Már a hétvégén világbajnok lehet a McLaren pilótája: elmondta, ideges-e a nagydíj előtt

Lando Norris nyugodtan várja a Katari Nagydíjat, ahol akár világbajnoki címet is szerezhet, miközben 24 pontos előnnyel vezet csapattársa, Oscar Piastri és a Red Bull versenyzője, Max Verstappen előtt - írja a BBC.

A brit McLaren-pilóta vasárnap világbajnokká válhat, ha két ponttal többet szerez, mint két riválisa a dohai versenyhétvége során. "Ugyanolyan nyugodtnak érzem magam, mint amikor 35 ponttal voltam lemaradva, és ugyanúgy érzek most is, amikor 24 ponttal vezetek. Ez most az erősségem" – nyilatkozta Norris.

Norris az augusztus végi Holland Nagydíj óta jelentős formát mutat, amivel megfordította a korábbi 34 pontos hátrányát Piastrival szemben. Eközben Verstappen is figyelemreméltó visszatérést produkált, miután a Holland Nagydíj után 104 ponttal volt lemaradva az élen állótól.

"Valójában semmilyen különbséget nem érzek a kocsiban ahhoz képest, amikor még nem vezettem, és most, amikor vezetek" – mondta Norris. A McLaren mindkét versenyzőjét érzékenyen érintette, hogy kizárták őket a múlt heti Las Vegas-i Nagydíjról, miután az autóik kopásálló lemezei túlságosan elkoptak.

E nélkül Norris 30 pontos előnnyel érkezhetett volna Katarba, de a 26 éves versenyző szerint nem volt nehéz túllépni a Vegas-i második hely elvesztésén. "Természetesen fáj, de valójában elég könnyű volt továbblépni. Csalódott vagyok, de egyébként jól vagyok" – tette hozzá.

Norris hangsúlyozta, hogy a csapat ugyanúgy kezeli ezt a versenyt, mint bármelyik másikat. "Nincs értelme másként kezelni, mert jó munkát végeztünk, és nagyon elégedett vagyok azzal, amit mindannyian csináltunk."

Piastri elismerte, hogy a hátránya elég nagy, és szerencsére is szüksége lenne a felzárkózáshoz. "Még van esély, és korábban is előfordult már ilyen. Tudom, hogy nem lehetetlen, de azt is tudom, hogy ez egy külső esély" – mondta az ausztrál pilóta, aki az utóbbi hat nagydíjon nem tudott dobogóra állni.

Verstappen, aki az utóbbi hét versenyből négyet megnyert, így nyilatkozott: "Készen állok. Meglátjuk, mi történik. Közelebb vagyunk. Ideális esetben szeretném, ha még közelebb lennénk. Mindent beleadunk, és remélhetőleg izgalmassá tudjuk tenni a végjátékot."

A Katari Nagydíj hétvégéje a szabadedzéssel és a sprintkvalifikációval ma kezdődik.