Eliud Kipchoge, a kétszeres olimpiai bajnok maratonfutó bejelentette új projektjét, amelynek keretében két év alatt hét kontinensen hét maratont fog teljesíteni.
Meghalt a magyar válogatott volt kapitánya: 88 évesen érte a halál Jenei Imrét
Nyolcvannyolc éves korában elhunyt Jenei Imre, aki a magyar és a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is volt, valamint 1986-ban BEK-győzelemig vezette a Steaua Bucuresti csapatát.
Jenei Imre a Flamura Roşie Arad együttesében kezdte pályafutását, amellyel két bajnoki címet szerzett, majd a bukaresti Steauával további három bajnokságot nyert. A román válogatottban 1959 és 1964 között 12 alkalommal szerepelt, tagja volt az 1964-es tokiói olimpián részt vett gárdának.
Edzői karrierjét 1975 nyarán kezdte a Steauánál, amellyel 1986-ban megnyerte a Bajnokcsapatok Európa Kupáját.
Jenei Imre nyolc csapatot irányított, a Steaua mellett a Bihar FC-t, a Chindia Targoviştet, a Videotont, a Panionioszt, az Universitatea Craiovát. A román válogatott a vezetésével húsz év után jutott ki az 1990-es világbajnokságra, ahol a nyolcaddöntőben búcsúzott. A magyar válogatott szövetségi kapitánya 1992-1993-ban volt, a mérlege hat győzelem, négy döntetlen és négy vereség.
Bárány Donát és Redzic Damir személyében két újonc kapott meghívót a magyar labdarúgó-válogatott keretébe.
Piolit lemondásra kérte fel a violák klubvezetése, azonban ő hallani sem akart erről - nem csoda az eredmények láttán sem, hogy kirúgták.
Victor Conte, a profi sportvilágot megrázó BALCO doppingbotrány kulcsfigurája 75 évesen halt meg.
Mladen Zizkovic a meccs első félidejében lett rosszul, a kórházig sem jutott el élve. A játékosok és a kollégák teljesen összetörtek.
Lamine Yamal és Nicki Nicole nemrégiben szakítottak, a Barcelona-sztár ugyanakkor cáfolja a róla szóló hűtlenségi pletykákat.
A 31 éves játékos pályafutásáról, családjáról és a motokrossz iránti szenvedélyéről beszélt egy interjúban
Újra nevelőedzőjével, Kocsis Mártával készül Jackl Vivien, a párizsi olimpián is szerepelt, ifjúsági és felnőtt Európa-bajnok úszó.
Will Still úgy lett futballedző, hogy korábban egy focis szimulátorban ért el kimagasló eredményeket.
Trent Alexander-Arnold kijelentette, hogy a Liverpool iránti érzései nem változnak, függetlenül attól, milyen fogadtatásban részesül volt csapata otthonában.
Charles Leclerc egy félmillió dolláros ékszert választott a nagy kérdéshez, amiről már a közösségi médiában is láthatók a képek.
Gareth Southgate inkább a fiatal játékosok mentorálásával szeretne foglalkozni a közelebbi jövőben.
Sepsi Ádám és Szabó Benedek is kivívta részvételét a World Darts Federation (WDF) által szervezett lakeside-i világbajnokságra - adta hírül a Magyar Darts Szövetség.
A 32 éves angol csatár szerződésében 65 millió eurós kivásárlási záradék szerepel, amit a Barcelona vélhetően szívesen ki is fizetne.
A volt kerékpáros 101 éves volt, a tavalyi olimpia megnyitóján meg a lángot is vitte.
Jannik Sinner legyőzte Felix Auger-Aliassime-ot a párizsi Masters-tornán, ezzel visszaszerezte világelsőségét és meghosszabbította 26 mérkőzéses győzelmi sorozatát.
Egy hét múlva tartják Sao Paoloban a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság következő versenyhétvégéjét, a híres és több évtizedes múltra visszatekintő Sao Paolo-i Nagydíjat.
A Tottenham Hotspur újabb hazai vereséget szenvedett, ezúttal a Chelsea ellen, ami tovább mélyíti a csapat körüli válsághangulatot.
A Wolverhampton Wanderers menesztette Vitor Pereira vezetőedzőt, miután a csapat az idei Premier League szezonban még egyetlen mérkőzést sem tudott megnyerni.