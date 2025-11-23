A FIFA kénytelen volt visszavonni a 2026-os világbajnokság első promóciós anyagát, miután a szurkolók felháborodtak Cristiano Ronaldo kihagyása miatt.
Hatalmas változás készül a bokszvilágban: jól seper az új seprű?
Nagy valószínűséggel Gyennadij Golovkin, korábbi középsúlyú világbajnok lesz a World Boxing elnöke, aki így a sportág jövőjét fogja irányítani a 2028-as Los Angeles-i játékokra készülve - írta meg a The Guardian.
A 43 éves Golovkin az egyetlen elnökjelölt, akit a sportág független átvilágító bizottsága jóváhagyott a vasárnapi választásra. Ennek eredményeként ő veszi át a World Boxing irányítását, amely idén lett az amatőr olimpiai ökölvívás irányító testülete. Ezt a szerepet korábban a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (IBA) töltötte be, de a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2023-ban kizárta a szervezetet több bírói, korrupciós és irányítási botrány miatt.
Golovkin, aki 2004-ben Athénban olimpiai ezüstérmet nyert, majd a középsúlyú kategória történetében a legtöbb világbajnoki címvédést érte el, programjában ígéretet tett a sportág iránti bizalom helyreállítására és az ökölvívás hosszú távú olimpiai jelenlétének biztosítására, kezdve a 2028-as Los Angeles-i játékokkal.
"Amatőrként büszkén nyertem ezüstérmet a 2004-es athéni olimpián, képviselve nemcsak Kazahsztánt, hanem a fair play és a fegyelem értékeit, amelyek meghatározzák az olimpiai ökölvívást" - írta. "Profiként többszörös egyesített világbajnok lettem, akit feddhetetlenség, tisztelet és a tiszta verseny iránti elkötelezettség jellemez."
Az új elnök, akinek kezdeti megbízatása 2027-ig tart majd, elkötelezett az irányítás megerősítése, a pénzügyi átláthatóság biztosítása, a tisztességes bíráskodást garantáló technológia fejlesztése, valamint a férfiak és nők lehetőségeinek bővítése mellett a világ minden régiójában.
A NOB maga szervezte az ökölvívó tornákat a 2021-es tokiói és a 2024-es párizsi olimpián. Miután a tavalyi olimpiát a nemi jogosultság körüli viták árnyékolták be, a bizottság új partnert keresett a 2028-as játékokra. Februárban a NOB elismerte a World Boxingot, amely aztán megrendezte a 2025-ös liverpooli világbajnokságot. Erre az eseményre a szervezet kötelező nemi szűrővizsgálatot vezetett be a férfi és női sportolók jogosultságának meghatározására, amit a NOB is fontolgat a 2028-as Los Angeles-i olimpiára.
Samira Asghari, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság legfiatalabb tagja a tálibok uralta Afganisztánban küzd a nők sportolási lehetőségeiért.
A Premier League klubjai elutasították a fizetési plafon bevezetését, viszont más, jelentős változtatásokat elfogadtak a liga pénzügyi szabályozásával kapcsolatban.
Reális elképzelés lehet, hogy a 2036-as pályázatba Budapest is beszálljon - ezt mondta a Pénzcentrumnak adott interjújában Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai bizottság elnöke.
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, a Liverpool a Nottingham Forest együttesét fogadja az angol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának szombati mérkőzésén.
Spanyol focistalegenda vette meg a botrányoktól hangos kerékpárcsapatot: vajon miért most szállt be?
Az Andres Iniesta spanyol világbajnok futball-legenda által társalapított branding cég vette át a korábbi Israel-Premier Tech kerékpárcsapatot.
Kylian Mbappé 75 mérkőzés után: most összeszedték, hogyan teljesít a Real Madrid sztárja a klub korábban játszott legendáihoz képest.
Otthonában elszenvedett baleset következtében eltört az egyik lábujja Cole Palmernek, a Chelsea angol válogatott labdarúgójának.
Alex Ovechkin, a 40 éves orosz hokilegenda újabb mérföldkövet ért el, amikor csütörtök este mesterhármast szerzett a Montreal Canadiens ellen.
Toto Wolff eladta a Mercedes Formula 1 csapatában lévő részesedésének 15%-át George Kurtz amerikai milliárdosnak, ez pedig rekordértékű, 6 milliárd dolláros csapatértékelést jelent.
Visszatalálnak a győztes útra Szoboszlaiék? Folytatódik a Premier League, lassan össze kell szedniük magukat
Az Arne Slot által irányított Liverpool súlyos formahanyatlással küzd: az elmúlt hat bajnoki mérkőzésen mindössze három pontot szereztek.
A wimbledoni teniszbajnokságra tervezett, 39 új füves pálya építési terve újabb akadályba ütközött, miután a helyi lakosok fellebbezési jogot kaptak az ügyben
Boris Becker, a háromszoros wimbledoni bajnok, őszintén beszélt börtönélményeiről és arról, hogyan változtatta meg életét a 231 napos fogság, amelyet adócsalás miatt kellett letöltenie.
Massa folytathatja jogi eljárását a 2008-as "Crashgate" botrány ügyében, de a bíróság elutasította azt a kérelmét, hogy nyilvánítsák őt a 2008-as vb győztesének.
Paul Pogba a hétvégén visszatérhet a pályára közel két év kihagyás után, miután doppingvétség miatt eltiltották a labdarúgástó.
A 2026-os téli olimpián kötelező lesz a nyakvédő használata a jégkorongozók számára, elkerülendő a brutális baleseteket.
Gyomorforgató: kiskorú tanítványával lehetett viszonya a békéscsabai vívóedzőnek, kitálalt az áldozat
Egy 60 év körüli békéscsabai vívóedző ellen folyik büntetőeljárás: az edző szexuálisan kihasználta tanítványát annak kiskorúsága idején.
Londonban elhunyt Cselkó Tibor, az 1955-ben Európa-bajnok férfi kosárlabda-válogatott vezéregyénisége.
