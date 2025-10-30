2025. október 30. csütörtök Alfonz
Otopeni, Románia - 2021.14.05: A Wizz Air Airbus 321-271NX (HA-LVI) típusú repülőgépe felszáll a Henri Coanda nemzetközi repülőtérről.
Sport

Nagyon fontos infó jött a magyar szurkolók számára: így lehet kijutni a jereváni válogatott meccsre

Pénzcentrum
2025. október 30. 12:44

A szurkolók oda-vissza inkább repülnének Jerevánba, és az érdeklődés akkora volt, hogy a társaság meghirdetett egy plusz járatot.

A Wizz Air a nagy érdeklődésre való tekintettel az eddig meghirdetett jereváni szurkolói járat után még egy repülőgépet indít a magyar férfi futballválogatott vb-selejtező meccsére.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Wizz Air még augusztusban jelentette be, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötött főszponzori megállapodása részeként közvetlen szurkolói járatokat indít Lisszabonba és Jerevánba, ahol a válogatott vb-selejtező meccseket játszik, hogy minél több magyar szurkoló gyorsan és kényelmesen eljuthasson a meccsekre, és élőben szurkolhasson a nemzeti tizenegynek.

VB selejtezők (Európa) 9. forduló
Örményország
Magyarország
2025. november 13. csütörtök 18:00
Egymás elleni statisztika: 2 meccs
Győzelem
  Örményország: 0 (0%)
  Magyarország: 2 (100%)
  Döntetlen: 0 (0%)
Gólok
  Örményország: 0
  Magyarország: 4
Gólkülönbség: -4
Hazai győzelem
  Örményország: 0
  Magyarország: 2
Vendéggyőzelem
  Örményország: 0
  Magyarország: 0
Adatlap létrehozva: 2025.10.30.

A nagy érdeklődésre való tekintettel a Wizz Air még egy szurkolói járatot indít, így ismét foglalhatóak jegyek Örményországba a november 13-i jereváni meccsre és a hazaútra is. A közvetlenül a mérkőzés után induló járatok november 14-én már kora reggel visszaérnek Budapestre. A jegyek a jereváni szurkolói járatokra a wizzair.com oldalon, valamint a Wizz Air applikációjában már elérhetőek.
Címlapkép: Getty Images
#Wizz Air #foci #sport #wizzair #magyar válogatott #örményország #jereván #vb 2026 #vb-selejtezők #selejtező

