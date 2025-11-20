Visszacsapott Lewis Hamilton az őt kritizáló Ferrari-vezérnek: kikérte magának a felkérdezést

Hamilton visszautasítja a Ferrari elnökének kritikáját, és teljes elkötelezettségéről biztosítja a csapatot a nehéz szezon ellenére - írta meg a BBC.

Lewis Hamilton megvédte munkához való hozzáállását, miután John Elkann, a Ferrari elnöke bírálatot fogalmazott meg vele szemben. A hétszeres világbajnok kijelentette, hogy reggeltől estig a versenyzés tölti ki gondolatait.

Az elnök a São Pauló-i Nagydíjon történt kettős kiesés után figyelmeztette Hamiltont és csapattársát, Charles Leclerc-t. A Ferrari jelenleg a negyedik helyen áll a konstruktőri bajnokságban, 36 ponttal lemaradva a Mercedestől és 4 ponttal a Red Bull mögött, három nagydíj és egy sprintverseny van még hátra a szezonból.

"Ha valamire figyelnem kell, az az, hogy jobban tudjak kikapcsolódni. Ez egy rendkívül megterhelő év volt, talán a legzsúfoltabb, amit valaha átéltem. Többet voltam a gyárban, mint bármelyik korábbi csapatnál" - nyilatkozta Hamilton a Las Vegas-i Nagydíj előtti sajtótájékoztatón.

A 40 éves pilóta hangsúlyozta, hogy nem vette személyesen Elkann megjegyzéseit. "Tudom, mik John szándékai. Néha hetente többször is beszélünk, a múlt hét óta is többször egyeztettünk. Mindez arról szól, hogy összehozzuk a csapatot, és mi valóban összetartunk."

Hamilton 11 év után hagyta el a Mercedest 2024-ben, hogy a Ferrarihoz csatlakozzon. Első szezonja a vörös csapatnál nehéznek bizonyult, jelenleg a hatodik helyen áll a bajnokságban. Kínában megnyerte a sprintversenyt, de idén még nem sikerült dobogóra állnia, míg csapattársa, Leclerc hét dobogós helyezést szerzett.

"Még mindig nem hiszem el, hogy vöröset viselek, hogy Ferrarit vezethetek és képviselhetem ezeket a hihetetlen embereket a gyárban. Tudtam, amikor csatlakoztam, hogy időbe telik egy ekkora szervezetet új irányba terelni. Nem lehet egy csettintésre megoldani, valódi időre van szükség" - magyarázta Hamilton.

A nehézségek ellenére a brit versenyző optimista maradt: "Ez a szezon emlékeztetett arra, milyen ellenálló vagyok. 100%-ban támogatom ezt a csapatot, és tudom, hogy amikor sikerül mindent jól csinálnunk, az fantasztikus lesz. Alig várom azt a pillanatot, és valóban hiszem, hogy ez meg fog történni."

Leclerc elmondta, hogy Elkann felhívta őt a São Pauló-i Nagydíj utáni reggelen, hogy tájékoztassa a tervezett nyilatkozatáról. "John felhívott, hogy egyeztessen, és elmondta, hogy pozitív üzenetet szeretne küldeni, miszerint jobban akarunk teljesíteni. Mindig a legjobbat próbáltam nyújtani, és igyekszem még jobban teljesíteni. Ez a prioritás a csapatban, és ezt szeretnénk elérni."

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA