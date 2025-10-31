2025. október 31. péntek Farkas
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Több képből álló HDR panoráma az Anfield Stadionról, amely a híres Shankly kapu fölé magasodik Liverpoolban, az Egyesült Királyságban 2024. október 27-én.
Sport

Leráz minden kritikát a Liverpool vezetőedzője: saját vesztébe rohan Arne Slot?

Pénzcentrum
2025. október 31. 16:41

Arne Slot, a Liverpool menedzsere kijelentette, hogy teljesen elégedett a csapat keretével, annak ellenére, hogy korábban aggodalmát fejezte ki a rendelkezésére álló játékosállomány mélységével kapcsolatban - írta meg a BBC.

A Pool szerdán kiesett a Ligakupából, miután Slot egy nagyrészt fiatal és tapasztalatlan csapatot küldött pályára. A holland szakember három tinédzsernek adott kezdő szerepet, és további öt fiatal ült a kispadon, miközben tíz változtatást eszközölt a szombati vereséget szenvedő csapathoz képest.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Crystal Palace elleni mérkőzés után Slot megjegyezte, hogy a csapatösszeállítása "némi betekintést nyújt" a rendelkezésére álló keret mélységébe. Kiemelte azt is, hogy a Manchester City és a Chelsea képes volt rotálni anélkül, hogy jelentősen gyengítette volna kezdőcsapatát, miközben mindkét klub bejutott a negyeddöntőbe.

Az Aston Villa elleni szombati Premier League mérkőzés előtt azonban Slot visszakozott, és hangsúlyozta: "Semmi sem hiányzik. Teljesen elégedett vagyok a csapattal és minden minőséggel, amivel rendelkezünk."

Premier League 10. forduló
Liverpool
Aston Villa
2025. november 1. szombat 21:00
|
Anfield, Liverpool
Egymás elleni statisztika: 30 meccs
Győzelem
  Liverpool: 18 (60%)
  Aston Villa: 7 (23.3%)
  Döntetlen: 5 (16.7%)
Gólok
  Liverpool: 60
  Aston Villa: 39
Gólkülönbség: 21
Hazai győzelem
  Liverpool: 8
  Aston Villa: 4
Vendéggyőzelem
  Liverpool: 10
  Aston Villa: 3
Adatlap létrehozva: 2025.10.31.

A Liverpool az idény első hét mérkőzését megnyerte, azóta viszont az utóbbi hét találkozóból hatot elveszített. A Premier League-ben a hetedik helyre csúsztak, és hét pont a hátrányuk a listavezető Arsenallal szemben.

Anglia  |  2025-2026
Premier League
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Arsenal
22
2.
Bournemouth AFC
18
3.
Tottenham Hotspur
17
4.
Sunderland
17
5.
Manchester City
16
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Erling Haaland
(Manchester City)
11
2.
Antoine Semenyo
(Bournemouth AFC)
6
3.
Igor Thiago
(Brentford)
6
4.
Danny Welbeck
(Brighton)
5
5.
Jean-Philippe Mateta
(Crystal Palace)
5
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2025.10.31.

Mindez annak ellenére történik, hogy a klub nyáron rekordösszegű, 415 millió fontos költekezésbe kezdett, amivel az európai futball történetének legnagyobb nyári kiadását produkálta, megdöntve a Chelsea 2023-as 400 milliós rekordját. A Liverpool több kulcsjátékosát, köztük Alissont, Jeremie Frimpongot és Ryan Gravenbercht is nélkülözni kényszerült sérülések miatt a szezon kezdeti szakaszában.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

"Teljesen meg vagyok győződve a stratégiánkról és politikánkról, de a probléma – ha annak nevezhetjük – az, hogy nem mindegyik játékosunk vett részt teljes felkészülésen, vagy megsérült" – tette hozzá Slot.

"Amikor három vagy négy játékos sérült, akkor 16 játékosra csökken a keret. Határozottan hiszem, hogy 20-21 játékos elegendő, de egészségesnek kell tartani őket, ahogy a múlt szezonban tettük. Alexander Isak erre kiváló példa, és néhány más játékos is kihagyta az előszezon egy részét vagy megsérült a felkészülés során."

"Nehezebb volt, mint a múlt szezonban, hogy mindenki rendelkezésre álljon, és ha néhányan nem elérhetők, akkor sok teher hárul ugyanazokra a játékosokra. Talán tavaly szerencsésebbek voltunk, most pedig szerencsésebbek vagyunk."
Címlapkép: Getty Images
#sport #premier league #liverpool #chelsea #Arsenal #angol foci #manchester city #crystal palace #alexander isak #aston villa #arne slot

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:00
16:41
16:28
16:14
16:07
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 31.
Sokk a magyar boltokban: nem képzelődnek a nyugdíjasok, tényleg ezért drágább nekik jóval az élet
2025. október 30.
A XVI. kerület csak a kezdet, sorra jöhetnek a beköltözési korlátozások Budapesten: vérszemet kapnak az önkormányzatok?
2025. október 31.
Ne indulj el a temetőbe, amíg ezt nem olvastad! – így módosul a sírkertek rendje a hétvégén
2025. október 31.
Ez a magyar tűzifa-maffia legújabb trükkje: tömegeket szednek rá így a 2025-ös fűtési szezonban
2025. október 31.
Ez a bájos kisváros lehet a magyar utazók új kedvence: csak egy köpésre van, elképesztő ütemben épül
NAPTÁR
Tovább
2025. október 31. péntek
Farkas
44. hét
Október 31.
A Reformáció emléknapja
Október 31.
Őszirózsás forradalom
Október 31.
Halloween
Október 31.
Samhain
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Véget érhet a 140 éves angol klub története: semmi sem menti meg őket a csődtől?
2
2 hete
Formula-1 mexikói nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Mexikóváros, Mexikó helyszínen
3
2 napja
Családjával együtt veszett oda a magyar sportvezető a kenyai tragédiában: itt van, amit eddig tudni lehet
4
1 hete
Egyre nagyobb az aggodalom a világbajnokság miatt: sehogy nem lehet megakadályozni a katasztrófát?
5
1 hete
Fontos bejelentést tett Novak Djokovic: már nem láthatják a szurkolók, mindenki megdöbbent
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bróker
Tőzsdei üzletkötő, ügyfelei megbízása alapján ad-vesz értékpapírokat. A munkakör betöltését, törvény szabályozza: büntetlen előélet, tőzsdei szakvizsga, minimum 1 év segédüzletkötősködés.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 31. 16:07
Ne indulj el a temetőbe, amíg ezt nem olvastad! – így módosul a sírkertek rendje a hétvégén
Pénzcentrum  |  2025. október 31. 14:58
Rendkívüli közleményt adott ki Karikó Katalin: kamugyógyszert hirdetnek a nevében, senki ne dőljön be a csalóknak
Agrárszektor  |  2025. október 31. 16:31
Hidegfront érkezik a hétvégén, mutatjuk milyen időjárás vár ránk