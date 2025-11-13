Súlyos vádak a United-alkalmazott ellen: semmit nem tesz a klub, hogy tisztázza magát?

A Manchester United ellen jogi eljárás indult, miután egy egykori alkalmazottját, Billy Wattsot gyermekkori szexuális visszaélésekkel vádolták meg - számolt be a BBC.

A vádakat Billy Watts ellen fogalmazták meg, aki az 1980-as években a klub Cliff edzőközpontjában dolgozott gondnokként, felszerelés-kezelőként és pályagondnokként. Watts egyébként 2009-ben elhunyt. A polgári pert egy férfi indította, aki állítása szerint gyermekkorában bántalmazás áldozata lett, és a klubot azzal vádolja, hogy nem védte meg őt a visszaélésektől, miközben a Manchester United felügyelete alatt állt.

A BBC megkereste a Manchester Unitedet az üggyel kapcsolatban, de a klub szóvivője közölte, hogy nem kívánnak nyilatkozni. A felperest képviselő Simpson Millar ügyvédi iroda szerint a klub eddig nem volt hajlandó konstruktívan részt venni a jogi eljárásban, annak ellenére, hogy a Manchester United részt vett a 2021-es Sheldon-vizsgálatban, amely dokumentálta a gondnok ellen felhozott számos visszaélési vádat, és megerősítette, hogy 1989-ben belső fegyelmi eljárás indult ellene.

Kate Hall, a Simpson Millar visszaélési ügyekre szakosodott jogásza kijelentette: "Ügyfelünk hatalmas bátorságról tett tanúbizonyságot azzal, hogy ennyi év után előállt. A túlélők többet érdemelnek az együttérzésnél - érdemi együttműködést és elszámoltathatóságot érdemelnek." Az ügyvédi iroda szerint a klub együttműködésének hiánya miatt "a túlélőnek nem maradt más választása, mint hivatalos bírósági eljárást indítani".