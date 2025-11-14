Újabb betonbiztos szerep az angol válogatottban: így lett a fiatal játékos Tuchel "hadnagya"

Saka kulcsszereplővé vált Anglia világbajnoki reményeiben, és ez azon a tegnapi meccsen is jól látszott, ahol a csapat 2-0-ra legyőzte Szerbiát - írta a BBC.

Thomas Tuchel szövetségi kapitány több cserét is bevetett az Anglia-Szerbia világbajnoki selejtezőn, de Bukayo Saka végig a pályán maradt, bizonyítva, hogy mennyire fontos lesz a válogatott világbajnoki szereplésében. Az Arsenal játékosa látványos góllal járult hozzá a 2-0-s győzelemhez, amely Anglia hetedik sikere volt a selejtezősorozatban.

A 24 éves Saka immár 14 gólt szerzett 47 válogatott mérkőzésén, amióta 2020 októberében debütált. Ezzel ő lett az Arsenal történetének legeredményesebb angol válogatott játékosa, miután októberben Wales ellen megelőzte Cliff Bastint.

Míg a válogatottban nagy figyelem irányul az Aston Villa-s Morgan Rogers és a Real Madrid sztárja, Jude Bellingham közötti versenyre a 10-es pozícióért, valamint arra, hogy a Manchester City-s Phil Foden hogyan kerülhet be a csapatba, Tuchel számára Saka helye megkérdőjelezhetetlen. Csak sérülés akadályozhatja meg, hogy kezdőként lépjen pályára Anglia első világbajnoki mérkőzésén.

A Szerbia elleni mérkőzésen Eberechi Eze is betalált egy látványos lövéssel, miután a 65. percben csereként állt be Bellingham és Foden társaságában. Tuchel elégedetten nyilatkozott a cserék teljesítményéről: "Jó hatást gyakoroltak a játékra. Minőségi játékosokat hoztunk be, akik meg akarták mutatni, mire képesek. Helyzeteket teremtettek és végül gólt is szereztek." A szövetségi kapitány hangsúlyozta: "Nem a kezdőcsapat építéséről van szó, hanem egy csapat kialakításáról, és ők ezt elfogadják. Háttérbe szorítják az egójukat, mert ez a helyes a csapat számára."

Anglia válogatottjában továbbra is kérdéses a balhátvéd pozíciója, a középső védelem, a 10-es poszt és a bal oldali támadó szerepköre. A Manchester City játékosa, Nico O'Reilly magabiztos bemutatkozást produkált a bal hátvéd pozícióban, míg az Aston Villa védője, Ezri Konsa egyre meggyőzőbb teljesítményt nyújt a középső védelem tengelyében.

Jordan Pickford kapus, aki sorozatban tizedik mérkőzésén nem kapott gólt, és a vb-selejtezőkben még veretlen, szintén kiemelte a keret mélységének előnyeit: "Sok variációs lehetőségünk van, és mindenkinek bizonyítania kell. Morgant dicséret illeti, az utóbbi meccseken helytállt, miközben olyan játékosok ültek a padon, mint Jude vagy Phil."

Anglia világbajnoki szereplésre készülő keretének következő megmérettetése vasárnap lesz Albániában, ahol egyes játékosok tovább harcolhatnak a kezdőcsapatba kerülésért.