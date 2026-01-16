2026. január 16. péntek Gusztáv
0 °C Budapest
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Teniszező teniszlabdát adogat egy mérkőzésen a nyílt pályán. Sport, edzés és aktív élet koncepció.
Sport

Megszólalt végre az edzőváltásról a spanyol világelső: nehéz hetek következhetnek Alcaraznak

Pénzcentrum
2026. január 16. 11:14

Carlos Alcaraz a 2026-os Australian Openen nemcsak a címért küzd, hanem történelmi mérföldkőért is. A 22 éves spanyol múlt hónapban váratlanul különvált hosszú ideje mellette dolgozó edzőjétől, Juan Carlos Ferrerótól, ezzel lezárva azt a hét évig tartó együttműködést, amely egy tinédzser csodagyereket hatszoros Grand Slam-bajnokká formált.

A váltás ellenére Alcaraz kitart amellett, hogy idei legfontosabb célja a melbourne-i győzelem és a karrier Grand Slam megszerzése. Tizenöt éves kora óta most először versenyez Ferrero nélkül, Ausztráliában már Samuel López a spanyol világelső edzője, a sajtótájékoztatón Alcaraz nyugodtan és magabiztosan válaszolt a szakítással kapcsolatos kérdésekre: "Ugyanaz a csapat vesz körül, mint tavaly, Juan Carlos kivételével. Így döntöttünk, és teljes bizalmam van a jelenlegi stábomban. Az edzések nagyon jól mentek, jól érzem magam, és izgatottan várom a tornát."

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Amikor a történtekről faggatták, Alcaraz diplomatikusan fogalmazott: "Közösen hoztuk meg ezt a döntést. Az életben vannak fejezetek, amelyeknek egyszer véget kell érniük. Nagyon hálás vagyok a hét közös évért, sokat tanultam tőle, és valószínűleg neki köszönhetem, hogy ma az a játékos vagyok, aki vagyok. De lezártuk ezt a fejezetet, barátok maradtunk, jó a kapcsolatunk."

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Ferrero azonban más hangnemben nyilatkozott a szakításról: "A lelkemet adtam ebbe a projektbe. Fáj." A CLAY-nek nyilatkozó közeli forrás szerint decemberben, a szerződés meghosszabbításakor Ferrero két hétig várt az ajánlatra Alcaraz csapatától, majd mindössze két napot kapott az aláírásra.

A történtek után felerősödtek a találgatások: vajon Alcaraz egyedül döntött, vagy a családja és a belső köre is befolyásolta? A spanyol játékos azonban cáfolta, hogy bármi is gyökeresen megváltozott volna a mindennapjaiban: "Semmilyen változás nem történt. Ugyanarra fókuszáltam, amit tennünk kellett, és amin javítani akartunk az előző szezonhoz képest. Egy csapattag hiányzik, a többiek ugyanazok. Semmin nem változtattunk."

Kapcsolódó cikkeink:

Az Australian Open megnyerésével Alcaraz lenne minden idők legfiatalabb férfi játékosa, aki teljesíti a karrier Grand Slamet, ezzel megdöntené Don Budge régóta élő rekordját.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Tim Henman, a korábbi világranglista-negyedik és a TNT Sports elemzője ugyanakkor óvatosságra int: "Ferrero hiánya pszichológiailag nagyon megviselheti Carlost, és megzavarhatja a koncentrációját a pályán. Nagyon meglepett a szakításuk. Csak az idő dönti el, hogyan dolgozza fel ezt."

Alcaraz ráadásul nehéz sorsolást kapott: az első körben a hazai közönség egyik kedvence, Adam Walton ellen lép pályára. Továbbjutás esetén minden bizonnyal a rutinos német Yannick Hanfmann következik, aki ellen 2–0-ra vezet. A harmadik körben a kiszámíthatatlan, balkezes Corentin Moutet okozhat kellemetlenségeket.

A legnagyobb veszély viszont ezután jöhet: a negyedik fordulóban Tommy Paul várhat rá, aki azon kevés játékosok egyike, akiknek pozitív a mérlegük Alcaraz ellen, és megszerezheti harmadik győzelmét is a spanyollal szemben. A nyolcaddöntőben a hatodik kiemelt hazai kedvenc, Alex de Minaur következhet – bár Alcaraz 5–0-ra vezet kettejük egymás ellenijében, az ausztrál játéka sokat fejlődött. Az elődöntőben Alexander Zverev, a fináléban pedig Jannik Sinner vagy Novak Djokovic jöhet. Alcaraz 10–6-ra vezet Sinner ellen, a szerbbel szemben viszont 4–5 a mérlege, és még élénken él benne a tavalyi negyeddöntős vereség emléke, amikor Djokovic búcsúztatta őt.
Címlapkép: Getty Images
#sport #verseny #sportoló #tenisz #ausztrália #teniszező #carlos alcaraz #novak djokovic #grand slam #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:30
11:25
11:14
11:11
11:07
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 16.
Nekiment a terézvárosi Airbnb-tiltásnak az apartmankiadók elnöke: "Ez nem szabályozás, ez ellehetetlenítés!"
2026. január 15.
Szakadék szélén az európai autóipar: ez Magyarországnak is fájni fog, rengeteg állás szűnhet meg
2026. január 16.
Zacher Gábor: 40 ezer szakdolgozó és ezer háziorvos hiányzik az egészségügyi ellátórendszerből
2026. január 15.
Ilyen a történelemben még soha nem fordult elő: komoly fordulat érik a világgazdaságban, százmilliókat érint a dolog
2026. január 15.
Végre kiderült, hány ukrán menekült van Magyarországon: tényleg elveszik a magyarok munkáját?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 16. péntek
Gusztáv
3. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kiderült, mi okozhatta Dudás Miki halálát: ezt találták a sportoló holttestén, minden borulhat az ügyben
2
2 hete
Elhunyt Horváth Csaba
3
1 hete
Megölhették Dudás Miklós világbajnok kajakozót: fordulatot vett az ügy, most már ezután nyomoz a rendőrség
4
2 hete
Most érkezett: meghalt a legendás szövetségi kapitány, gyászol az ország fociélete
5
2 hete
Dudás Miki halála: megszólalt a közeli barát -„Mélyen magába temette a problémáit, fájdalmait”
PÉNZÜGYI KISOKOS
Arbitrázs
ügylet, amely a különböző piacokon mutatkozó ár-, bér- és kamatkülönbségek kihasználásával ér el nyereséget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 16. 11:30
Alig ismert szabály szedi áldozatait: csúnyán megbüntetnek, ha így vezetsz a jeges úton, nincs kibúvó
Pénzcentrum  |  2026. január 16. 09:57
Zacher Gábor: 40 ezer szakdolgozó és ezer háziorvos hiányzik az egészségügyi ellátórendszerből
Agrárszektor  |  2026. január 16. 10:31
Hihetetlen, de igaz: ennyiért árulják a tűzifát Magyarországon