Kitört a botrány a magyar válogatottnál: elzavarta a kapitány a legendát?

Dróth Zoltánnal egy videóban közölte a szövetségi kapitány, hogy kimarad a keretből, ő maga másra számított ennyi év és ennyi válogatottság után.

Szó sincs arról, hogy ő maga mondta el a válogatottságot, a szövetségi kapitány tette ki a keretből - erről Dróth Zoltán, a magyar futsalválogatott kapitánya írt saját közösségi oldalán.

A 167-szeres válogatott Dróth nyílt levelében azt írta, hogy ő, bár éveken át mindent megtett a nemzeti csapatért, egy döntés következtében kikerült a válogatottól.

Amikor a szövetségi kapitány kinevezése után leültünk beszélgetni, világosan elmondtam neki, hogy szeretném végigcsinálni az Eb-selejtezőt, és utána visszavonulni a válogatottságtól. Ez volt az egyetlen tervem, amit ő is tudott. Ehhez képest most azt nyilatkozta, hogy én mondtam le a válogatottságot – ez egyszerűen nem igaz. Nem én mondtam le, hanem nem hívott be a keretbe, és ezt egy videóüzenetben közölte velem.

- mondta a sokszoros magyar válogatott játékos.

Dróth ezután a szakmai munkát és a szövetségben uralkodó viszonyokat is jellemezte, kiemelve azt, hogy a magyar bajnokcsapatból, a Veszprémből egyetlen játékos sem került be a válogatott friss keretébe.

Ráadásul bajnokcsapatként a Veszprémből egyetlen játékos sincs a keretben, ami elgondolkodtató.

Őszintén remélem, hogy az én személyes ügyemet nem vetítik ki a Veszprém játékosaira, mert senkit nem lenne szabad büntetni azért, ami köztem a kapitány és a szakmai stáb között történt

- írta levelében a játékos. Megjegyezte azt is: szerinte méltatlanul bántak vele, de tudja azt is, hogy ez nem az első alkalom, korábban másokkal is megtörtént.

Úgy gondolom, hogy egy játékost, aki évekig mindent megtett a válogatottért, ennél sokkal több tisztelet illetne meg. Nem ez az első eset, hogy valakit így “raknak félre” – mások is jártak már hasonlóan, és ez egyértelműen mutatja, hogy a szakmai stábnak is van felelőssége abban, ahová most jutottunk

- írta még a levélben a válogatott futsaljátékos.