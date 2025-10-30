Nagyon fontos infó jött a magyar szurkolók számára: így lehet kijutni a jereváni válogatott meccsre

A szurkolók oda-vissza inkább repülnének Jerevánba, és az érdeklődés akkora volt, hogy a társaság meghirdetett egy plusz járatot.

A Wizz Air a nagy érdeklődésre való tekintettel az eddig meghirdetett jereváni szurkolói járat után még egy repülőgépet indít a magyar férfi futballválogatott vb-selejtező meccsére.

A Wizz Air még augusztusban jelentette be, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötött főszponzori megállapodása részeként közvetlen szurkolói járatokat indít Lisszabonba és Jerevánba, ahol a válogatott vb-selejtező meccseket játszik, hogy minél több magyar szurkoló gyorsan és kényelmesen eljuthasson a meccsekre, és élőben szurkolhasson a nemzeti tizenegynek.

VB selejtezők (Európa) 9. forduló Örményország Magyarország 2025. november 13. csütörtök 18:00 Egymás elleni statisztika: 2 meccs Győzelem Örményország: 0 (0%) Magyarország: 2 (100%) Döntetlen: 0 (0%) Gólok Örményország: 0 Magyarország: 4 Gólkülönbség: -4 Hazai győzelem Örményország: 0 Magyarország: 2 Vendéggyőzelem Örményország: 0 Magyarország: 0 Adatlap létrehozva: 2025.10.30.

A nagy érdeklődésre való tekintettel a Wizz Air még egy szurkolói járatot indít, így ismét foglalhatóak jegyek Örményországba a november 13-i jereváni meccsre és a hazaútra is. A közvetlenül a mérkőzés után induló járatok november 14-én már kora reggel visszaérnek Budapestre. A jegyek a jereváni szurkolói járatokra a wizzair.com oldalon, valamint a Wizz Air applikációjában már elérhetőek.