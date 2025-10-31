Szon Heung-min lett az MLS második legjobban fizetett játékosa 11,2 millió dolláros éves összkompenzációval, csak Lionel Messi előzi meg a fizetési rangsorban.
Leráz minden kritikát a Liverpool vezetőedzője: saját vesztébe rohan Arne Slot?
Arne Slot, a Liverpool menedzsere kijelentette, hogy teljesen elégedett a csapat keretével, annak ellenére, hogy korábban aggodalmát fejezte ki a rendelkezésére álló játékosállomány mélységével kapcsolatban - írta meg a BBC.
A Pool szerdán kiesett a Ligakupából, miután Slot egy nagyrészt fiatal és tapasztalatlan csapatot küldött pályára. A holland szakember három tinédzsernek adott kezdő szerepet, és további öt fiatal ült a kispadon, miközben tíz változtatást eszközölt a szombati vereséget szenvedő csapathoz képest.
A Crystal Palace elleni mérkőzés után Slot megjegyezte, hogy a csapatösszeállítása "némi betekintést nyújt" a rendelkezésére álló keret mélységébe. Kiemelte azt is, hogy a Manchester City és a Chelsea képes volt rotálni anélkül, hogy jelentősen gyengítette volna kezdőcsapatát, miközben mindkét klub bejutott a negyeddöntőbe.
Az Aston Villa elleni szombati Premier League mérkőzés előtt azonban Slot visszakozott, és hangsúlyozta: "Semmi sem hiányzik. Teljesen elégedett vagyok a csapattal és minden minőséggel, amivel rendelkezünk."
A Liverpool az idény első hét mérkőzését megnyerte, azóta viszont az utóbbi hét találkozóból hatot elveszített. A Premier League-ben a hetedik helyre csúsztak, és hét pont a hátrányuk a listavezető Arsenallal szemben.
Mindez annak ellenére történik, hogy a klub nyáron rekordösszegű, 415 millió fontos költekezésbe kezdett, amivel az európai futball történetének legnagyobb nyári kiadását produkálta, megdöntve a Chelsea 2023-as 400 milliós rekordját. A Liverpool több kulcsjátékosát, köztük Alissont, Jeremie Frimpongot és Ryan Gravenbercht is nélkülözni kényszerült sérülések miatt a szezon kezdeti szakaszában.
"Teljesen meg vagyok győződve a stratégiánkról és politikánkról, de a probléma – ha annak nevezhetjük – az, hogy nem mindegyik játékosunk vett részt teljes felkészülésen, vagy megsérült" – tette hozzá Slot.
"Amikor három vagy négy játékos sérült, akkor 16 játékosra csökken a keret. Határozottan hiszem, hogy 20-21 játékos elegendő, de egészségesnek kell tartani őket, ahogy a múlt szezonban tettük. Alexander Isak erre kiváló példa, és néhány más játékos is kihagyta az előszezon egy részét vagy megsérült a felkészülés során."
"Nehezebb volt, mint a múlt szezonban, hogy mindenki rendelkezésre álljon, és ha néhányan nem elérhetők, akkor sok teher hárul ugyanazokra a játékosokra. Talán tavaly szerencsésebbek voltunk, most pedig szerencsésebbek vagyunk."
Phil Foden jogi lépéseket tett, miután az interneten hamis híreket terjesztettek gyermekeiről.
Zacher Gábor, a magyar válogatott és az FTC hazai mérkőzéseinek pit-doktora kritikus megjegyzéseket fogalmazott meg a Fradi ír edzőjével, Robbie Keane-nel és stábjával kapcsolatban.
Bernie Ecclestone, a 95 éves Formula–1 legenda eladta egyik luxusjachtját és egy másikat is piacra dobott, miután nemrég 500 millió font értékű autógyűjteményétől is megvált.
Az Újpest a kiesőzónából várja a bajnokság hétvégi folytatását, és most már nem csak a játékkal, hanem egymással is foglalkozik edző és játékos.
Az NFL-ben szereplő Detroit Lions sztárjátékosa, Aidan Hutchinson rekordösszegű szerződéshosszabbítást írt alá csapatával.
A szurkolók oda-vissza inkább repülnének Jerevánba, és az érdeklődés akkora volt, hogy a társaság meghirdetett egy plusz járatot.
Michael Jordan kritizálta a terhelés gyakorlatát az NBA-ben, hangsúlyozva, hogy a játékosoknak kötelességük a szurkolóknak játszani, ha fizikailag képesek rá.
Luke Littler nem tudott részt venni a szerdai Players Championship versenyen Wiganben, miután egy forgalmi dugó miatt késve érkezett a regisztrációra
Ange Postecoglou saját közlése szerint nem tér vissza a Celtic élére, a korábbi sikeres edző a Nottingham Forest-nél eltöltött mindössze 39 napos időszak után pihenőt...
Egészen elképesztő sportátverés: a sztárjátékos nevében vettek fel hitelt, hogy nem szúrták ezt ki a bankban?
Hamisított személyazonosságát használva 250 ezer dollár értékű hitelt vett fel Cam Ward, a Tennessee Titans irányítójának nevében két csaló.
Vinicius Jr nyilvánosan bocsánatot kért a Real Madrid szurkolóitól, miután a Barcelona elleni El Clasico mérkőzésen mérgesen reagált a lecserélésére.
Az idei szezonban elbocsátott egyetemi vezetőedzők már 168 millió dollárnyi végkielégítésre jogosultak.
Családjával együtt veszett oda a magyar sportvezető a kenyai tragédiában: itt van, amit eddig tudni lehet
A Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja is életét vesztette a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben
Todd Marinovich, az egykori NFL-irányító új könyvében őszintén vall drogfüggőségéről, bukásáról és a művészet által megtalált útjáról
Kereken száz nap múlva kezdődik Milano-Cortinában a 2026-os téli olimpia, ebből az alkalomból tartottak sajtótájékoztatót.
A 62 kilogrammos súlycsoportban szereplő, olimpiai bajnok Márton Viviana ezüstérmet nyert szerdán a kínai Vuhsziban zajló tekvondó-világbajnokságon.
Az Aston Martin eljárási szabálysértést követett el a költségvetési sapka szabályozásával kapcsolatban, mivel késve nyújtották be a 2024-es szezonra vonatkozó dokumentációjukat.
Rio de Janeiro állam 320 millió euróért kínálja eladásra a Maracanã stadiont, mivel 1,8 milliárd eurós adósságot halmozott fel a brazil központi kormánnyal szemben.
