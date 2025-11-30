Ezért nem kegyelmezett ellenfelének a döntőben a tenisz királynője: „nálam nincs ingyen pont"

Tom Heaton, a Manchester United kapusa öt éve nem játszott bajnoki mérkőzésen, de továbbra is szenvedélyesen küzd a játéklehetőségért.
Iga Swiatek a következő hónapokban ellátogat a wimbledoni All England Clubba, ahol júliusban megszerezte első wimbledoni és összességében hatodik Grand Slam-győzelmét, miután a döntőben 6-0, 6-0-ra legyőzte Amanda Anisimovát - írja a The Guardian.
A 24 éves lengyel teniszező számára ez volt az év fénypontja egy hullámzó szezonban, amelyben kedvenc salakpályás borításán nehézségekkel küzdött. Ennek ellenére 2025-öt a világranglista második helyén zárja, sorozatban negyedik évében végezve a top kettőben.
Wimbledon egyedi sajátossága, hogy a bajnokok tiszteletbeli tagságot kapnak az All England Clubban, ami bármikor belépést biztosít számukra. Swiatek is szeretné megtapasztalni a legendás helyszínt, amikor nincsenek ott szurkolók és versenyzőtársak. "Kíváncsi vagyok, milyen érzés lesz. Biztosan visszamegyek. Hallottam, hogy egyszer Rogert (Federer) nem engedték be, amikor nem volt nála a megfelelő igazolvány, úgyhogy fel kell készülnöm" - nyilatkozta.
Bár a salakon rendkívül erős - az elmúlt hat évben négy Roland Garros-győzelmet szerzett -, Wimbledont korábban óvatosan közelítette meg, bizonytalanul, hogy képességei átültethetők-e a füves borításra. Idén azonban a nehéz salakos időszak után extra gyakorlást iktatott be egy németországi felkészülési tornán, ami meghozta az áttörést.
"Bármely szezont, amelyben wimbledoni győzelem van, habozás nélkül elfogadnék. Nagyon büszke vagyok erre az eredményre. Nem számítottam rá, hogy idén megtörténik. Azt hittem, még néhány évre lesz szükségem, hogy megtanuljak füvön játszani. Keményen dolgoztunk Wimbledon előtt, hogy megváltoztassunk bizonyos taktikai mintákat, és napról napra jobban éreztem a játékomat."
Wimbledonban az elődöntő első szettjében 2-2-es állásnál kezdődő sorozatával 22 játékot nyert zsinórban, a döntőben pedig olyan kettős nullát mért Anisimovára, amilyen 1911 óta nem fordult elő női fináléban. "Nem gondolkodtam azon, hogyan néz ki, csak játszottam, és nem akartam ingyen pontokat adni. Wimbledoni döntő volt, nagyon akartam nyerni" - emlékezett vissza.
Swiatek a ruházati szponzora, az On zürichi központjában tett látogatása után nyilatkozott, ami az utolsó kötelezettsége volt egy újabb hosszú szezonban, amelyben 80 mérkőzést játszott, a legtöbbet a WTA-körversenyen. Rövid mauritiusi nyaralás után december elején kezdi az előszezonját, és bár minden élvonalbeli játékosnak kötelező minimális számú tornán részt vennie, 2026-ban tervezi csökkenteni kötelezettségeit.
"Szeretnék legfeljebb két tornát kihagyni - talán azokat, amelyeken amúgy sem játszottam jól -, és ezt az időt edzésre és a technikám javítására fordítani. Mentálisan is sok önbizalmat adhat, ha tudom, hogy keményen dolgoztam."
Swiateknek már csak az Australian Open hiányzik a karrier Grand Slam teljesítéséhez, amit eddig csak 10 női játékos ért el. Ez nem lesz könnyű, nemcsak az első helyen álló Aryna Sabalenka miatt, hanem mert úgy érzi, az elmúlt 12 hónapban sűrűbbé vált a mezőny a top 10-ben. Edzőjével, Wim Fissette-tel már terveket készítettek a csúcson maradáshoz.
"Sok mindent tanultam idén, amit elkezdtem alkalmazni, de nem tudtam jól ötvözni azzal, ahogyan az elmúlt szezonokban játszottam. A célom az lesz, hogy jó egyensúllyal kombináljam ezeket, megtartsam a jó játékomat a lassabb borításokon, és kényelmesebben érezzem magam a változatossággal, pontosan tudva, hol milyen képességet használjak."
