Hoppá! Lionel Messi lehet Szoboszlai és Kerkez csapattársa, nem lenne semmi, ha összejönne

Spanyol sajtóhírek szerint Lionel Messi rövid időre visszatérhet Európába: az amerikai bajnokság februári rajtjáig a Liverpoolnál folytathatja pályafutását. A hírre az argentin szövetség is reagált, és a korábbi precedensek alapján egy ilyen típusú kölcsönszerződés nem lenne példa nélküli.

Elsőként a spanyol Sport című sportnapilap számolt be arról a lehetőségről, hogy Lionel Messi átmeneti jelleggel az angol Liverpool FC-nél folytathatja karrierjét. A hír gyorsan elterjedt: nemcsak a liverpooli médiumok jelentős része vette át az értesülést, hanem az argentín szövetség is reagált rá, amikor megosztotta hivatalos közösségimédia-felületén.

Az argentin világklasszis jelenleg az Inter Miami játékosa, amellyel a közelmúltban, 2025-ben bajnoki címet ünnepelhetett. Az észak-amerikai élvonalbeli bajnokság, az MLS következő idénye azonban csak február végén veszi kezdetét, így addig több hónapos szünet várna a játékosra.

A Liverpool jelenleg a negyedik helyet foglalja el az angol élvonalban. A csapat ugyan kilenc mérkőzés óta veretlen, ám így is jelentős, 14 pontos hátrányban van a tabellát vezető Arsenallal szemben. A Vörösök keretében jelenleg három magyar labdarúgó is szerepel: Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin.

Anglia Liverpool Piaci érték: 1 040M € Edző: Arne Slot Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #4 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 3. Aston Villa 20 13 3 4 33 24 9 42 4. Liverpool 20 10 4 6 32 28 4 34 5. Chelsea 20 8 7 5 33 22 11 31 Adatlap létrehozva: 2026.01.05.

Az MLS-ből érkező játékosok ideiglenes európai szereplése nem számítana újdonságnak a liga történetében. Korábban is volt példa hasonló megoldásra: a Los Angeles Galaxy 2009-ben és 2010-ben is kölcsönadta sztárját, David Beckhamet az olasz AC Milannak a bajnoki szünet időszakára.

Messi esetében különösen fontos szempont lehet a folyamatos játéklehetőség biztosítása, tekintve, hogy 2026 nyarán világbajnokságot rendeznek. Az argentin válogatott meghatározó tagjaként továbbra is számítanak rá, ezért a támadó számára kiemelten lényeges, hogy klubszinten is végig játékban maradjon.