Detroit, Michigan, USA - 2024. június 11: A Ford Field külseje. A Ford Field egy kupolás amerikaifutball-stadion Detroit belvárosában.
Sport

Itt az újabb rekordszerződés az NFL-ben: leteszed a hajad, mennyiért írt alá a sztárvédő

Pénzcentrum
2025. október 30. 14:12

Az NFL-ben szereplő Detroit Lions sztárjátékosa, Aidan Hutchinson rekordösszegű szerződéshosszabbítást írt alá csapatával - írta meg az ESPN.

A Detroit Lions bejelentette, hogy négyéves szerződéshosszabbítást kötött Aidan Hutchinson védőjátékossal. A megállapodás értéke 180 millió dollár, amelyből 141 millió garantált összeg - közölte Mike McCartney, a játékos ügynöke az ESPN-nel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 25 éves Hutchinson 45 millió dolláros éves átlagfizetése csak a Green Bay Packers játékosa, Micah Parsons (46,5 millió dollár) mögött marad a nem-irányítók között. A garantált összeg pedig a legmagasabb a nem-quarterback pozícióban játszók között az NFL-ben.

Hutchinson a Lions védelmének sarokköve, aki már bizonyította, hogy a liga egyik legjobb passzsiettetője. A 2024-es szezonban elszenvedett sípcsont- és szárkapocscsonttörés után 2025-ben visszatért korábbi domináns formájához. Az idei szezonban már hat sacket jegyzett, 29 quarterback-nyomása a második legtöbb a ligában, négy labdaszerzése pedig holtversenyben vezeti a statisztikát.

A Michigan egyetemről 2022-ben második helyen kiválasztott játékos korábban 2026-ig volt szerződtetve. 2023-ban Pro Bowl-résztvevő volt, amikor karriercsúcsot jelentő 11,5 sacket ért el.
Címlapkép: Getty Images
