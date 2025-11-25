Visszatér a háromszoros olimpiai bajnok: az a célja, hogy Los Angelesben is ott legyen

A háromszoros olimpiai bajnok brit tornász, Max Whitlock bejelentette, hogy visszatér a visszavonulásból, és célba veszi a 2028-as olimpiát - jelentette a BBC.

A 32 éves Whitlock, aki a legsikeresebb brit tornász a sportág történetében, korábban úgy nyilatkozott, hogy a 2024-es párizsi játékok lesz az utolsó versenye. A sportoló azonban most úgy érzi, karrierje "befejezetlen" maradt, miután nem sikerült érmet szereznie a francia fővárosban

"Visszatérek" – jelentette be a The One Show című műsorban. "Hihetetlen érzés. Hivatalosan is visszatérek, újra tornász vagyok, és ez őrültségnek tűnik. Valami folyamatosan motoszkált bennem az elmúlt évben, nem érzem helyesnek, befejezetlennek, hiányosnak tűnik."

"Úgy érzem, van egy lehetőségem, ami soha többé nem adatik meg. Ezért visszatérek, három évre, és szeretnék eljutni az ötödik olimpiámra. Tudom, hogy veszélyes játékot játszom, de szeretném magasra emelve befejezni, újraírni a karrierem végét."

Whitlock, aki a Los Angeles-i játékok kezdetére már 35 éves lesz, lólengésben aranyérmet nyert a 2016-os riói és a 2020-as tokiói olimpián, emellett három bronzérmet is szerzett, valamint győzött talajon is. Most azonban komoly kihívással néz szembe, hogy visszanyerje csúcsformáját és versenybe szálljon a jelentősen fiatalabb tornászokkal. A jövő évben az angol bajnokság, a brit bajnokság és a Nemzetközösségi Játékok is a programban szerepelnek.

"Egy teljes évet kihagytam, lassan kezdtem visszatérni" – mondta. "A múlt héten megsérültem. Nem is csináltam semmit a lovon, csak ültem mellette, a telefonomra néztem, felnéztem, és elment a nyakam. Ki tudja, mi vár még rám."