tenisz
Sport

45 évesen tér vissza Grand Slamre a legendás Venus Williams: erre vártak a rajongók

Pénzcentrum
2026. január 3. 15:33

Venus Williams 45 évesen is pályára lép az Australian Openen, ezzel ő lesz a torna történetének legidősebb női versenyzője - számolt be a BBC.

A hétszeres Grand Slam-győztes amerikai teniszező megkapta az utolsó női szabadkártyát a január 18-án kezdődő tornára. Williams legutóbb 2021-ben szerepelt Melbourne-ben, ahol a második fordulóban az olasz Sara Errani állította meg.

"Hálás vagyok a lehetőségért, hogy visszatérhetek egy olyan helyszínre, amely oly sokat jelentett a pályafutásom során" - nyilatkozta Williams, aki kétszer is döntőt játszott az év első Grand Slam-tornáján.

Az amerikai játékos ezzel az indulással megdönti a japán Kimiko Date rekordját, aki 44 évesen szerepelt utoljára a tornán 2015-ben. Williams elfogadta a szabadkártyát a január 12-én kezdődő hobarti felkészülési tornára is, ahol a brit Emma Raducanu is pályára lép.

A korábbi világelső, aki a 2003-as és 2017-es döntőben is húgától, Serenától kapott ki, 2023 óta nem versenyzett az Egyesült Államokon kívül. Legutóbb a tavalyi US Openen játszott, ahol az első fordulóban 6-3, 2-6, 6-1 arányban kikapott a cseh Karolina Muchovától.
Címlapkép: Getty Images
#sport #rekord #tenisz #melbourne #teniszező #grand slam #us open

