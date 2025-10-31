Visszatért a világbajnok sakkfenegyerek: nem volt ellenfele Carlsennek

Magnus Carlsen kiemelkedő teljesítménnyel nyerte meg a St. Louis-i Champions Showdown négyfős elitversenyét, ahol három nap alatt hatszor mérkőzött meg minden ellenfelével - közölte a The Guardian.

A norvég sakkvilágbajnok, bár az első nap után elégedetlen volt 3,5/6-os teljesítményével, a második napon már javult a játéka, a harmadik napon pedig minden ellenfelét legyőzte. A verseny végén Carlsen így nyilatkozott: "Még mindig vannak dolgok, amikkel nem vagyok teljesen elégedett, de jobban ment a játék, és kevesebb trükköt hagytam ki."

A Clutch pontozási rendszer szerint – ahol a második napi győzelmek két pontot, a harmadik napiak három pontot értek – Carlsen 25,5 ponttal végzett az élen a 36-ból. Fabiano Caruana 16,5, Hikaru Nakamura 14, míg Gukesh Dommaraju 10 pontot szerzett. A 412.000 dolláros összdíjazást ennek megfelelően osztották fel.

A hagyományos pontozás szerint (győzelemért egy, döntetlenért fél pont) Carlsen 12,5, Caruana 8,5, Nakamura 8, Gukesh pedig 7 pontot gyűjtött. Úgy tűnt, Carlsen különös figyelmet fordított a Gukesh elleni játszmákra, talán demonstrálva, mi történhetett volna egy világbajnoki párharcban.

A verseny időbeosztása játékosonként 10 perc volt, lépésenként 5 másodperc többletidővel, ami inkább lassú villámjátszmának tekinthető, mint rapidnek. Ez illeszkedik a FIDE által bevezetett általános gyorsításhoz, amely a klasszikus időbeosztást is lerövidíti a Total Chess World Championship keretében.

Mind a négy játékos pozitívumokat vihetett haza a versenyről. Carlsen bizonyította, hogy továbbra is ő a világelső, Caruana az amerikai bajnokság utáni fáradtsága ellenére erősen visszajött, Nakamura igazolta, hogy rendhagyó felkészülése ellenére is a világelithez tartozik, Gukesh pedig visszakerült a világranglista első tíz helyezettje közé.

A négyfős körversenyek ritkák a sakk csúcsszintjén. A legismertebb ilyen torna az 1895-96-os szentpétervári verseny volt, ahol Emanuel Lasker világbajnok győzött, míg amerikai riválisa, Harry Pillsbury szifiliszt kapott. Emellett két dél-afrikai négyes tornát rendeztek 1979-ben és 1981-ben, az ország nemzetközi sportból való kizárására válaszul.