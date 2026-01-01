2026. január 1. csütörtök Fruzsina
Focifoci kezdőrúgás a stadionban. Sportos játékos fut és rúgja a focilabdát. Közelkép a futballpárbajról
Sport

Szerződést hosszabbított Neymar: Santos labdarúgócsapatánál marad az év végéig

MTI
2026. január 1. 09:39

Neymar az év végéig meghosszabbította szerződését a Santos labdarúgócsapatánál. A 33 éves támadó sorozatos sérülései miatt nehéz idényt hagyott maga mögött, de így is kulcsszerepet játszott abban, hogy együttese bennmaradt az élvonalban.

Neymart legutóbb másfél hete műtötték, a bal térdében lévő meniszkuszt hozták rendbe. Az operáció sikeres volt, a rehabilitáció várhatóan egy hónapig tart. A nevelőegyesületéhez tizenegy hónapja visszatérő Neymar előző szerződése szerdán járt le, de a vezetőség bízott benne, hogy a Bajnokok Ligája-győztes játékos még náluk marad, és legalább a nyári világbajnokság végéig hosszabbít.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vb-szereplés továbbra is a korábban a Barcelonában, a Paris Saint-Germainnél és az al-Hilalnál is megfordult futballista célja, noha a májusban kinevezett szövetségi kapitány, Carlo Ancelotti még nem hívta meg a keretébe. A brazil válogatott történetének - 79 góljával - legeredményesebb futballistája 2023. október 17-e óta nem lépett pályára a brazil nemzeti együttesben, melyben eddig 128-szor szerepelt.
Címlapkép: Getty Images
