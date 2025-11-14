Cristiano Ronaldo piros lapot kapott a csütörtök esti selejtezőn, miután összetűzésbe került Dara O'Shea ír védővel.
Újabb betonbiztos szerep az angol válogatottban: így lett a fiatal játékos Tuchel "hadnagya"
Saka kulcsszereplővé vált Anglia világbajnoki reményeiben, és ez azon a tegnapi meccsen is jól látszott, ahol a csapat 2-0-ra legyőzte Szerbiát - írta a BBC.
Thomas Tuchel szövetségi kapitány több cserét is bevetett az Anglia-Szerbia világbajnoki selejtezőn, de Bukayo Saka végig a pályán maradt, bizonyítva, hogy mennyire fontos lesz a válogatott világbajnoki szereplésében. Az Arsenal játékosa látványos góllal járult hozzá a 2-0-s győzelemhez, amely Anglia hetedik sikere volt a selejtezősorozatban.
A 24 éves Saka immár 14 gólt szerzett 47 válogatott mérkőzésén, amióta 2020 októberében debütált. Ezzel ő lett az Arsenal történetének legeredményesebb angol válogatott játékosa, miután októberben Wales ellen megelőzte Cliff Bastint.
Míg a válogatottban nagy figyelem irányul az Aston Villa-s Morgan Rogers és a Real Madrid sztárja, Jude Bellingham közötti versenyre a 10-es pozícióért, valamint arra, hogy a Manchester City-s Phil Foden hogyan kerülhet be a csapatba, Tuchel számára Saka helye megkérdőjelezhetetlen. Csak sérülés akadályozhatja meg, hogy kezdőként lépjen pályára Anglia első világbajnoki mérkőzésén.
A Szerbia elleni mérkőzésen Eberechi Eze is betalált egy látványos lövéssel, miután a 65. percben csereként állt be Bellingham és Foden társaságában. Tuchel elégedetten nyilatkozott a cserék teljesítményéről: "Jó hatást gyakoroltak a játékra. Minőségi játékosokat hoztunk be, akik meg akarták mutatni, mire képesek. Helyzeteket teremtettek és végül gólt is szereztek." A szövetségi kapitány hangsúlyozta: "Nem a kezdőcsapat építéséről van szó, hanem egy csapat kialakításáról, és ők ezt elfogadják. Háttérbe szorítják az egójukat, mert ez a helyes a csapat számára."
Anglia válogatottjában továbbra is kérdéses a balhátvéd pozíciója, a középső védelem, a 10-es poszt és a bal oldali támadó szerepköre. A Manchester City játékosa, Nico O'Reilly magabiztos bemutatkozást produkált a bal hátvéd pozícióban, míg az Aston Villa védője, Ezri Konsa egyre meggyőzőbb teljesítményt nyújt a középső védelem tengelyében.
Jordan Pickford kapus, aki sorozatban tizedik mérkőzésén nem kapott gólt, és a vb-selejtezőkben még veretlen, szintén kiemelte a keret mélységének előnyeit: "Sok variációs lehetőségünk van, és mindenkinek bizonyítania kell. Morgant dicséret illeti, az utóbbi meccseken helytállt, miközben olyan játékosok ültek a padon, mint Jude vagy Phil."
Anglia világbajnoki szereplésre készülő keretének következő megmérettetése vasárnap lesz Albániában, ahol egyes játékosok tovább harcolhatnak a kezdőcsapatba kerülésért.
Egy Washington Commanders-szurkolót örökre kitiltottak a Northwest Stadionból, miután a pályára rohant a Detroit Lions elleni mérkőzés során
Rob Gronkowski, a négyszeres Super Bowl-győztes korábbi NFL-játékos egy napra visszatért a New England Patriotshoz, hogy hivatalosan is a csapatnál vonulhasson vissza.
Ederson, a Manchester City kapusa elárulta, hogy már egy évvel korábban is távozni akart a klubtól, mielőtt idén nyáron a Fenerbahcéhoz igazolt.
Anthony Joshua és Jake Paul decemberi nehézsúlyú mérkőzésének részleteit éppen most véglegesítik, a részleteket a Netflix hétfőn jelenthet be hivatalosan.
Negyvenegy évvel ezelőtt, 1984. november 13-án Soren Lerby dán középpályás sporttörténelmet írt.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság résztvevőinek köre szép lassan kialakul, eddig 28 csapat biztosította helyét a tornán - ma azonban még többen is bebiztosíthatják a szereplést.
A hírportál nem közölt részleteket arról, hogy a mérkőzést melyik országban rendeznék meg.
Ha győz ma este a válogatott, akkor elérhető közelségbe kerül egy négy évtizede hiába kergetett álom, a világbajnoki szereplés.
Eladják a Mercedes F1 csapatát? Már folynak a tárgyalások, 6 milliárd dollár a tét - mi lesz így a legendás istállóval?
Toto Wolff tárgyalásokat folytat a Mercedes F1 csapat részesedésének eladásáról, ami rekord értékelést jelentene a Formula 1-ben.
Megszólalt a magyar válogatott középpályása: ezt gondolja a csapat a sorsdöntő, örmények elleni meccsről
Nagyon szeretnének jó eredményt elérni, de nem szabad közben lebecsülni az örmény válogatottat, akivel sorsdöntő meccset játszanak holnap este
Novak Djokovic elfogadta Piers Morgan bocsánatkérését, miután a műsorvezető korábban "hazugnak és csalónak" nevezte a teniszezőt.
Japánban nagy várakozás övezi, hogy Takaicsi Szanae, az ország első női miniszterelnöke belép-e a szumó ringbe a hagyományokkal szembeszállva.
70 éves volt a Knicks, a Warriors és a Nets legendája, néhány hete prosztatarákkal diagnosztizálták.
Antonio Brown, a korábbi NFL-sztár nem vallotta magát bűnösnek az ellene felhozott gyilkossági kísérlet vádjában.
Tavasszal menesztette, szerda délelőtt újra kinevezte vezetőedzőnek Pető Tamást a labdarúgó Merkantil Bank Ligában szereplő Videoton FC Fehérvár vezetősége.
Ezért nem zárkóznak fel a Nyugathoz a magyar focicsapatok: semmit sem érnek az elköltött milliárdok?
Mi a baj a sportwashinggal, és milyen hatása van a megváltozott igényekre? Többek között erről is beszélgettünk a TF sportmarketing tanszékének munkatársaival.
Kitört a spanyol futballháború: kimaradt a keretből Lamine Yamal, egymásra mutogat a Barcelona és a szövetség
Luis de la Fuente, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya megszólalt a Lamine Yamal körüli vitában, amely a Barcelona és a spanyol szövetség között alakult ki.
Oscar, a korábbi Chelsea-sztár vélhetően visszavonul, miután egy edzés során szívproblémák miatt eszméletét vesztette.
-
