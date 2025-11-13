Hatalmas fordulat a labdarúgásban: az oroszok ellen készülhetnek a magyar válogatott focistái?

Az orosz Sport24 hírportál szerint a magyar és orosz labdarúgó-szövetség tárgyalásokat kezdett egy 2026-os felkészülési mérkőzésről, amit az MLSZ határozottan cáfolt.

Az orosz sportsajtóban megjelent hírek szerint a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) és az Orosz Labdarúgó-szövetség tárgyalásokat kezdett egy jövőbeli barátságos mérkőzés megszervezéséről. A Sport24 portál információi alapján a találkozót 2026-ra terveznék, ami a magyar válogatott számára világbajnoki felkészülési mérkőzésként szolgálhatna, amennyiben kvalifikálja magát a tornára.

A hírportál nem közölt részleteket arról, hogy a mérkőzést melyik országban rendeznék meg. Érdemes megjegyezni, hogy az orosz válogatott 2022 óta, az Ukrajna elleni háború kezdete óta ki van tiltva minden európai futballeseményről, és az UEFA-tagállamok közül azóta kizárólag Szerbiával játszott felkészülési mérkőzést.

Az MLSZ a Nemzeti Sport megkeresésére határozottan cáfolta a Sport24 értesüléseit, és közölte, hogy nem terveznek mérkőzést játszani Oroszország ellen.

