sportigazgatók számának növekedése hatalmi eltolódást eredményezett a klubokon belül, bár Southgate szerint ez természetes fejlődési folyamat. A LinkedIn platformon közzétett bejegyzésében azt is kifejtette, hogy a "menedzser" helyett a "vezetőedző" megnevezés elterjedése ellenére a mai edzők ugyanolyan nyomás alatt dolgoznak, mint korábban.
Southgate megjegyzései olyan időszakban születtek, amikor a Real Madrid, a Manchester United és a Chelsea is megvált vezetőedzőjétől az év eleje óta. Véleménye szerint mindhárom esetben "a klubvezetőkkel, alkalmazottakkal vagy játékosokkal folytatott hatalmi harcok voltak a megbízatások végének alapvető okai".
"Az edzői hatáskör eróziója fokozatos folyamat volt az évek során" – írta a korábbi angol szövetségi kapitány, aki két Európa-bajnoki döntőbe és egy világbajnoki elődöntőbe vezette a válogatottat. Hozzátette, hogy ez a folyamat felgyorsult a különböző igazgatói pozíciók elterjedésével, akik a hosszú távú stratégiáért felelnek és közvetlenül a vezérigazgatóknak vagy tulajdonosoknak jelentenek.
Southgate szerint ez a struktúra szükségszerű, mivel egy vezetőedzőnek "sem ideje, sem sok esetben speciális szaktudása nincs a bonyolult játékosszerződések kezelésére, a globális megfigyelőhálózatok felügyeletére vagy a kifinomult adatműveletek irányítására".
A korábbi kapitány rámutatott, hogy a vezetőedzői munka valójában összetettebb lett a nagyobb játékoskeretekkel, a kiterjedtebb szakmai stábbal, a fokozott elemzési követelményekkel és a növekvő média- és kereskedelmi kötelezettségekkel.
A modern játékosok menedzselésének összetettsége (akik közül sokan gyakorlatilag egyéni márkák), a klubok pénzügyi tétjeivel és a hagyományos és közösségi média állandó vizsgálatával együtt jelentős problémák és nyomás forrása
– tette hozzá.
Southgate, aki 2016 és 2024 között irányította az angol válogatottat, elismerte, hogy a különböző titulusok "finom, néha nem szándékos hatalmi és státuszbeli eltolódást" eredményeztek. Elmondása szerint amikor felajánlották neki az angol válogatott vezetőedzői pozícióját, ragaszkodott a "menedzser" címhez, hogy tükrözze azt a "tekintélyt, befolyást és irányítást", amelyre szüksége lesz a szerepben.
