A fehérorosz világelső Arina Szabalenka kereste a legtöbb pénzt a női teniszezők közül 2025-ben 15 millió 8519 dollárt összeütve.
Súlyos vádak a United-alkalmazott ellen: semmit nem tesz a klub, hogy tisztázza magát?
A Manchester United ellen jogi eljárás indult, miután egy egykori alkalmazottját, Billy Wattsot gyermekkori szexuális visszaélésekkel vádolták meg - számolt be a BBC.
A vádakat Billy Watts ellen fogalmazták meg, aki az 1980-as években a klub Cliff edzőközpontjában dolgozott gondnokként, felszerelés-kezelőként és pályagondnokként. Watts egyébként 2009-ben elhunyt. A polgári pert egy férfi indította, aki állítása szerint gyermekkorában bántalmazás áldozata lett, és a klubot azzal vádolja, hogy nem védte meg őt a visszaélésektől, miközben a Manchester United felügyelete alatt állt.
A BBC megkereste a Manchester Unitedet az üggyel kapcsolatban, de a klub szóvivője közölte, hogy nem kívánnak nyilatkozni. A felperest képviselő Simpson Millar ügyvédi iroda szerint a klub eddig nem volt hajlandó konstruktívan részt venni a jogi eljárásban, annak ellenére, hogy a Manchester United részt vett a 2021-es Sheldon-vizsgálatban, amely dokumentálta a gondnok ellen felhozott számos visszaélési vádat, és megerősítette, hogy 1989-ben belső fegyelmi eljárás indult ellene.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
6.
Aston Villa
|
11
|
5
|
3
|
3
|
13
|
10
|
3
|
18
|
7.
Manchester United
|
11
|
5
|
3
|
3
|
19
|
18
|
1
|
18
|
8.
Liverpool
|
11
|
6
|
0
|
5
|
18
|
17
|
1
|
18
Kate Hall, a Simpson Millar visszaélési ügyekre szakosodott jogásza kijelentette: "Ügyfelünk hatalmas bátorságról tett tanúbizonyságot azzal, hogy ennyi év után előállt. A túlélők többet érdemelnek az együttérzésnél - érdemi együttműködést és elszámoltathatóságot érdemelnek." Az ügyvédi iroda szerint a klub együttműködésének hiánya miatt "a túlélőnek nem maradt más választása, mint hivatalos bírósági eljárást indítani".
Negyvenegy évvel ezelőtt, 1984. november 13-án Soren Lerby dán középpályás sporttörténelmet írt.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság résztvevőinek köre szép lassan kialakul, eddig 28 csapat biztosította helyét a tornán - ma azonban még többen is bebiztosíthatják a szereplést.
A hírportál nem közölt részleteket arról, hogy a mérkőzést melyik országban rendeznék meg.
Ha győz ma este a válogatott, akkor elérhető közelségbe kerül egy négy évtizede hiába kergetett álom, a világbajnoki szereplés.
Eladják a Mercedes F1 csapatát? Már folynak a tárgyalások, 6 milliárd dollár a tét - mi lesz így a legendás istállóval?
Toto Wolff tárgyalásokat folytat a Mercedes F1 csapat részesedésének eladásáról, ami rekord értékelést jelentene a Formula 1-ben.
Megszólalt a magyar válogatott középpályása: ezt gondolja a csapat a sorsdöntő, örmények elleni meccsről
Nagyon szeretnének jó eredményt elérni, de nem szabad közben lebecsülni az örmény válogatottat, akivel sorsdöntő meccset játszanak holnap este
Novak Djokovic elfogadta Piers Morgan bocsánatkérését, miután a műsorvezető korábban "hazugnak és csalónak" nevezte a teniszezőt.
Japánban nagy várakozás övezi, hogy Takaicsi Szanae, az ország első női miniszterelnöke belép-e a szumó ringbe a hagyományokkal szembeszállva.
70 éves volt a Knicks, a Warriors és a Nets legendája, néhány hete prosztatarákkal diagnosztizálták.
Antonio Brown, a korábbi NFL-sztár nem vallotta magát bűnösnek az ellene felhozott gyilkossági kísérlet vádjában.
Tavasszal menesztette, szerda délelőtt újra kinevezte vezetőedzőnek Pető Tamást a labdarúgó Merkantil Bank Ligában szereplő Videoton FC Fehérvár vezetősége.
Ezért nem zárkóznak fel a Nyugathoz a magyar focicsapatok: semmit sem érnek az elköltött milliárdok?
Mi a baj a sportwashinggal, és milyen hatása van a megváltozott igényekre? Többek között erről is beszélgettünk a TF sportmarketing tanszékének munkatársaival.
Kitört a spanyol futballháború: kimaradt a keretből Lamine Yamal, egymásra mutogat a Barcelona és a szövetség
Luis de la Fuente, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya megszólalt a Lamine Yamal körüli vitában, amely a Barcelona és a spanyol szövetség között alakult ki.
Oscar, a korábbi Chelsea-sztár vélhetően visszavonul, miután egy edzés során szívproblémák miatt eszméletét vesztette.
Brian Kelly jogi eljárást indított az LSU ellen: az egyetem állítólag megpróbálja "alapos okkal" elbocsátani, hogy elkerülje a közel 54 millió dolláros végkielégítés kifizetését.
Raheem Sterling, a Chelsea és az angol válogatott játékosa ismét betörés áldozata lett, ezúttal viszont otthon tartózkodott gyermekeivel.
Két néző hunyt el szívleállás következtében az ATP Finals hétfői versenynapján Torinóban.
A 2022-es Világjátékokon eredményes magyar sportolóknak mégsem jár az eredményességi jutalom - a Kúria ítélete szerint.
