Manchester, Egyesült Királyság - 2018. május 19: Sir Alex Ferguson bronzszobra az Alex Ferguson lelátó előtt az Old Trafford stadionban, a Manchester United otthonában.
Sport

Súlyos vádak a United-alkalmazott ellen: semmit nem tesz a klub, hogy tisztázza magát?

Pénzcentrum
2025. november 13. 19:44

A Manchester United ellen jogi eljárás indult, miután egy egykori alkalmazottját, Billy Wattsot gyermekkori szexuális visszaélésekkel vádolták meg - számolt be a BBC.

A vádakat Billy Watts ellen fogalmazták meg, aki az 1980-as években a klub Cliff edzőközpontjában dolgozott gondnokként, felszerelés-kezelőként és pályagondnokként. Watts egyébként 2009-ben elhunyt. A polgári pert egy férfi indította, aki állítása szerint gyermekkorában bántalmazás áldozata lett, és a klubot azzal vádolja, hogy nem védte meg őt a visszaélésektől, miközben a Manchester United felügyelete alatt állt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A BBC megkereste a Manchester Unitedet az üggyel kapcsolatban, de a klub szóvivője közölte, hogy nem kívánnak nyilatkozni. A felperest képviselő Simpson Millar ügyvédi iroda szerint a klub eddig nem volt hajlandó konstruktívan részt venni a jogi eljárásban, annak ellenére, hogy a Manchester United részt vett a 2021-es Sheldon-vizsgálatban, amely dokumentálta a gondnok ellen felhozott számos visszaélési vádat, és megerősítette, hogy 1989-ben belső fegyelmi eljárás indult ellene.

Anglia
Manchester United
Piaci érték: 730,20M
Jelenlegi helyezés: #7
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
6.
Aston Villa
11
5
3
3
13
10
3
18
7.
Manchester United
11
5
3
3
19
18
1
18
8.
Liverpool
11
6
0
5
18
17
1
18
Adatlap létrehozva: 2025.11.13.

Kate Hall, a Simpson Millar visszaélési ügyekre szakosodott jogásza kijelentette: "Ügyfelünk hatalmas bátorságról tett tanúbizonyságot azzal, hogy ennyi év után előállt. A túlélők többet érdemelnek az együttérzésnél - érdemi együttműködést és elszámoltathatóságot érdemelnek." Az ügyvédi iroda szerint a klub együttműködésének hiánya miatt "a túlélőnek nem maradt más választása, mint hivatalos bírósági eljárást indítani".
Címlapkép: Getty Images
#per #foci #sport #bíróság #bántalmazás #manchester united #premier league #angol foci #angol bajnokság

