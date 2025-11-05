2025. november 5. szerda Imre
13 °C Budapest
gyászhír
Sport

Meghalt a magyar válogatott volt kapitánya: 88 évesen érte a halál Jenei Imrét

MTI
2025. november 5. 11:24

Nyolcvannyolc éves korában elhunyt Jenei Imre, aki a magyar és a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is volt, valamint 1986-ban BEK-győzelemig vezette a Steaua Bucuresti csapatát.

Jenei Imre a Flamura Roşie Arad együttesében kezdte pályafutását, amellyel két bajnoki címet szerzett, majd a bukaresti Steauával további három bajnokságot nyert. A román válogatottban 1959 és 1964 között 12 alkalommal szerepelt, tagja volt az 1964-es tokiói olimpián részt vett gárdának.

Edzői karrierjét 1975 nyarán kezdte a Steauánál, amellyel 1986-ban megnyerte a Bajnokcsapatok Európa Kupáját.

Jenei Imre nyolc csapatot irányított, a Steaua mellett a Bihar FC-t, a Chindia Targoviştet, a Videotont, a Panionioszt, az Universitatea Craiovát. A román válogatott a vezetésével húsz év után jutott ki az 1990-es világbajnokságra, ahol a nyolcaddöntőben búcsúzott. A magyar válogatott szövetségi kapitánya 1992-1993-ban volt, a mérlege hat győzelem, négy döntetlen és négy vereség.
Címlapkép: Getty Images
#sport #román #labdarúgás #elhunyt #magyar válogatott #világbajnokság #halálhír

