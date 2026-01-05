Dudás Miklós ígéretes sportkarriert tudhatott maga előtt, végül szerzett is világbajnoki aranyat. Évekkel ezelőtt fejezte be az élsportot egy eltiltás után.
Hoppá! Lionel Messi lehet Szoboszlai és Kerkez csapattársa, nem lenne semmi, ha összejönne
Spanyol sajtóhírek szerint Lionel Messi rövid időre visszatérhet Európába: az amerikai bajnokság februári rajtjáig a Liverpoolnál folytathatja pályafutását. A hírre az argentin szövetség is reagált, és a korábbi precedensek alapján egy ilyen típusú kölcsönszerződés nem lenne példa nélküli.
Elsőként a spanyol Sport című sportnapilap számolt be arról a lehetőségről, hogy Lionel Messi átmeneti jelleggel az angol Liverpool FC-nél folytathatja karrierjét. A hír gyorsan elterjedt: nemcsak a liverpooli médiumok jelentős része vette át az értesülést, hanem az argentín szövetség is reagált rá, amikor megosztotta hivatalos közösségimédia-felületén.
Az argentin világklasszis jelenleg az Inter Miami játékosa, amellyel a közelmúltban, 2025-ben bajnoki címet ünnepelhetett. Az észak-amerikai élvonalbeli bajnokság, az MLS következő idénye azonban csak február végén veszi kezdetét, így addig több hónapos szünet várna a játékosra.
A Liverpool jelenleg a negyedik helyet foglalja el az angol élvonalban. A csapat ugyan kilenc mérkőzés óta veretlen, ám így is jelentős, 14 pontos hátrányban van a tabellát vezető Arsenallal szemben. A Vörösök keretében jelenleg három magyar labdarúgó is szerepel: Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
3.
Aston Villa
|
20
|
13
|
3
|
4
|
33
|
24
|
9
|
42
|
4.
Liverpool
|
20
|
10
|
4
|
6
|
32
|
28
|
4
|
34
|
5.
Chelsea
|
20
|
8
|
7
|
5
|
33
|
22
|
11
|
31
Az MLS-ből érkező játékosok ideiglenes európai szereplése nem számítana újdonságnak a liga történetében. Korábban is volt példa hasonló megoldásra: a Los Angeles Galaxy 2009-ben és 2010-ben is kölcsönadta sztárját, David Beckhamet az olasz AC Milannak a bajnoki szünet időszakára.
Messi esetében különösen fontos szempont lehet a folyamatos játéklehetőség biztosítása, tekintve, hogy 2026 nyarán világbajnokságot rendeznek. Az argentin válogatott meghatározó tagjaként továbbra is számítanak rá, ezért a támadó számára kiemelten lényeges, hogy klubszinten is végig játékban maradjon.
