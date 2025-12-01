Bilincs kattant az egykori F1-pilóta kezén: súlyosak a vádak, több év börtönt kaphat

Adrian Sutil, korábbi Forma-1-es pilóta letartóztatásban van, miután nemzetközi razzia során őrizetbe vették. A hatóságok különösen súlyos csalással és sikkasztással vádolják - számolt be a Bild.

A korábbi Forma-1-es versenyző, Adrian Sutil jelenleg börtönben van, miután egy több országra kiterjedő nyomozás során letartóztatták. A hatóságok Monacóban, Svájcban és Németországban tartottak razziákat az üggyel kapcsolatban.

Sutil ellen különösen súlyos csalás és sikkasztás a vád. A nyomozás részletei egyelőre nem ismertek, a hatóságok folytatják a vizsgálatot az ügyben.

A német pilóta utoljára 2014-ben versenyzett a Forma-1-ben, akkor a Sauber csapat színeiben állt rajthoz az Olasz Nagydíjon. Hét éves karrierje során egysszer sem állt dobogóra, több mint 120 nagydíjon állt rajthoz.