A TikTok új, mesterséges intelligencián alapuló életkor-azonosító technológiát vezet be Európában, hogy hatékonyabban kiszűrje a 13 év alatti felhasználókat.
Megszólalt végre az edzőváltásról a spanyol világelső: nehéz hetek következhetnek Alcaraznak
Carlos Alcaraz a 2026-os Australian Openen nemcsak a címért küzd, hanem történelmi mérföldkőért is. A 22 éves spanyol múlt hónapban váratlanul különvált hosszú ideje mellette dolgozó edzőjétől, Juan Carlos Ferrerótól, ezzel lezárva azt a hét évig tartó együttműködést, amely egy tinédzser csodagyereket hatszoros Grand Slam-bajnokká formált.
A váltás ellenére Alcaraz kitart amellett, hogy idei legfontosabb célja a melbourne-i győzelem és a karrier Grand Slam megszerzése. Tizenöt éves kora óta most először versenyez Ferrero nélkül, Ausztráliában már Samuel López a spanyol világelső edzője, a sajtótájékoztatón Alcaraz nyugodtan és magabiztosan válaszolt a szakítással kapcsolatos kérdésekre: "Ugyanaz a csapat vesz körül, mint tavaly, Juan Carlos kivételével. Így döntöttünk, és teljes bizalmam van a jelenlegi stábomban. Az edzések nagyon jól mentek, jól érzem magam, és izgatottan várom a tornát."
Amikor a történtekről faggatták, Alcaraz diplomatikusan fogalmazott: "Közösen hoztuk meg ezt a döntést. Az életben vannak fejezetek, amelyeknek egyszer véget kell érniük. Nagyon hálás vagyok a hét közös évért, sokat tanultam tőle, és valószínűleg neki köszönhetem, hogy ma az a játékos vagyok, aki vagyok. De lezártuk ezt a fejezetet, barátok maradtunk, jó a kapcsolatunk."
KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!
Ferrero azonban más hangnemben nyilatkozott a szakításról: "A lelkemet adtam ebbe a projektbe. Fáj." A CLAY-nek nyilatkozó közeli forrás szerint decemberben, a szerződés meghosszabbításakor Ferrero két hétig várt az ajánlatra Alcaraz csapatától, majd mindössze két napot kapott az aláírásra.
A történtek után felerősödtek a találgatások: vajon Alcaraz egyedül döntött, vagy a családja és a belső köre is befolyásolta? A spanyol játékos azonban cáfolta, hogy bármi is gyökeresen megváltozott volna a mindennapjaiban: "Semmilyen változás nem történt. Ugyanarra fókuszáltam, amit tennünk kellett, és amin javítani akartunk az előző szezonhoz képest. Egy csapattag hiányzik, a többiek ugyanazok. Semmin nem változtattunk."
Az Australian Open megnyerésével Alcaraz lenne minden idők legfiatalabb férfi játékosa, aki teljesíti a karrier Grand Slamet, ezzel megdöntené Don Budge régóta élő rekordját.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Tim Henman, a korábbi világranglista-negyedik és a TNT Sports elemzője ugyanakkor óvatosságra int: "Ferrero hiánya pszichológiailag nagyon megviselheti Carlost, és megzavarhatja a koncentrációját a pályán. Nagyon meglepett a szakításuk. Csak az idő dönti el, hogyan dolgozza fel ezt."
Alcaraz ráadásul nehéz sorsolást kapott: az első körben a hazai közönség egyik kedvence, Adam Walton ellen lép pályára. Továbbjutás esetén minden bizonnyal a rutinos német Yannick Hanfmann következik, aki ellen 2–0-ra vezet. A harmadik körben a kiszámíthatatlan, balkezes Corentin Moutet okozhat kellemetlenségeket.
A legnagyobb veszély viszont ezután jöhet: a negyedik fordulóban Tommy Paul várhat rá, aki azon kevés játékosok egyike, akiknek pozitív a mérlegük Alcaraz ellen, és megszerezheti harmadik győzelmét is a spanyollal szemben. A nyolcaddöntőben a hatodik kiemelt hazai kedvenc, Alex de Minaur következhet – bár Alcaraz 5–0-ra vezet kettejük egymás ellenijében, az ausztrál játéka sokat fejlődött. Az elődöntőben Alexander Zverev, a fináléban pedig Jannik Sinner vagy Novak Djokovic jöhet. Alcaraz 10–6-ra vezet Sinner ellen, a szerbbel szemben viszont 4–5 a mérlege, és még élénken él benne a tavalyi negyeddöntős vereség emléke, amikor Djokovic búcsúztatta őt.
Michel Platini tisztázta, de úgy érzi, politikai játszmák fosztották meg attól, hogy a FIFA elnöke legyen.
Azonnali hatállyal távozott Shaun Wane, az angol rögbiliga-válogatott szövetségi kapitánya, így a nemzeti csapatnak új vezetőedzőt kell találnia az idei világbajnokságra.
Hatvannyolc éves korában elhunyt Medgyes Tamás vívóedző, aki évtizedeken át nevelte a magyar tőrözőket, és pályafutása során Ázsiában is maradandót alkotott.
Máris százmilliós szerződést kapott a kirúgott NFL-edző: ez lesz az új csapata, hihetetlen pénzt fog kapni
A New York Giants ötéves, közel 100 millió dollár értékű szerződésben állapodott meg John Harbaugh-val, aki a klub új vezetőedzője lesz.
Elfogatóparancsot adott ki a miami rendőrség Gervonta Davis, a WBA könnyűsúlyú világbajnoka ellen családon belüli erőszak gyanújával.
Az illegális sportközvetítések száma Nagy-Britanniában három év alatt több mint a duplájára, 3,6 milliárdra nőtt.
Dom Taylort hat hónapra tiltották el, miután a decemberi PDC-dartsvilágbajnokságon doppingvétségen érték.
Mínusz húsz fokban kell pályára lépnie a los angeles-i csapatnak, az irányító egészen egyedi megoldással készül a hideg ellen.
Több mint félmilliárd jegyigénylés érkezett a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra a kedden lezárult első, sorsolásos értékesítési szakaszban.
Roger Federer 2022-es visszavonulása óta először tér vissza az Australian Openre, ahol bemutatómeccset játszik régi nagy ellenfeleivel.
Arsène Wenger a lesszabály alapvető átalakítását javasolja, csakhogy az UEFA és a brit szövetség túl radikálisnak tartják az ötletet.
Stefanos Tsitsipas alig egy évvel a Paula Badosával való szakítása után úgy tűnik, ismét rátalált a szerelemre - nem is akárkivel ment nyaralni.
A döntőt február közepén rendezik, a győztes csapat játékosai pedig akár 376 ezer dollárt is zsebre tehetnek fejenként.
Az Arsenal jelenleg a Premier League élén áll, annak ellenére, hogy nincs kiemelkedő gólszerzője
A kétszeres olimpiai bajnok úszó, Milák Kristóf ismét megkezdte a medencés edzéseket – jelentette be Gergely István, a Budapesti Honvéd SE ügyvezető elnöke.
Varga Zsolt együttese hibátlan mérleggel, hat ponttal jutott tovább a középdöntőbe.
Sebastian Ofner már győztesnek hitte magát a döntő szett rövidítésében, ám a korai ünneplés után mentálisan összeesett.
A tenisztornákon az edzőpálya-idő aranyat ér, és bár a játékosok szívesen készülnek egymás ellen, feszültséget kelt, ha valaki akár csak néhány perccel is túllépi az...