2025. november 23. vasárnap Kelemen, Klementina
-1 °C Budapest
Boxing gloves hanging
Sport

Hatalmas változás készül a bokszvilágban: jól seper az új seprű?

Pénzcentrum
2025. november 23. 16:31

Nagy valószínűséggel Gyennadij Golovkin, korábbi középsúlyú világbajnok lesz a World Boxing elnöke, aki így a sportág jövőjét fogja irányítani a 2028-as Los Angeles-i játékokra készülve - írta meg a The Guardian.

A 43 éves Golovkin az egyetlen elnökjelölt, akit a sportág független átvilágító bizottsága jóváhagyott a vasárnapi választásra. Ennek eredményeként ő veszi át a World Boxing irányítását, amely idén lett az amatőr olimpiai ökölvívás irányító testülete. Ezt a szerepet korábban a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (IBA) töltötte be, de a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2023-ban kizárta a szervezetet több bírói, korrupciós és irányítási botrány miatt.

Golovkin, aki 2004-ben Athénban olimpiai ezüstérmet nyert, majd a középsúlyú kategória történetében a legtöbb világbajnoki címvédést érte el, programjában ígéretet tett a sportág iránti bizalom helyreállítására és az ökölvívás hosszú távú olimpiai jelenlétének biztosítására, kezdve a 2028-as Los Angeles-i játékokkal.

"Amatőrként büszkén nyertem ezüstérmet a 2004-es athéni olimpián, képviselve nemcsak Kazahsztánt, hanem a fair play és a fegyelem értékeit, amelyek meghatározzák az olimpiai ökölvívást" - írta. "Profiként többszörös egyesített világbajnok lettem, akit feddhetetlenség, tisztelet és a tiszta verseny iránti elkötelezettség jellemez."

Az új elnök, akinek kezdeti megbízatása 2027-ig tart majd, elkötelezett az irányítás megerősítése, a pénzügyi átláthatóság biztosítása, a tisztességes bíráskodást garantáló technológia fejlesztése, valamint a férfiak és nők lehetőségeinek bővítése mellett a világ minden régiójában.

A NOB maga szervezte az ökölvívó tornákat a 2021-es tokiói és a 2024-es párizsi olimpián. Miután a tavalyi olimpiát a nemi jogosultság körüli viták árnyékolták be, a bizottság új partnert keresett a 2028-as játékokra. Februárban a NOB elismerte a World Boxingot, amely aztán megrendezte a 2025-ös liverpooli világbajnokságot. Erre az eseményre a szervezet kötelező nemi szűrővizsgálatot vezetett be a férfi és női sportolók jogosultságának meghatározására, amit a NOB is fontolgat a 2028-as Los Angeles-i olimpiára.
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #sport #boksz #nob #elnökválasztás #los angeles #kazahsztán #ökölvívás

