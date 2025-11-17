A női párosban négyszeres Grand Slam-bajnok Babos Tímea hétfőn bejelentette, hogy a januári Australian Open után visszalép a tenisztől, de a 2028-as Los Angeles-i olimpián...
Nincs ellenfele a fiatal dartsóriásnak: újabb rekordot döntött meg
Luke Littler 18 éves dartsjátékos a világranglista élére került, ezután megnyerte a Grand Slam of Darts tornát, miután a döntőben legyőzte nagy riválisát, Luke Humphriest - közölte a The Guardian.
Littler világelsőségét a vasárnapi, Danny Noppert elleni elődöntős győzelme tette hivatalossá. A fiatal tehetség ezt követően a döntőben 16-11 arányban diadalmaskodott Luke Humphries felett, akitől átvette a ranglista első helyét, és ezzel a negyedik játékos lett, aki meg tudta védeni címét Wolverhamptonban.
A dartsjátékos rekordot döntött azzal, hogy minden idők legfiatalabb világelsője lett, megelőzve Michael van Gerwent, aki 24 évesen került a ranglista élére 2014-ben. Littler kevesebb mint két év alatt jutott el erre a szintre, miután tavaly a világbajnokság döntőjébe jutott, idén pedig már a legfiatalabb világbajnok címet is megszerezte.
"Még két éve sem vagyok a profi körversenyen, és már világelső vagyok. Ez volt a cél, most már én vagyok a világelső. Én vagyok a legjobb a világon" - nyilatkozta Littler az elődöntő után. A döntőt követően hozzátette: "Soha, sem én, sem Luke nem fogunk elszakadni a mezőnytől. Mindig szoros lesz."
A Littler és Humphries közötti rivalizálás a sportág meghatározó párharcává vált, hasonlóan a teniszben Alcaraz és Sinner, vagy a golfban Scheffler és McIlroy közötti versengéshez. A döntőben a fordulópont a 8-8-as állásnál következett be, amikor Littler egy 167-es kiszállóval egyenlített, majd egy 160-as kiszállóval 11-9-re átvette a vezetést.
Humphries, aki korábban Gerwyn Price-t győzte le az elődöntőben, visszaszerezheti az első helyét a decemberben kezdődő világbajnokságon, ha győz és Littler korán kiesik. "Ez az utolsó napom világelsőként, nagyon boldog és büszke voltam magamra. A világbajnokságon egy lehetőségem lesz visszavenni tőle. Keményen fogok harcolni, ez most már háború!" - mondta Humphries a mérkőzés utáni interjúban.
