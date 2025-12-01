Treylon Burks elképesztő, egykezes elkapást mutatott be vasárnap este, csapata reményei a rájátszásra azonban egyre halványulnak.
Bilincs kattant az egykori F1-pilóta kezén: súlyosak a vádak, több év börtönt kaphat
Adrian Sutil, korábbi Forma-1-es pilóta letartóztatásban van, miután nemzetközi razzia során őrizetbe vették. A hatóságok különösen súlyos csalással és sikkasztással vádolják - számolt be a Bild.
A korábbi Forma-1-es versenyző, Adrian Sutil jelenleg börtönben van, miután egy több országra kiterjedő nyomozás során letartóztatták. A hatóságok Monacóban, Svájcban és Németországban tartottak razziákat az üggyel kapcsolatban.
Sutil ellen különösen súlyos csalás és sikkasztás a vád. A nyomozás részletei egyelőre nem ismertek, a hatóságok folytatják a vizsgálatot az ügyben.
A német pilóta utoljára 2014-ben versenyzett a Forma-1-ben, akkor a Sauber csapat színeiben állt rajthoz az Olasz Nagydíjon. Hét éves karrierje során egysszer sem állt dobogóra, több mint 120 nagydíjon állt rajthoz.
Elhunyt Nicola Pietrangeli, a kétszeres Roland Garros-győztes olasz teniszlegenda.
Magyarországnak jelenleg 14 kvótája van a februári, milánói-cortinai téli olimpiára.
Arteta elégedetlen volt a döntetlennel, az Arsenal nem tudta tovább nyújtani előnyét a taballán.
Minden forgatókönyv az F1-szezonzáró előtt: így húzhatja be a vb-címet Norris, de Verstappen is könnyen nevető harmadik lehet
Mutatjuk az összes elképzelhető forgatókönyvet: mikor lehet F1-világbajnok Lando Norris, így győzhet Oscar Piastri, és így lehet nevető harmadik Max Verstappen.
A legutolsó futamot rendezik a jövő hét végén, ennek helyszíne pedig most már hagyományosan a Yas Marina Circuit Abu Dzabiban. Lássuk, mikor lesz a Forma...
Ennél nehezen lehetne izgalmasabb: még nem világbajnok Norris, csak az utolsó versenyen dől el a vb-cím
Verstappen győzni tudott Katarban, így az idény legutolsó versenyére maradt a döntés a vb-címet illetően..
A hamis futballmezek komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek a vásárlóknak: egyre többen fordulnak a megfizethető alternatívák felé a hivatalos termékek magas árai miatt.
Iga Swiatek szerint a következő évi naptárja még nem végleges, de gondolkodnia kell, mely tornákat hagyja ki.
Tom Heaton, a Manchester United kapusa öt éve nem játszott bajnoki mérkőzésen, de továbbra is szenvedélyesen küzd a játéklehetőségért.
A Manchester United súlyos problémákkal küzd a jegyüzérkedés miatt, ami nemcsak a szurkolókat károsítja meg, hanem a klub alkalmazottait is fenyegetéseknek teszi ki.
Piastri folytatta a McLaren dominanciáját, és holnap ő indulhat a pole-ból a katari nagydíjon. Norris azonban nem hagyja magát.
Szoboszlai csúcsformája sem segít, ezért van óriási bajban a Liverpool: mi lesz így a magyar sztárral?
Mi a baj az idei Liverpoollal, miért nem tudta felvenni a ritmust Kerkez Milos új csapatában? Tényleg a hátán viszi a csapatot Szoboszlai Dominik? Erről...
A FIFA biztosítási programjának keretében a Newcastle United játékosának a bérét hét hete a nemzetközi szövetség fizeti - a csatár ugyanis egy válogatott mérkőzésen sérült...
Varsó megkezdte a 2040-es nyári olimpia megrendezésére irányuló pályázat előkészületeit - ezt a lengyel sportminiszter jelentette be.
A két McLaren már az első szabadedzésen demonsttrálta, mit akarnak ezen a hétvégén Katarban.
Javokhir Sindarov 19 éves üzbég sakkozó lett a sakk-világkupa valaha volt legfiatalabb győztese.
Robin van Persie, a Feyenoord vezetőedzője szakmai döntésként értékelte, hogy 19 éves fiának, Shaqueelnek lehetőséget adott a Celtic elleni Európa-liga mérkőzésen.
Lando Norris nyugodtan várja a Katari Nagydíjat, ahol akár világbajnoki címet is szerezhet.
