2025. november 14. péntek Aliz
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
foci, futball, labdarúgás, labda, labda, focilabda
Sport

Újabb betonbiztos szerep az angol válogatottban: így lett a fiatal játékos Tuchel "hadnagya"

Pénzcentrum
2025. november 14. 11:52

Saka kulcsszereplővé vált Anglia világbajnoki reményeiben, és ez azon a tegnapi meccsen is jól látszott, ahol a csapat 2-0-ra legyőzte Szerbiát - írta a BBC.

Thomas Tuchel szövetségi kapitány több cserét is bevetett az Anglia-Szerbia világbajnoki selejtezőn, de Bukayo Saka végig a pályán maradt, bizonyítva, hogy mennyire fontos lesz a válogatott világbajnoki szereplésében. Az Arsenal játékosa látványos góllal járult hozzá a 2-0-s győzelemhez, amely Anglia hetedik sikere volt a selejtezősorozatban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 24 éves Saka immár 14 gólt szerzett 47 válogatott mérkőzésén, amióta 2020 októberében debütált. Ezzel ő lett az Arsenal történetének legeredményesebb angol válogatott játékosa, miután októberben Wales ellen megelőzte Cliff Bastint.

Bukayo Saka
Csapata: England
Posztja: támadó
Nemzetisége: angol
Életkora: 25 év
Szerződése lejár: 2027. június 29.
Piaci értéke: 140M €
Adatlap létrehozva: 2025.11.14.

Míg a válogatottban nagy figyelem irányul az Aston Villa-s Morgan Rogers és a Real Madrid sztárja, Jude Bellingham közötti versenyre a 10-es pozícióért, valamint arra, hogy a Manchester City-s Phil Foden hogyan kerülhet be a csapatba, Tuchel számára Saka helye megkérdőjelezhetetlen. Csak sérülés akadályozhatja meg, hogy kezdőként lépjen pályára Anglia első világbajnoki mérkőzésén.

A Szerbia elleni mérkőzésen Eberechi Eze is betalált egy látványos lövéssel, miután a 65. percben csereként állt be Bellingham és Foden társaságában. Tuchel elégedetten nyilatkozott a cserék teljesítményéről: "Jó hatást gyakoroltak a játékra. Minőségi játékosokat hoztunk be, akik meg akarták mutatni, mire képesek. Helyzeteket teremtettek és végül gólt is szereztek." A szövetségi kapitány hangsúlyozta: "Nem a kezdőcsapat építéséről van szó, hanem egy csapat kialakításáról, és ők ezt elfogadják. Háttérbe szorítják az egójukat, mert ez a helyes a csapat számára."

Anglia válogatottjában továbbra is kérdéses a balhátvéd pozíciója, a középső védelem, a 10-es poszt és a bal oldali támadó szerepköre. A Manchester City játékosa, Nico O'Reilly magabiztos bemutatkozást produkált a bal hátvéd pozícióban, míg az Aston Villa védője, Ezri Konsa egyre meggyőzőbb teljesítményt nyújt a középső védelem tengelyében.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Jordan Pickford kapus, aki sorozatban tizedik mérkőzésén nem kapott gólt, és a vb-selejtezőkben még veretlen, szintén kiemelte a keret mélységének előnyeit: "Sok variációs lehetőségünk van, és mindenkinek bizonyítania kell. Morgant dicséret illeti, az utóbbi meccseken helytállt, miközben olyan játékosok ültek a padon, mint Jude vagy Phil."

Anglia világbajnoki szereplésre készülő keretének következő megmérettetése vasárnap lesz Albániában, ahol egyes játékosok tovább harcolhatnak a kezdőcsapatba kerülésért.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #anglia #szerbia #világbajnokság #albánia #válogatott #vb-selejtezők #Arsenal #angol foci #manchester city #angol válogatott

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:02
12:44
12:33
12:01
11:52
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 14.
Ilyen új e-autót vehetsz ma 10 millió alatt: íme a legolcsóbb modellek listája, mindent visznek a kínaiak
2025. november 13.
Ennyiért robotolnak a magyar vidék legszegényebb dolgozói: döbbenet, milyen kevés pénzből tengődnek
2025. november 14.
Ezt nem ússzák meg 2025-ben a síelni induló magyarok: súlyos árat kell fizetniük még ezért is
2025. november 14.
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
2025. november 14.
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 14. péntek
Aliz
46. hét
November 14.
A cukorbetegek világnapja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Minden készen áll: épülhet az új gigastadion, minden engedély megvan
2
2 hete
Gyászol a sportvilág: meghalt a világrekorder rúdugró
3
2 hete
Megdöbbentő állítást tett a Fradiról Zacher Gábor: durva, mit látott a kispad mellett
4
2 hete
Formula-1 brazil nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Sao Paolo, Brazília helyszínen
5
1 hete
Megszűnhet a legendás magyar kézilabdacsapat: nagyon nagy a baj, hamarosan elfogy a pénz
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szerződő
a biztosítási szerződés kulcsszereplője. Ő kezdeményezi a szerződéskötést (ajánlat), ő jogosult a jognyilatkozatok tételére, és a biztosító is hozzá intézi azokat. Ő köteles a díjfizetésre is. Személye gyakran egybeesik a biztosítottal.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 14. 13:02
Ezt nem ússzák meg 2025-ben a síelni induló magyarok: súlyos árat kell fizetniük még ezért is
Pénzcentrum  |  2025. november 14. 11:45
Tovább éleződik Donald Trump és a BBC háborúja: a brit lap nem tágít, jöhet az évszázad sajtópere?
Agrárszektor  |  2025. november 14. 12:34
Lesújtó a helyzet a piacokon: aggasztó, ami ezzel a zöldséggel történik