A szurkolók oda-vissza inkább repülnének Jerevánba, és az érdeklődés akkora volt, hogy a társaság meghirdetett egy plusz járatot.
Itt az újabb rekordszerződés az NFL-ben: leteszed a hajad, mennyiért írt alá a sztárvédő
Az NFL-ben szereplő Detroit Lions sztárjátékosa, Aidan Hutchinson rekordösszegű szerződéshosszabbítást írt alá csapatával - írta meg az ESPN.
A Detroit Lions bejelentette, hogy négyéves szerződéshosszabbítást kötött Aidan Hutchinson védőjátékossal. A megállapodás értéke 180 millió dollár, amelyből 141 millió garantált összeg - közölte Mike McCartney, a játékos ügynöke az ESPN-nel.
A 25 éves Hutchinson 45 millió dolláros éves átlagfizetése csak a Green Bay Packers játékosa, Micah Parsons (46,5 millió dollár) mögött marad a nem-irányítók között. A garantált összeg pedig a legmagasabb a nem-quarterback pozícióban játszók között az NFL-ben.
Hutchinson a Lions védelmének sarokköve, aki már bizonyította, hogy a liga egyik legjobb passzsiettetője. A 2024-es szezonban elszenvedett sípcsont- és szárkapocscsonttörés után 2025-ben visszatért korábbi domináns formájához. Az idei szezonban már hat sacket jegyzett, 29 quarterback-nyomása a második legtöbb a ligában, négy labdaszerzése pedig holtversenyben vezeti a statisztikát.
A Michigan egyetemről 2022-ben második helyen kiválasztott játékos korábban 2026-ig volt szerződtetve. 2023-ban Pro Bowl-résztvevő volt, amikor karriercsúcsot jelentő 11,5 sacket ért el.
Ange Postecoglou saját közlése szerint nem tér vissza a Celtic élére, a korábbi sikeres edző a Nottingham Forest-nél eltöltött mindössze 39 napos időszak után pihenőt...
Egészen elképesztő sportátverés: a sztárjátékos nevében vettek fel hitelt, hogy nem szúrták ezt ki a bankban?
Hamisított személyazonosságát használva 250 ezer dollár értékű hitelt vett fel Cam Ward, a Tennessee Titans irányítójának nevében két csaló.
Vinicius Jr nyilvánosan bocsánatot kért a Real Madrid szurkolóitól, miután a Barcelona elleni El Clasico mérkőzésen mérgesen reagált a lecserélésére.
Az idei szezonban elbocsátott egyetemi vezetőedzők már 168 millió dollárnyi végkielégítésre jogosultak.
Családjával együtt veszett oda a magyar sportvezető a kenyai tragédiában: itt van, amit eddig tudni lehet
A Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja is életét vesztette a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben
Todd Marinovich, az egykori NFL-irányító új könyvében őszintén vall drogfüggőségéről, bukásáról és a művészet által megtalált útjáról
Kereken száz nap múlva kezdődik Milano-Cortinában a 2026-os téli olimpia, ebből az alkalomból tartottak sajtótájékoztatót.
A 62 kilogrammos súlycsoportban szereplő, olimpiai bajnok Márton Viviana ezüstérmet nyert szerdán a kínai Vuhsziban zajló tekvondó-világbajnokságon.
Az Aston Martin eljárási szabálysértést követett el a költségvetési sapka szabályozásával kapcsolatban, mivel késve nyújtották be a 2024-es szezonra vonatkozó dokumentációjukat.
Rio de Janeiro állam 320 millió euróért kínálja eladásra a Maracanã stadiont, mivel 1,8 milliárd eurós adósságot halmozott fel a brazil központi kormánnyal szemben.
A Premier League-ben idén rekordot dönt a pontrúgásokból szerzett gólok aránya, a legjobban az Arsenal használja ezeket a helyzeteket.
Halálos közlekedési baleset részese volt az Internazionale labdarúgócsapatának cserekapusa, Josep Martinez.
A nyírségi csapat úgy rúgta ki Szabó Istvánt, hogy még a mai edzést is ő tartotta meg - azt még nem tudni, hogy ki lesz...
Saját szurkolóival ordítozott a Premier League-csapat játékosa: elvesztette türelmét a portugál kapus
José Sa, a Wolverhampton Wanderers kapusa heves szóváltásba keveredett saját szurkolóival a csapat Burnley elleni 3-2-es veresége után.
Ilyet se gyakran látunk: a sztárcsatár felesége fúrhatja meg férje visszatérését a Premier League-be
Harry Kane felesége akadályozhatja a Bayern München csatárának visszatérését a Premier League-be, mivel a család jól érzi magát Németországban.
A fogadóirodák szerint a jelenleg a Ferencvárosnál dolgozó Robbie Keane is esélyes lehet a Celtic megüresedett kispadjára.
A Premier League idei karácsonyi programja jelentősen szűkülhet: előfordulhat, hogy mindössze egyetlen mérkőzést rendeznek a hagyományos Boxing Day-en.
A 67 kilogrammos súlycsoportban szereplő Márton Luana aranyérmet nyert kedden a kínai Vuhsziban zajló tekvondó-világbajnokságon.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.