Anthony Joshua és Jake Paul decemberi nehézsúlyú mérkőzésének részleteit éppen most véglegesítik, a részleteket a Netflix hétfőn jelenthet be hivatalosan.
Kitálalt távozásáról a Manchester City egykori kapusa: "nem volt értelme, hogy maradjak"
Ederson, a Manchester City kapusa elárulta, hogy már egy évvel korábban is távozni akart a klubtól, mielőtt idén nyáron a Fenerbahcéhoz igazolt. A brazil játékos szerint boldogtalansága befolyásolta teljesítményét az utolsó szezonjában - írja a Mirror.
Ederson nyolc sikeres év után, 12 millió fontért hagyta el a Manchester Cityt, hogy a török Fenerbahcéhoz igazoljon. A Premier League-bajnok csapat 26 millió fontért szerződtette Gianluigi Donnarummát a helyére.
A 32 éves kapus most megerősítette, hogy ő kezdeményezte távozását, és elárulta, hogy már egy évvel korábban is megpróbált eligazolni. "Egy korábbi szezonban már próbáltam távozni, de nem sikerült. Azt hiszem, ez befolyásolta a teljesítményemet a szezon során. Öt sérülésem volt, és nem tudtam a lehető legmagasabb szinten teljesíteni" - nyilatkozta.
"Ez egy olyan döntés volt, amit már korábban meghoztam a családommal, hogy beszéljek a klubbal a távozásról, ha megegyezünk. Szükségem volt erre a változásra. Nincs értelme egy óriási, sikeres klubnál lenni, ha nem vagy boldog. Ez továbbra is ugyanúgy befolyásolt volna" - tette hozzá a kapus.
Ederson kivételes labdakezelése forradalmasította a kapusok játékát a Premier League-ben, de pozíciója az Etihad Stadionban az utóbbi időben bizonytalanná vált. Stefan Ortega többször is kiszorította őt a kezdőcsapatból az előző szezonban.
A City júliusban 27 millió fontért visszavásárolta James Traffordot, azzal a várakozással, hogy az angol kapus versenyezni fog Edersonnal a kezdő pozícióért, de a brazil egyértelművé tette távozási szándékát.
"Minden ciklusnak vége szakad, játékosok jönnek és mennek, de a klub mindig marad" - mondta Ederson. "Nyolc csodálatos évem volt a City mezében, és 18 trófeát nyertem, de szükségem volt erre a változásra. Amikor a Fenerbahce jelentkezett, elfogadtam az ajánlatot. Még mindig ugyanaz a mentalitásom, továbbra is végzem a pályán kívüli munkámat, ahogy a Citynél is tettem. Még mindig megvan bennem a győztes mentalitás, amit a Citynél és a Benficánál is képviseltem, és a Fenerbahcénál is nyerni akarok."
Eladják a Mercedes F1 csapatát? Már folynak a tárgyalások, 6 milliárd dollár a tét - mi lesz így a legendás istállóval?
Toto Wolff tárgyalásokat folytat a Mercedes F1 csapat részesedésének eladásáról, ami rekord értékelést jelentene a Formula 1-ben.
Megszólalt a magyar válogatott középpályása: ezt gondolja a csapat a sorsdöntő, örmények elleni meccsről
Nagyon szeretnének jó eredményt elérni, de nem szabad közben lebecsülni az örmény válogatottat, akivel sorsdöntő meccset játszanak holnap este
Novak Djokovic elfogadta Piers Morgan bocsánatkérését, miután a műsorvezető korábban "hazugnak és csalónak" nevezte a teniszezőt.
Japánban nagy várakozás övezi, hogy Takaicsi Szanae, az ország első női miniszterelnöke belép-e a szumó ringbe a hagyományokkal szembeszállva.
70 éves volt a Knicks, a Warriors és a Nets legendája, néhány hete prosztatarákkal diagnosztizálták.
Antonio Brown, a korábbi NFL-sztár nem vallotta magát bűnösnek az ellene felhozott gyilkossági kísérlet vádjában.
Tavasszal menesztette, szerda délelőtt újra kinevezte vezetőedzőnek Pető Tamást a labdarúgó Merkantil Bank Ligában szereplő Videoton FC Fehérvár vezetősége.
Ezért nem zárkóznak fel a Nyugathoz a magyar focicsapatok: semmit sem érnek az elköltött milliárdok?
Mi a baj a sportwashinggal, és milyen hatása van a megváltozott igényekre? Többek között erről is beszélgettünk a TF sportmarketing tanszékének munkatársaival.
Kitört a spanyol futballháború: kimaradt a keretből Lamine Yamal, egymásra mutogat a Barcelona és a szövetség
Luis de la Fuente, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya megszólalt a Lamine Yamal körüli vitában, amely a Barcelona és a spanyol szövetség között alakult ki.
Oscar, a korábbi Chelsea-sztár vélhetően visszavonul, miután egy edzés során szívproblémák miatt eszméletét vesztette.
Brian Kelly jogi eljárást indított az LSU ellen: az egyetem állítólag megpróbálja "alapos okkal" elbocsátani, hogy elkerülje a közel 54 millió dolláros végkielégítés kifizetését.
Raheem Sterling, a Chelsea és az angol válogatott játékosa ismét betörés áldozata lett, ezúttal viszont otthon tartózkodott gyermekeivel.
Két néző hunyt el szívleállás következtében az ATP Finals hétfői versenynapján Torinóban.
A 2022-es Világjátékokon eredményes magyar sportolóknak mégsem jár az eredményességi jutalom - a Kúria ítélete szerint.
Cristiano Ronaldo bejelentette, hogy a 2026-os világbajnokság lesz az utolsó nagy tornája pályafutása során.
Keira Walsh, az angol női válogatott középpályása szerint a sportirányító szerveknek jobban oda kellene figyelniük a játékosok véleményére a zsúfolt mérkőzésnaptárral kapcsolatban.
Dróth Zoltánnal egy videóban közölte a szövetségi kapitány, hogy kimarad a keretből, ő maga másra számított ennyi év és ennyi válogatottság után.
A Ferrari egyik vezetője azt várja a Forma-1-es istálló két pilótájától, hogy "fókuszáljanak a vezetésre, és beszéljenek kevesebbet".
