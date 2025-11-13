Kitálalt távozásáról a Manchester City egykori kapusa: "nem volt értelme, hogy maradjak"

Ederson, a Manchester City kapusa elárulta, hogy már egy évvel korábban is távozni akart a klubtól, mielőtt idén nyáron a Fenerbahcéhoz igazolt. A brazil játékos szerint boldogtalansága befolyásolta teljesítményét az utolsó szezonjában - írja a Mirror.

Ederson nyolc sikeres év után, 12 millió fontért hagyta el a Manchester Cityt, hogy a török Fenerbahcéhoz igazoljon. A Premier League-bajnok csapat 26 millió fontért szerződtette Gianluigi Donnarummát a helyére.

A 32 éves kapus most megerősítette, hogy ő kezdeményezte távozását, és elárulta, hogy már egy évvel korábban is megpróbált eligazolni. "Egy korábbi szezonban már próbáltam távozni, de nem sikerült. Azt hiszem, ez befolyásolta a teljesítményemet a szezon során. Öt sérülésem volt, és nem tudtam a lehető legmagasabb szinten teljesíteni" - nyilatkozta.

"Ez egy olyan döntés volt, amit már korábban meghoztam a családommal, hogy beszéljek a klubbal a távozásról, ha megegyezünk. Szükségem volt erre a változásra. Nincs értelme egy óriási, sikeres klubnál lenni, ha nem vagy boldog. Ez továbbra is ugyanúgy befolyásolt volna" - tette hozzá a kapus.

Ederson Csapata: Fenerbahce Posztja: kapus Nemzetisége: brazil Életkora: 33 év Szerződése lejár: 2028. június 29. Piaci értéke: 18M € Adatlap létrehozva: 2025.11.13.

Ederson kivételes labdakezelése forradalmasította a kapusok játékát a Premier League-ben, de pozíciója az Etihad Stadionban az utóbbi időben bizonytalanná vált. Stefan Ortega többször is kiszorította őt a kezdőcsapatból az előző szezonban.

A City júliusban 27 millió fontért visszavásárolta James Traffordot, azzal a várakozással, hogy az angol kapus versenyezni fog Edersonnal a kezdő pozícióért, de a brazil egyértelművé tette távozási szándékát.

"Minden ciklusnak vége szakad, játékosok jönnek és mennek, de a klub mindig marad" - mondta Ederson. "Nyolc csodálatos évem volt a City mezében, és 18 trófeát nyertem, de szükségem volt erre a változásra. Amikor a Fenerbahce jelentkezett, elfogadtam az ajánlatot. Még mindig ugyanaz a mentalitásom, továbbra is végzem a pályán kívüli munkámat, ahogy a Citynél is tettem. Még mindig megvan bennem a győztes mentalitás, amit a Citynél és a Benficánál is képviseltem, és a Fenerbahcénál is nyerni akarok."