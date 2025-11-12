Megszólalt a magyar válogatott középpályása: ezt gondolja a csapat a sorsdöntő, örmények elleni meccsről

Nagyon szeretnének jó eredményt elérni, de nem szabad közben lebecsülni az örmény válogatottat, akivel sorsdöntő meccset játszanak holnap este - mondta a válogatott középpályás.

Nagyon szeretnének jó eredményt elérni a válogatottal, de fel kell készülni a nem ideális körülményekre a holnapi, Örményország elleni meccsen - erről Callum Styles, a magyar válogatott játékosa beszélt a Nemzeti Sport Online-nak adott interjújában.

A játékos elmondta, hogy nem becsülk le a csütörtöki ellenfelet, Örményországot.

Semmiképpen sem szabad lebecsülnünk az ellenfelet, mert példás a mentalitása és van néhány remek játékosa. Fel kell készülnünk minden eshetőségre. Budapesten láthattuk, az örmények is tudnak kellemetlenséget okozni nekünk, ugyanakkor hinnünk kell magunkban: jó erőkből állunk, és ha megfelelően felkészülünk, valamint jó erőnléti állapotban leszünk, meg tudjuk nyerni a meccset

- fogalmazott a középpályás. Kitért arra is, hogy bár tényleg nem becsülik le az örmény csapatot, jól tudják, mekkora a tét.

Időnként meggyűlik a bajunk azokkal a csapatokkal, amelyek papíron gyengébbek nálunk – ugyanúgy, ahogyan a portugáloknak akadtak nehézségei ellenünk. Amikor erősebb válogatottal csapunk össze, rendre az az érzés motoszkál bennünk, hogy itt a lehetőség megmutatnunk, mi is vagyunk olyan jók, mint ők. Örményországban hatalmas lesz a tét, nem akarjuk elszalasztani a lehetőséget, mindent beleadunk, hogy megszerezzük a győzelmet

- tette hozzá Styles.

A válogatott középpályás elmondta, hogy a csapat ragaszkodni fog saját, jól bejáratott játékstílusához, de felkészültek a kevésbé ideális körülményekhez is.

Először is ragaszkodnunk kell a saját elképzeléseinkhez, a játékstílusunkhoz. Másrészt nem szabad kizökkennünk akkor sem, ha a körülmények nem optimálisak. Nem biztos, hogy tökéletes lesz a pálya, lehet, hogy az ellenfél tördelni akarja a játékunkat, és az sem zárható ki, hogy sokszor hosszú indítással próbálkozik. Minden forgatókönyvre fel kell készülnünk

- mondta az interjúban Styles.

A magyar válogatott csütörtökön este 18 órakor lép pályára Örményországban. Amennyiben győznek, és a portugálok is megverik Írországot, akkor biztosan ott lehetnek a márciusi pótselejtezőn - vagyis egyetlen lépésre kerülnek attól, hogy negyven év után újra ott legyenek a világbajnokságon. A mérkőzést itt követheted élőben a Sportonlineon:

VB selejtezők (Európa) 9. forduló Örményország Magyarország 2025. november 13. csütörtök 18:00 Egymás elleni statisztika: 2 meccs Győzelem Örményország: 0 (0%) Magyarország: 2 (100%) Döntetlen: 0 (0%) Gólok Örményország: 0 Magyarország: 4 Gólkülönbség: -4 Hazai győzelem Örményország: 0 Magyarország: 2 Vendéggyőzelem Örményország: 0 Magyarország: 0 Adatlap létrehozva: 2025.11.12.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA