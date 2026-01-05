2026. január 5. hétfő Simon
-2 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Több képből álló HDR panoráma az Anfield Stadionról, amely a híres Shankly kapu fölé magasodik Liverpoolban, az Egyesült Királyságban 2024. október 27-én.
Sport

Hoppá! Lionel Messi lehet Szoboszlai és Kerkez csapattársa, nem lenne semmi, ha összejönne

Pénzcentrum
2026. január 5. 15:53

Spanyol sajtóhírek szerint Lionel Messi rövid időre visszatérhet Európába: az amerikai bajnokság februári rajtjáig a Liverpoolnál folytathatja pályafutását. A hírre az argentin szövetség is reagált, és a korábbi precedensek alapján egy ilyen típusú kölcsönszerződés nem lenne példa nélküli.

Elsőként a spanyol Sport című sportnapilap számolt be arról a lehetőségről, hogy Lionel Messi átmeneti jelleggel az angol Liverpool FC-nél folytathatja karrierjét. A hír gyorsan elterjedt: nemcsak a liverpooli médiumok jelentős része vette át az értesülést, hanem az argentín szövetség is reagált rá, amikor megosztotta hivatalos közösségimédia-felületén.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az argentin világklasszis jelenleg az Inter Miami játékosa, amellyel a közelmúltban, 2025-ben bajnoki címet ünnepelhetett. Az észak-amerikai élvonalbeli bajnokság, az MLS következő idénye azonban csak február végén veszi kezdetét, így addig több hónapos szünet várna a játékosra.

A Liverpool jelenleg a negyedik helyet foglalja el az angol élvonalban. A csapat ugyan kilenc mérkőzés óta veretlen, ám így is jelentős, 14 pontos hátrányban van a tabellát vezető Arsenallal szemben. A Vörösök keretében jelenleg három magyar labdarúgó is szerepel: Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin.

Anglia
Liverpool
Piaci érték: 1 040M €
Edző: Arne Slot
Jelenlegi helyezés: #4
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
3.
Aston Villa
20
13
3
4
33
24
9
42
4.
Liverpool
20
10
4
6
32
28
4
34
5.
Chelsea
20
8
7
5
33
22
11
31
Adatlap létrehozva: 2026.01.05.

Az MLS-ből érkező játékosok ideiglenes európai szereplése nem számítana újdonságnak a liga történetében. Korábban is volt példa hasonló megoldásra: a Los Angeles Galaxy 2009-ben és 2010-ben is kölcsönadta sztárját, David Beckhamet az olasz AC Milannak a bajnoki szünet időszakára.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Messi esetében különösen fontos szempont lehet a folyamatos játéklehetőség biztosítása, tekintve, hogy 2026 nyarán világbajnokságot rendeznek. Az argentin válogatott meghatározó tagjaként továbbra is számítanak rá, ezért a támadó számára kiemelten lényeges, hogy klubszinten is végig játékban maradjon.
Címlapkép: Getty Images
#sport #kölcsön #szoboszlai dominik #premier league #liverpool #átigazolás #kerkez milos #angol foci #lionel messi #inter miami #MLS #angol bajnokság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:15
16:05
15:53
15:33
15:26
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 5.
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza
2026. január 4.
Iszonyú fontos levél jön a bankodtól hamarosan: ki ne dobd, rengeteg pénzről kell dönteni
2026. január 5.
Ezért támadta meg Trump valójában Venezuelát? Már látszik a mesterterv, minden egy irányba mutat
2026. január 5.
Teszten Elon Musk legújabb dobása: alaposan felturbózták a Tesla slágerautóját, 600+ lóerővel támad
2026. január 5.
Ezt még ma intézd el a munkahelyeden: rengeteg szabadnap múlik rajta, ne hagyd, hogy elvegyék
NAPTÁR
Tovább
2026. január 5. hétfő
Simon
2. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Elhunyt Horváth Csaba
2
2 napja
Most érkezett: meghalt a legendás szövetségi kapitány, gyászol az ország fociélete
3
2 hete
Horrorbalesetben halt meg a focista: felesége végignézte, nem tudtak segíteni rajta
4
3 napja
F1 2026 versenynaptár: itt az idei Formula-1 menetrend - Minden futam, közvetítés egy helyen
5
2 hete
Ennyi volt, 24 év után visszavonul a teniszlegenda: "Még mindig vannak álmaim..."
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kárgyakoriság
mutatószám, amely azt jelzi, hogy egy adott időszakban (általában egy év alatt) a biztosított személyek és tárgyak közül hánynál következett be biztosítási esemény.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 5. 16:05
Ezért támadta meg Trump valójában Venezuelát? Már látszik a mesterterv, minden egy irányba mutat
Pénzcentrum  |  2026. január 5. 15:24
Csodálatos égi jelenséget láthatsz a héten: csak nagyon ritkán adódik ilyen, kár lenne kihagyni
Agrárszektor  |  2026. január 5. 15:32
Hatalmas a készültség: a földi és légi egységeket is bevethetik itthon