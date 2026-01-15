Arsène Wenger a lesszabály alapvető átalakítását javasolja, csakhogy az UEFA és a brit szövetség túl radikálisnak tartják az ötletet.
Elképesztő: visszatér a teniszpályára Federer és Agassi, hamarosan láthatjuk is őket
Roger Federer 2022-es visszavonulása óta először tér vissza az Australian Openre, ahol bemutatómeccset játszik régi nagy ellenfeleivel - tudósított a The Guardian.
A hatszoros melbourne-i bajnok nem fukarkodott a dicséretekkel Carlos Alcaraz és Jannik Sinner párharcát illetően. "Hihetetlen teniszt játszanak. A tavalyi Roland Garros-döntőjük egyszerűen elképesztő volt. Aztán ezt megfejelték azzal, hogy más tornákon is rendre egymás ellen játszották a finálékat. Mindenki próbál lépést tartani velük, ők pedig egyre jobban elhúznak" – mondta Federer, hozzátéve, hogy mindkettőjükkel edzett már, és lenyűgözte őt az ütéstechnikájuk.
A csütörtöki sorsoláson kiderült, hogy a világelső Alcaraz az ausztrál Adam Walton ellen kezd, míg a címvédő Sinner első ellenfele a francia Hugo Gaston lesz. A 22 éves spanyol Melbourne-ben még soha nem jutott tovább a negyeddöntőnél. Ha most megnyerné a tornát, ő lenne minden idők legfiatalabb játékosa, aki karrierje során mind a négy Grand Slam-trófeát begyűjtötte. A tízszeres bajnok Novak Djokovic Janik Sinner ágára került, az első körben még Pedro Martinez ellen lép pályára.
A női mezőnyben Arina Szabalenka harmadik Australian Open-győzelmére hajt, miután tavaly a döntőben Madison Keystől kapott ki. A világelső belarusz a francia Sarah Rakotomang Rajaonah ellen kezdi meg szereplését.
Friss és élő sporteredmények, hírek a Pénzcentrum sportoldalán: KATTINTS!
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A második kiemelt Iga Świątek szintén történelmi sikerre készül: ha megszerzi első ausztrál Grand Slam-trófeáját, ő is teljessé teheti karrierslamjét. A lengyel játékosra azonban rendkívül nehéz ág vár: akár egymást követő körökben találkozhat a kétszeres bajnok Naomi Oszakával, Jelena Ribakinával és Amanda Aniszimovával is.
Varga Zsolt együttese hibátlan mérleggel, hat ponttal jutott tovább a középdöntőbe.
Sebastian Ofner már győztesnek hitte magát a döntő szett rövidítésében, ám a korai ünneplés után mentálisan összeesett.
A tenisztornákon az edzőpálya-idő aranyat ér, és bár a játékosok szívesen készülnek egymás ellen, feszültséget kelt, ha valaki akár csak néhány perccel is túllépi az...
Portugália luxuskörülmények között készül a tornára a mexikói Riviera Mayán - a torna Ronaldo utolsó esélye lesz vébét nyerni.
Tóth Balázs közel két hónapos kihagyás után vasárnap tért vissza a pályára, elmondása szerint jól érezte magát a pályán.
Így áll most az elszabott olimpiai jégcsarnok építése: már egy éves késésben vannak, veszélyben a hokimeccsek?
Mérsékelt optimizmussal értékelte az NHL és a játékosok szakszervezete a hétvégén rendezett próbaeseményt a milánói téli olimpia jégkorong-helyszínén.
Edzőváltás történt a győri női kosárlabdacsapatnál: a klub a hétvégi bajnoki vereség után felmentette vezetőedzői tisztségéből Füzy-Antolovics Adélt.
Több ezren nézték meg Kyrgios visszatérését, aki azonban nem indul az Australian Openen.
Tragikus hirtelenséggel, mindössze 67 évesen elhunyt Fehér Gábor vívóedző, aki a magyar kardvívás meghatározó alakja volt.
Elmaradhat a szombathelyi kosárcsapat mérkőzése a brutális időjárás miatt: órák óta dekkolnak a reptéren
A Falco csapata a lezárt bécsi repülőtéren rekedt, így egyelőre bizonytalan a csapat lengyelországi útja.
Kylian Mbappé gesztusa látványos jele volt annak, mennyire meggyengült Xabi Alonso tekintélye a klubnál.
Slot nem volt elégedett Szoboszlai hibája után, annak ellenére sem, hogy a magyar játékos hatalmas góllal nyitotta a kupameccset.
A döntés a Barcelona elleni, elveszített spanyol Szuperkupa-döntő után született.
Újabb sportkonfliktus robbant ki az Egyesült Államok és Kanada között, ezúttal a szkeletonban, alig néhány héttel a téli olimpia előtt.
Jonathan Barnett futballügynök ellen újabb bizonyítékok kerültek elő: a legfrissebb bírósági iratok szerint egy céges e-mailben "rabszolgának" nevezte állítólagos áldozatát.
Katar tárgyalásokat folytat a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséggel (FIFA) arról, hogy ő rendezhesse az első női klubvilágbajnokságot.
Milos Raonic, a korábbi wimbledoni döntős vasárnap a közösségi médiában jelentette be, hogy visszavonul.
Adam Phillips és Vimal Yoganathan számára életre szóló álmuk válhat valóra, amikor a Barnsley ma este az Anfielden lép pályára a Liverpool ellen az FA-kupában.