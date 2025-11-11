Szijjártó Péter bejelentette, hogy a csapatnak egy új szponzora lesz, a következő négy évben több százmillió forintos nagyságrendben megnő a költségvetési mozgástér.
Elképesztő, mi megy a Ferrarinál: nem elég, hogy nincs eredmény, fokozódik a feszültség is
A Ferrari egyik vezetője azt várja a Forma-1-es istálló két pilótájától, hogy "fókuszáljanak a vezetésre, és beszéljenek kevesebbet".
John Elkann ügyvezető elnök azt követően fogalmazta meg intelmét Charles Leclerc és a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton felé, hogy sem a monacói sem a brit pilóta nem fejezte be vasárnap a Brazil Nagydíjat. A csapat emiatt a negyedik helyre csúszott vissza a konstruktőri pontversenyben, miközben egyik versenyző sem nyert még futamot idén.
A csapathoz az egész szezonban kritikusan viszonyuló Hamilton "rémálomnak" titulálta a hétvégét, míg Leclerc arról beszélt, hogy "nem boldog", és nagyon lassúnak találta az autót, amellyel "szenvedett" a sprintfutam kvalifikációjában. Elkann szerint a brazíliai versenyhétvége nagy csalódás volt, meglátása alapján ugyanakkor fejlődött a Ferrari az idény során. "Fontos, hogy a pilótáink a vezetésre összpontosítsanak, és kevesebbet beszéljenek" - vélekedett.
A Ferrari 362 ponttal áll a negyedik helyen a konstruktőri rangsorban, Elkann szerint azonban megszerezhető a második pozíció a hátralevő három futamon, ehhez a 398 pontos Mercedest és a 366 ponttal álló Red Bullt kellene megelőzniük.
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
A Chelsea közleményben tudatta, hogy egyeztetett játékosával a felelőtlen vezetésről.
Azonnali hatállyal kirúgta edzőjét a küszködő Újpest: a pletykák szerint, nagy név lehet Krznar utódja
Az Újpest FC menesztette Damir Krznar vezetőedzőt.
2026 téli olimpia: mikor lesz a téli olimpia megnyitó 2026-ban, mi a téli olimpia programja? Magyarország a téli olimpiai játékokon kikkel versenyzik, hol látható a...
Az OTP Bank-Pick Szeged és a Veszprém szombat délutáni bajnoki csúcsrangadója szomorú véget ért, miután a találkozó során a csarnokban elhunyt a hazai klub technikai...
Szoboszlai Dominik szerint csapatának, a Liverpool FC-nek akkor marad esélye a címvédésre a labdarúgó Premier League-ben, ha megőrzi azt a küzdőszellemet.
Adele Nicoll brit sportoló súlylökőként és bobpilótaként is nemzetközi sikerekre tör, ahogy a 2026-os téli olimpiára készül.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyárai sokak számára megfizethetetlenek, ami komoly kérdéseket vet fel a torna hozzáférhetőségével kapcsolatban.
A Bayern München idén minden Bajnokok Ligája és Bundesliga mérkőzését megnyerte, ezzel jelenleg az egyetlen veretlen csapat az európai topligákban.
A játék új kiadása jelentősen növelheti a női labdarúgás láthatóságát és segíthet felfedezni eddig ismeretlen tehetségeket is - a szakértők szerint legalábbis.
A Forma-1 kötelező kétkiállásos stratégia bevezetését fontolgatja, mely szerint a versenyzőknek mindhárom száraz keverékű gumiabroncsot használniuk kellene a futamokon.
A magyar bajnok Ferencváros leendő ellenfelei közül a Glasgow Rangers az AS Romát fogadja, a Fenerbahce pedig a Viktoria Plzen vendége lesz.
Megelégelték a sok balhét, ajtót mutat sztárjának a Real Madrid: csillagászati összegért távozhat Vinícius Júnior
Vinícius Júnior jövője megpecsételődni látszik a Real Madridnál – a klub vezetése megelégelte a brazil támadó sorozatos fegyelmezetlenségeit.
Amanda Anisimova teniszező karrierje új magaslatokba emelkedett, miután 2023-ban nyolc hónapos szünetet tartott kiégés és mentális problémák miatt.
Az AC Milan és az Inter Milan megvásárolta a San Siro stadiont, amelyet 99 év után lebontanak, és helyére egy modern, 71 500 férőhelyes arénát...
Két, az NBA-ben használt cipő modellje is megérkezett a Decathlonba - egy Tiktoker most elment felpróbálni őket.
A legendás tréner szerint a Pool súlyos hibát követett el, ami még sokba kerülhet a szezonban.
Destiny Udogie, a Tottenham Hotspur védője fegyveres fenyegetés áldozata lett Észak-Londonban, miközben egy barátjával tartózkodott az utcán.
A Crystal Palace-t a szurkolók által kifüggesztett, Nottingham Forest tulajdonosát sértő molinó miatt vádolták meg
