Leráz minden kritikát a Liverpool vezetőedzője: saját vesztébe rohan Arne Slot?

Arne Slot, a Liverpool menedzsere kijelentette, hogy teljesen elégedett a csapat keretével, annak ellenére, hogy korábban aggodalmát fejezte ki a rendelkezésére álló játékosállomány mélységével kapcsolatban - írta meg a BBC.

A Pool szerdán kiesett a Ligakupából, miután Slot egy nagyrészt fiatal és tapasztalatlan csapatot küldött pályára. A holland szakember három tinédzsernek adott kezdő szerepet, és további öt fiatal ült a kispadon, miközben tíz változtatást eszközölt a szombati vereséget szenvedő csapathoz képest.

A Crystal Palace elleni mérkőzés után Slot megjegyezte, hogy a csapatösszeállítása "némi betekintést nyújt" a rendelkezésére álló keret mélységébe. Kiemelte azt is, hogy a Manchester City és a Chelsea képes volt rotálni anélkül, hogy jelentősen gyengítette volna kezdőcsapatát, miközben mindkét klub bejutott a negyeddöntőbe.

Az Aston Villa elleni szombati Premier League mérkőzés előtt azonban Slot visszakozott, és hangsúlyozta: "Semmi sem hiányzik. Teljesen elégedett vagyok a csapattal és minden minőséggel, amivel rendelkezünk."

Premier League 10. forduló Liverpool Aston Villa 2025. november 1. szombat 21:00 | Anfield, Liverpool Egymás elleni statisztika: 30 meccs Győzelem Liverpool: 18 (60%) Aston Villa: 7 (23.3%) Döntetlen: 5 (16.7%) Gólok Liverpool: 60 Aston Villa: 39 Gólkülönbség: 21 Hazai győzelem Liverpool: 8 Aston Villa: 4 Vendéggyőzelem Liverpool: 10 Aston Villa: 3 Adatlap létrehozva: 2025.10.31.

A Liverpool az idény első hét mérkőzését megnyerte, azóta viszont az utóbbi hét találkozóból hatot elveszített. A Premier League-ben a hetedik helyre csúsztak, és hét pont a hátrányuk a listavezető Arsenallal szemben.

Mindez annak ellenére történik, hogy a klub nyáron rekordösszegű, 415 millió fontos költekezésbe kezdett, amivel az európai futball történetének legnagyobb nyári kiadását produkálta, megdöntve a Chelsea 2023-as 400 milliós rekordját. A Liverpool több kulcsjátékosát, köztük Alissont, Jeremie Frimpongot és Ryan Gravenbercht is nélkülözni kényszerült sérülések miatt a szezon kezdeti szakaszában.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

"Teljesen meg vagyok győződve a stratégiánkról és politikánkról, de a probléma – ha annak nevezhetjük – az, hogy nem mindegyik játékosunk vett részt teljes felkészülésen, vagy megsérült" – tette hozzá Slot.

"Amikor három vagy négy játékos sérült, akkor 16 játékosra csökken a keret. Határozottan hiszem, hogy 20-21 játékos elegendő, de egészségesnek kell tartani őket, ahogy a múlt szezonban tettük. Alexander Isak erre kiváló példa, és néhány más játékos is kihagyta az előszezon egy részét vagy megsérült a felkészülés során."

"Nehezebb volt, mint a múlt szezonban, hogy mindenki rendelkezésre álljon, és ha néhányan nem elérhetők, akkor sok teher hárul ugyanazokra a játékosokra. Talán tavaly szerencsésebbek voltunk, most pedig szerencsésebbek vagyunk."