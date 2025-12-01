2025. december 1. hétfő Elza
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Veszélyes és ijesztő bűnözőt bilincsel meg egy rendőr
Sport

Bilincs kattant az egykori F1-pilóta kezén: súlyosak a vádak, több év börtönt kaphat

Pénzcentrum
2025. december 1. 14:43

Adrian Sutil, korábbi Forma-1-es pilóta letartóztatásban van, miután nemzetközi razzia során őrizetbe vették. A hatóságok különösen súlyos csalással és sikkasztással vádolják - számolt be a Bild.

A korábbi Forma-1-es versenyző, Adrian Sutil jelenleg börtönben van, miután egy több országra kiterjedő nyomozás során letartóztatták. A hatóságok Monacóban, Svájcban és Németországban tartottak razziákat az üggyel kapcsolatban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Sutil ellen különösen súlyos csalás és sikkasztás a vád. A nyomozás részletei egyelőre nem ismertek, a hatóságok folytatják a vizsgálatot az ügyben.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A német pilóta utoljára 2014-ben versenyzett a Forma-1-ben, akkor a Sauber csapat színeiben állt rajthoz az Olasz Nagydíjon. Hét éves karrierje során egysszer sem állt dobogóra, több mint 120 nagydíjon állt rajthoz.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

 
Címlapkép: Getty Images
#csalás #sikkasztás #sport #börtön #razzia #németország #bűncselekmény #forma-1 #f1 #f1hírek #letartóztatás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:32
15:12
14:53
14:43
14:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 1.
Súlyos lakáspiaci figyelmeztetést adott ki az MNB: egyre csak nő az Otthon Start buborék, de mikor durran ki?
2025. november 30.
Óvatosan, mit posztolsz TikTok-on, Instán: durva bírság, akár börtön is járhat már ezért 2025-ben
2025. december 1.
Nyugdíjemelés 2026: itt a kalkulátor - Pontosan ennyi pénzt kapnak a magyar nyugdíjasok januárban
2025. december 1.
Nesze neked palackvisszaváltás: ezt bezzeg nem kötik a magyarok orrára - tényleg ennyire nem éri meg még 50 forintért sem visszavinni az üvegeket?
2025. december 1.
Rettenetes jelentés érkezett a magyar iskolákból: minden haramdik gyerek érintett, ledöbbentek a gyermekvédelmisek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 1. hétfő
Elza
49. hét
December 1.
A békéért bebörtönzöttek nemzetközi napja
December 1.
AIDS-ellenes világnap
December 1.
A magyar rádiózás napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Formula-1 katari nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Lusail, Katar helyszínen
2
6 napja
Megszűnés szélén a legendás magyar focicsapat: 40 milliót kéne gyűjteniük, vagy mindennek vége
3
1 hete
Bemondta a MOB elnöke, mikor lehet Budapesten olimpia: nem kertelt Gyulay Zsolt
4
1 hete
Itt a TAO-rendszer végórája? Megszólalt a sportközgazdász, szerinte most ez zajlik a rendszerrel
5
2 napja
Szoboszlai csúcsformája sem segít, ezért van óriási bajban a Liverpool: mi lesz így a magyar sztárral?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Daytrade
Azonos értékpapírokra vonatkozóan napon belüli pozíció vételét és eladását jelentő ügylet.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 1. 14:02
24 pontos javaslatcsomagot kapott a kormány: erre égető szüksége van a magyar gazdaságnak, különben nagy bajban leszünk
Pénzcentrum  |  2025. december 1. 13:31
Óriási fordulat állt be a hazai ingatlanpiacon: nincs több kérdés, most éri meg nagyon lakást venni
Agrárszektor  |  2025. december 1. 14:29
Hová lesz a munkaerő? Több százezren tűntek el Magyarországról