Megszólalt végre az edzőváltásról a spanyol világelső: nehéz hetek következhetnek Alcaraznak

Carlos Alcaraz a 2026-os Australian Openen nemcsak a címért küzd, hanem történelmi mérföldkőért is. A 22 éves spanyol múlt hónapban váratlanul különvált hosszú ideje mellette dolgozó edzőjétől, Juan Carlos Ferrerótól, ezzel lezárva azt a hét évig tartó együttműködést, amely egy tinédzser csodagyereket hatszoros Grand Slam-bajnokká formált.

A váltás ellenére Alcaraz kitart amellett, hogy idei legfontosabb célja a melbourne-i győzelem és a karrier Grand Slam megszerzése. Tizenöt éves kora óta most először versenyez Ferrero nélkül, Ausztráliában már Samuel López a spanyol világelső edzője, a sajtótájékoztatón Alcaraz nyugodtan és magabiztosan válaszolt a szakítással kapcsolatos kérdésekre: "Ugyanaz a csapat vesz körül, mint tavaly, Juan Carlos kivételével. Így döntöttünk, és teljes bizalmam van a jelenlegi stábomban. Az edzések nagyon jól mentek, jól érzem magam, és izgatottan várom a tornát."

Amikor a történtekről faggatták, Alcaraz diplomatikusan fogalmazott: "Közösen hoztuk meg ezt a döntést. Az életben vannak fejezetek, amelyeknek egyszer véget kell érniük. Nagyon hálás vagyok a hét közös évért, sokat tanultam tőle, és valószínűleg neki köszönhetem, hogy ma az a játékos vagyok, aki vagyok. De lezártuk ezt a fejezetet, barátok maradtunk, jó a kapcsolatunk."

Ferrero azonban más hangnemben nyilatkozott a szakításról: "A lelkemet adtam ebbe a projektbe. Fáj." A CLAY-nek nyilatkozó közeli forrás szerint decemberben, a szerződés meghosszabbításakor Ferrero két hétig várt az ajánlatra Alcaraz csapatától, majd mindössze két napot kapott az aláírásra.

A történtek után felerősödtek a találgatások: vajon Alcaraz egyedül döntött, vagy a családja és a belső köre is befolyásolta? A spanyol játékos azonban cáfolta, hogy bármi is gyökeresen megváltozott volna a mindennapjaiban: "Semmilyen változás nem történt. Ugyanarra fókuszáltam, amit tennünk kellett, és amin javítani akartunk az előző szezonhoz képest. Egy csapattag hiányzik, a többiek ugyanazok. Semmin nem változtattunk."

Az Australian Open megnyerésével Alcaraz lenne minden idők legfiatalabb férfi játékosa, aki teljesíti a karrier Grand Slamet, ezzel megdöntené Don Budge régóta élő rekordját.

Tim Henman, a korábbi világranglista-negyedik és a TNT Sports elemzője ugyanakkor óvatosságra int: "Ferrero hiánya pszichológiailag nagyon megviselheti Carlost, és megzavarhatja a koncentrációját a pályán. Nagyon meglepett a szakításuk. Csak az idő dönti el, hogyan dolgozza fel ezt."

Alcaraz ráadásul nehéz sorsolást kapott: az első körben a hazai közönség egyik kedvence, Adam Walton ellen lép pályára. Továbbjutás esetén minden bizonnyal a rutinos német Yannick Hanfmann következik, aki ellen 2–0-ra vezet. A harmadik körben a kiszámíthatatlan, balkezes Corentin Moutet okozhat kellemetlenségeket.

A legnagyobb veszély viszont ezután jöhet: a negyedik fordulóban Tommy Paul várhat rá, aki azon kevés játékosok egyike, akiknek pozitív a mérlegük Alcaraz ellen, és megszerezheti harmadik győzelmét is a spanyollal szemben. A nyolcaddöntőben a hatodik kiemelt hazai kedvenc, Alex de Minaur következhet – bár Alcaraz 5–0-ra vezet kettejük egymás ellenijében, az ausztrál játéka sokat fejlődött. Az elődöntőben Alexander Zverev, a fináléban pedig Jannik Sinner vagy Novak Djokovic jöhet. Alcaraz 10–6-ra vezet Sinner ellen, a szerbbel szemben viszont 4–5 a mérlege, és még élénken él benne a tavalyi negyeddöntős vereség emléke, amikor Djokovic búcsúztatta őt.