A legendás brazil balhátvéd szívproblémáira egy rutinvizsgálat során derült fény.
Szerződést hosszabbított Neymar: Santos labdarúgócsapatánál marad az év végéig
Neymar az év végéig meghosszabbította szerződését a Santos labdarúgócsapatánál. A 33 éves támadó sorozatos sérülései miatt nehéz idényt hagyott maga mögött, de így is kulcsszerepet játszott abban, hogy együttese bennmaradt az élvonalban.
Neymart legutóbb másfél hete műtötték, a bal térdében lévő meniszkuszt hozták rendbe. Az operáció sikeres volt, a rehabilitáció várhatóan egy hónapig tart. A nevelőegyesületéhez tizenegy hónapja visszatérő Neymar előző szerződése szerdán járt le, de a vezetőség bízott benne, hogy a Bajnokok Ligája-győztes játékos még náluk marad, és legalább a nyári világbajnokság végéig hosszabbít.
A vb-szereplés továbbra is a korábban a Barcelonában, a Paris Saint-Germainnél és az al-Hilalnál is megfordult futballista célja, noha a májusban kinevezett szövetségi kapitány, Carlo Ancelotti még nem hívta meg a keretébe. A brazil válogatott történetének - 79 góljával - legeredményesebb futballistája 2023. október 17-e óta nem lépett pályára a brazil nemzeti együttesben, melyben eddig 128-szor szerepelt.
Az adómentességről a Bundesrat, a német parlament felsőháza döntött, miután a Bundestag korábban már elfogadta a vonatkozó javaslatot.
A klub döntése értelmében az új vezetőedző 2025. december 30-tól dolgozik az első csapatnál, és már a téli felkészülést is ő vezényli le.
Nemcsak edzőként, hanem emberként is nagy hatással volt mindazokra, akikkel együtt dolgozott - írta róla az egyesülete.
Új csatárt igazolt a Manchester City: mélyen a zsebükbe nyúltak, tőle várja Guardiola a bajnoki címet
A megbeszélések várhatóan a héten folytatódnak, mivel a City szeretné lezárni a 25 éves szélső szerződtetését a január 1-jén nyíló átigazolási időszakban.
Kimondta Cristiano Ronaldo, ekkor fog visszavonulni a profi futballtól: ezt a cél még el akarja érni a portugál legenda
Még komoly céljai vannak a portugál támadónak.
Sallói Dániel idén megkapta az amerikai állampolgárságot, és jövő nyáron amerikai menyasszonyát veszi feleségül, így véglegesen a tengerentúlon tervezi leélni az életét.
Anthony Joshua brit nehézsúlyú bokszoló autóbalesetet szenvedett Nigériában.
A Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain futballcsapatából öten is bekerültek az IFFHS 2025-ös álomválogatottjába.
Szoboszlai világsztárrá érett, óriási meglepetések és bukták: ezek voltak a legjobb sportsztorik idén
2025 sem volt mentes a hatalmas sportteljesítményektől, az óriási sztoriktól sem. Most összegyűjtöttünk néhányat, hogy velünk együtt tekints vissza a 2025-ös sportévre.
Armand Duplantis olimpiai, világ- és Európa-bajnok, világcsúcstartó svéd rúdugró végzett az élen az európai hírügynökségek 2025 legjobb európai sportolóiról rendezett szavazásán.
Újabb fordulatot vett a török labdarúgást megrázó fogadási botrány, amely október végén robbant ki.
Súlyos autóbalesetet szenvedett a magyar szövetségi kapitány: egy ittas sofőr szaladt bele a kocsijába
A baleset különösen érzékenyen érintheti a magyar teniszválogatottat, hiszen 2026 februárjában fontos Davis Kupa selejtező mérkőzés vár a csapatra.
Eszement összegeket kaszáltak a Forma 1-es pilóták: szerinted ki kereste ebben az évben a legtöbbet?
A négyszeres világbajnok Max Verstappen végzett a Forma-1-es versenyzők bevételi listájának élén 2025-ben.
A felcsúti, idén a válogatottban is bemutatkozott támadó elmondta, melyik karácsonyi édesség a gyengéje, de szót ejtett a terveiről is.
Thomas Müller, a Bayern München legendája szerint Florian Wirtz rossz döntést hozott, amikor a bajor klub helyett az angol Liverpoolt választotta nyári átigazolásakor.
Elhunyt Sivert Guttorm Bakken norvég sílövő, akit holtan találtak olaszországi szállodai szobájában. A 27 éves sportoló halálának oka egyelőre ismeretlen.
Tragikus sílift-balesetben életét vesztette Montenegróban a 34 éves egykori német válogatott labdarúgó, Sebastian Hertner.
Lamine Yamal, a Barcelona sztárja betekintést engedett életébe egy otthonában készült videótúra során - az is kiderült, miért nem lehet barátnője.