A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) vezetője felszólította amerikai partnereit, hogy lépjenek fel az Enhanced Games ellen.
Visszatért a világbajnok sakkfenegyerek: nem volt ellenfele Carlsennek
Magnus Carlsen kiemelkedő teljesítménnyel nyerte meg a St. Louis-i Champions Showdown négyfős elitversenyét, ahol három nap alatt hatszor mérkőzött meg minden ellenfelével - közölte a The Guardian.
A norvég sakkvilágbajnok, bár az első nap után elégedetlen volt 3,5/6-os teljesítményével, a második napon már javult a játéka, a harmadik napon pedig minden ellenfelét legyőzte. A verseny végén Carlsen így nyilatkozott: "Még mindig vannak dolgok, amikkel nem vagyok teljesen elégedett, de jobban ment a játék, és kevesebb trükköt hagytam ki."
A Clutch pontozási rendszer szerint – ahol a második napi győzelmek két pontot, a harmadik napiak három pontot értek – Carlsen 25,5 ponttal végzett az élen a 36-ból. Fabiano Caruana 16,5, Hikaru Nakamura 14, míg Gukesh Dommaraju 10 pontot szerzett. A 412.000 dolláros összdíjazást ennek megfelelően osztották fel.
A hagyományos pontozás szerint (győzelemért egy, döntetlenért fél pont) Carlsen 12,5, Caruana 8,5, Nakamura 8, Gukesh pedig 7 pontot gyűjtött. Úgy tűnt, Carlsen különös figyelmet fordított a Gukesh elleni játszmákra, talán demonstrálva, mi történhetett volna egy világbajnoki párharcban.
A verseny időbeosztása játékosonként 10 perc volt, lépésenként 5 másodperc többletidővel, ami inkább lassú villámjátszmának tekinthető, mint rapidnek. Ez illeszkedik a FIDE által bevezetett általános gyorsításhoz, amely a klasszikus időbeosztást is lerövidíti a Total Chess World Championship keretében.
Mind a négy játékos pozitívumokat vihetett haza a versenyről. Carlsen bizonyította, hogy továbbra is ő a világelső, Caruana az amerikai bajnokság utáni fáradtsága ellenére erősen visszajött, Nakamura igazolta, hogy rendhagyó felkészülése ellenére is a világelithez tartozik, Gukesh pedig visszakerült a világranglista első tíz helyezettje közé.
A négyfős körversenyek ritkák a sakk csúcsszintjén. A legismertebb ilyen torna az 1895-96-os szentpétervári verseny volt, ahol Emanuel Lasker világbajnok győzött, míg amerikai riválisa, Harry Pillsbury szifiliszt kapott. Emellett két dél-afrikai négyes tornát rendeztek 1979-ben és 1981-ben, az ország nemzetközi sportból való kizárására válaszul.
Az Újpest a kiesőzónából várja a bajnokság hétvégi folytatását, és most már nem csak a játékkal, hanem egymással is foglalkozik edző és játékos.
Az NFL-ben szereplő Detroit Lions sztárjátékosa, Aidan Hutchinson rekordösszegű szerződéshosszabbítást írt alá csapatával.
A szurkolók oda-vissza inkább repülnének Jerevánba, és az érdeklődés akkora volt, hogy a társaság meghirdetett egy plusz járatot.
Michael Jordan kritizálta a terhelés gyakorlatát az NBA-ben, hangsúlyozva, hogy a játékosoknak kötelességük a szurkolóknak játszani, ha fizikailag képesek rá.
Luke Littler nem tudott részt venni a szerdai Players Championship versenyen Wiganben, miután egy forgalmi dugó miatt késve érkezett a regisztrációra
Ange Postecoglou saját közlése szerint nem tér vissza a Celtic élére, a korábbi sikeres edző a Nottingham Forest-nél eltöltött mindössze 39 napos időszak után pihenőt...
Egészen elképesztő sportátverés: a sztárjátékos nevében vettek fel hitelt, hogy nem szúrták ezt ki a bankban?
Hamisított személyazonosságát használva 250 ezer dollár értékű hitelt vett fel Cam Ward, a Tennessee Titans irányítójának nevében két csaló.
Vinicius Jr nyilvánosan bocsánatot kért a Real Madrid szurkolóitól, miután a Barcelona elleni El Clasico mérkőzésen mérgesen reagált a lecserélésére.
Az idei szezonban elbocsátott egyetemi vezetőedzők már 168 millió dollárnyi végkielégítésre jogosultak.
Családjával együtt veszett oda a magyar sportvezető a kenyai tragédiában: itt van, amit eddig tudni lehet
A Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja is életét vesztette a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben
Todd Marinovich, az egykori NFL-irányító új könyvében őszintén vall drogfüggőségéről, bukásáról és a művészet által megtalált útjáról
Kereken száz nap múlva kezdődik Milano-Cortinában a 2026-os téli olimpia, ebből az alkalomból tartottak sajtótájékoztatót.
A 62 kilogrammos súlycsoportban szereplő, olimpiai bajnok Márton Viviana ezüstérmet nyert szerdán a kínai Vuhsziban zajló tekvondó-világbajnokságon.
Az Aston Martin eljárási szabálysértést követett el a költségvetési sapka szabályozásával kapcsolatban, mivel késve nyújtották be a 2024-es szezonra vonatkozó dokumentációjukat.
Rio de Janeiro állam 320 millió euróért kínálja eladásra a Maracanã stadiont, mivel 1,8 milliárd eurós adósságot halmozott fel a brazil központi kormánnyal szemben.
A Premier League-ben idén rekordot dönt a pontrúgásokból szerzett gólok aránya, a legjobban az Arsenal használja ezeket a helyzeteket.
Halálos közlekedési baleset részese volt az Internazionale labdarúgócsapatának cserekapusa, Josep Martinez.
A nyírségi csapat úgy rúgta ki Szabó Istvánt, hogy még a mai edzést is ő tartotta meg - azt még nem tudni, hogy ki lesz...
