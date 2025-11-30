2025. november 30. vasárnap András, Andor
0 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
teniszlabda füves teniszpályán, tenisz, sport, vonal
Sport

Ezért nem kegyelmezett ellenfelének a döntőben a tenisz királynője: „nálam nincs ingyen pont"

Pénzcentrum
2025. november 30. 15:43

Iga Swiatek a következő hónapokban ellátogat a wimbledoni All England Clubba, ahol júliusban megszerezte első wimbledoni és összességében hatodik Grand Slam-győzelmét, miután a döntőben 6-0, 6-0-ra legyőzte Amanda Anisimovát - írja a The Guardian.

A 24 éves lengyel teniszező számára ez volt az év fénypontja egy hullámzó szezonban, amelyben kedvenc salakpályás borításán nehézségekkel küzdött. Ennek ellenére 2025-öt a világranglista második helyén zárja, sorozatban negyedik évében végezve a top kettőben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Wimbledon egyedi sajátossága, hogy a bajnokok tiszteletbeli tagságot kapnak az All England Clubban, ami bármikor belépést biztosít számukra. Swiatek is szeretné megtapasztalni a legendás helyszínt, amikor nincsenek ott szurkolók és versenyzőtársak. "Kíváncsi vagyok, milyen érzés lesz. Biztosan visszamegyek. Hallottam, hogy egyszer Rogert (Federer) nem engedték be, amikor nem volt nála a megfelelő igazolvány, úgyhogy fel kell készülnöm" - nyilatkozta.

Bár a salakon rendkívül erős - az elmúlt hat évben négy Roland Garros-győzelmet szerzett -, Wimbledont korábban óvatosan közelítette meg, bizonytalanul, hogy képességei átültethetők-e a füves borításra. Idén azonban a nehéz salakos időszak után extra gyakorlást iktatott be egy németországi felkészülési tornán, ami meghozta az áttörést.

Kattints a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

"Bármely szezont, amelyben wimbledoni győzelem van, habozás nélkül elfogadnék. Nagyon büszke vagyok erre az eredményre. Nem számítottam rá, hogy idén megtörténik. Azt hittem, még néhány évre lesz szükségem, hogy megtanuljak füvön játszani. Keményen dolgoztunk Wimbledon előtt, hogy megváltoztassunk bizonyos taktikai mintákat, és napról napra jobban éreztem a játékomat."

Wimbledonban az elődöntő első szettjében 2-2-es állásnál kezdődő sorozatával 22 játékot nyert zsinórban, a döntőben pedig olyan kettős nullát mért Anisimovára, amilyen 1911 óta nem fordult elő női fináléban. "Nem gondolkodtam azon, hogyan néz ki, csak játszottam, és nem akartam ingyen pontokat adni. Wimbledoni döntő volt, nagyon akartam nyerni" - emlékezett vissza.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Swiatek a ruházati szponzora, az On zürichi központjában tett látogatása után nyilatkozott, ami az utolsó kötelezettsége volt egy újabb hosszú szezonban, amelyben 80 mérkőzést játszott, a legtöbbet a WTA-körversenyen. Rövid mauritiusi nyaralás után december elején kezdi az előszezonját, és bár minden élvonalbeli játékosnak kötelező minimális számú tornán részt vennie, 2026-ban tervezi csökkenteni kötelezettségeit.

"Szeretnék legfeljebb két tornát kihagyni - talán azokat, amelyeken amúgy sem játszottam jól -, és ezt az időt edzésre és a technikám javítására fordítani. Mentálisan is sok önbizalmat adhat, ha tudom, hogy keményen dolgoztam."

Swiateknek már csak az Australian Open hiányzik a karrier Grand Slam teljesítéséhez, amit eddig csak 10 női játékos ért el. Ez nem lesz könnyű, nemcsak az első helyen álló Aryna Sabalenka miatt, hanem mert úgy érzi, az elmúlt 12 hónapban sűrűbbé vált a mezőny a top 10-ben. Edzőjével, Wim Fissette-tel már terveket készítettek a csúcson maradáshoz.

"Sok mindent tanultam idén, amit elkezdtem alkalmazni, de nem tudtam jól ötvözni azzal, ahogyan az elmúlt szezonokban játszottam. A célom az lesz, hogy jó egyensúllyal kombináljam ezeket, megtartsam a jó játékomat a lassabb borításokon, és kényelmesebben érezzem magam a változatossággal, pontosan tudva, hol milyen képességet használjak."
Címlapkép: Getty Images
#sport #tenisz #világranglista #lengyel #roland garros #döntő #wimbledon #grand slam

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:43
15:20
15:02
14:32
14:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 30.
Óvatosan, mit posztolsz TikTok-on, Instán: durva bírság, akár börtön is járhat már ezért 2025-ben
2025. november 29.
Luxusfizetésért lépnek le tömegével magyarok Ausztriába, Németországba: döbbenet, mennyit keres egy recepciós, pincér
2025. november 30.
Fajsúlyos változás a Balatonnál: erre eddig nem volt példa, tömegek özönlenek a tóhoz, ezt látni kell!
2025. november 30.
Rengeteg magyar dolgozó béréről dönthet hamarosan az AI: nem teszik zsebre, amit kapnak tőle?
2025. november 29.
Milliárdokból épülnek az akkugyárak, de a magyarok alig vesznek e-autót – tényleg ez az oka?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 30. vasárnap
András, Andor
48. hét
November 30.
Advent (1.)
November 30.
Számítógép biztonság nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Formula-1 katari nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Lusail, Katar helyszínen
2
1 hete
Bemondta a MOB elnöke, mikor lehet Budapesten olimpia: nem kertelt Gyulay Zsolt
3
5 napja
Megszűnés szélén a legendás magyar focicsapat: 40 milliót kéne gyűjteniük, vagy mindennek vége
4
1 hete
Itt a TAO-rendszer végórája? Megszólalt a sportközgazdász, szerinte most ez zajlik a rendszerrel
5
1 napja
Szoboszlai csúcsformája sem segít, ezért van óriási bajban a Liverpool: mi lesz így a magyar sztárral?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Türelmi idő
a hitel törlesztésekor a tőke visszafizetésére adott haladék, kamat fizetendő ez idő alatt

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 30. 15:02
Fajsúlyos változás a Balatonnál: erre eddig nem volt példa, tömegek özönlenek a tóhoz, ezt látni kell!
Pénzcentrum  |  2025. november 30. 14:32
Óriási fenyőakciót hirdetett az OBI: ennyiért adja a karácsonyfát 2025-ben a barkácslánc
Agrárszektor  |  2025. november 30. 15:02
Hatalmas projekt indul itthon: 600 millióból mentenék meg ezt az élőhelyet