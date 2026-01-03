45 évesen tér vissza Grand Slamre a legendás Venus Williams: erre vártak a rajongók

A bokszbajnok az utolsó pillanatban ült át másik helyre a kocsiban - a vizsgálat szerint ez mentette meg az életét
Venus Williams 45 évesen is pályára lép az Australian Openen, ezzel ő lesz a torna történetének legidősebb női versenyzője - számolt be a BBC.
A hétszeres Grand Slam-győztes amerikai teniszező megkapta az utolsó női szabadkártyát a január 18-án kezdődő tornára. Williams legutóbb 2021-ben szerepelt Melbourne-ben, ahol a második fordulóban az olasz Sara Errani állította meg.
"Hálás vagyok a lehetőségért, hogy visszatérhetek egy olyan helyszínre, amely oly sokat jelentett a pályafutásom során" - nyilatkozta Williams, aki kétszer is döntőt játszott az év első Grand Slam-tornáján.
Az amerikai játékos ezzel az indulással megdönti a japán Kimiko Date rekordját, aki 44 évesen szerepelt utoljára a tornán 2015-ben. Williams elfogadta a szabadkártyát a január 12-én kezdődő hobarti felkészülési tornára is, ahol a brit Emma Raducanu is pályára lép.
A korábbi világelső, aki a 2003-as és 2017-es döntőben is húgától, Serenától kapott ki, 2023 óta nem versenyzett az Egyesült Államokon kívül. Legutóbb a tavalyi US Openen játszott, ahol az első fordulóban 6-3, 2-6, 6-1 arányban kikapott a cseh Karolina Muchovától.
Legutóbb másfél hete műtötték, a bal térdében lévő meniszkuszt hozták rendbe. Az operáció sikeres volt, a rehabilitáció várhatóan egy hónapig tart.
A legendás brazil balhátvéd szívproblémáira egy rutinvizsgálat során derült fény.
A szaúdi bajnokság rangadóján az Al-Ettifaq hazai pályán fogadta a listavezető Al-Naszr együttesét.
mérkőzés végkimenetele drámai körülmények között alakult ki.
Az ideális klubprofilról Paunoch egyértelművé tette, hogy Varga számára olyan csapatot képzel el, amely támadó felfogású futballt játszik.
Az adómentességről a Bundesrat, a német parlament felsőháza döntött, miután a Bundestag korábban már elfogadta a vonatkozó javaslatot.
A klub döntése értelmében az új vezetőedző 2025. december 30-tól dolgozik az első csapatnál, és már a téli felkészülést is ő vezényli le.
Nemcsak edzőként, hanem emberként is nagy hatással volt mindazokra, akikkel együtt dolgozott - írta róla az egyesülete.
A megbeszélések várhatóan a héten folytatódnak, mivel a City szeretné lezárni a 25 éves szélső szerződtetését a január 1-jén nyíló átigazolási időszakban.
Még komoly céljai vannak a portugál támadónak.
Sallói Dániel idén megkapta az amerikai állampolgárságot, és jövő nyáron amerikai menyasszonyát veszi feleségül, így véglegesen a tengerentúlon tervezi leélni az életét.
Anthony Joshua brit nehézsúlyú bokszoló autóbalesetet szenvedett Nigériában.
A Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain futballcsapatából öten is bekerültek az IFFHS 2025-ös álomválogatottjába.
2025 sem volt mentes a hatalmas sportteljesítményektől, az óriási sztoriktól sem. Most összegyűjtöttünk néhányat, hogy velünk együtt tekints vissza a 2025-ös sportévre.
Armand Duplantis olimpiai, világ- és Európa-bajnok, világcsúcstartó svéd rúdugró végzett az élen az európai hírügynökségek 2025 legjobb európai sportolóiról rendezett szavazásán.
Újabb fordulatot vett a török labdarúgást megrázó fogadási botrány, amely október végén robbant ki.
A baleset különösen érzékenyen érintheti a magyar teniszválogatottat, hiszen 2026 februárjában fontos Davis Kupa selejtező mérkőzés vár a csapatra.