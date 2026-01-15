2026. január 15. csütörtök Lóránt, Loránd
Tenisz a vörös salakos pályán
Sport

Elképesztő: visszatér a teniszpályára Federer és Agassi, hamarosan láthatjuk is őket

Pénzcentrum
2026. január 15. 10:23

Roger Federer 2022-es visszavonulása óta először tér vissza az Australian Openre, ahol bemutatómeccset játszik régi nagy ellenfeleivel - tudósított a The Guardian.

A hatszoros melbourne-i bajnok nem fukarkodott a dicséretekkel Carlos Alcaraz és Jannik Sinner párharcát illetően. "Hihetetlen teniszt játszanak. A tavalyi Roland Garros-döntőjük egyszerűen elképesztő volt. Aztán ezt megfejelték azzal, hogy más tornákon is rendre egymás ellen játszották a finálékat. Mindenki próbál lépést tartani velük, ők pedig egyre jobban elhúznak" – mondta Federer, hozzátéve, hogy mindkettőjükkel edzett már, és lenyűgözte őt az ütéstechnikájuk.

A csütörtöki sorsoláson kiderült, hogy a világelső Alcaraz az ausztrál Adam Walton ellen kezd, míg a címvédő Sinner első ellenfele a francia Hugo Gaston lesz. A 22 éves spanyol Melbourne-ben még soha nem jutott tovább a negyeddöntőnél. Ha most megnyerné a tornát, ő lenne minden idők legfiatalabb játékosa, aki karrierje során mind a négy Grand Slam-trófeát begyűjtötte. A tízszeres bajnok Novak Djokovic Janik Sinner ágára került, az első körben még Pedro Martinez ellen lép pályára.

A női mezőnyben Arina Szabalenka harmadik Australian Open-győzelmére hajt, miután tavaly a döntőben Madison Keystől kapott ki. A világelső belarusz a francia Sarah Rakotomang Rajaonah ellen kezdi meg szereplését.

Friss és élő sporteredmények, hírek a Pénzcentrum sportoldalán: KATTINTS!

A második kiemelt Iga Świątek szintén történelmi sikerre készül: ha megszerzi első ausztrál Grand Slam-trófeáját, ő is teljessé teheti karrierslamjét. A lengyel játékosra azonban rendkívül nehéz ág vár: akár egymást követő körökben találkozhat a kétszeres bajnok Naomi Oszakával, Jelena Ribakinával és Amanda Aniszimovával is.
Címlapkép: Getty Images
