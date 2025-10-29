Szépen csillog az ezüst is: Márton Viviana kikapott a döntőben

A 62 kilogrammos súlycsoportban szereplő, olimpiai bajnok Márton Viviana ezüstérmet nyert szerdán a kínai Vuhsziban zajló tekvondó-világbajnokságon.

A 19 éves magyar versenyző - aki Párizsban 67 kilóban nyert ötkarikás aranyat - a döntőben a tunéziai Vafa Maszhunival találkozott és nagy csatában maradt alul. Ugyan mindkét menet döntetlennel zárult (7-7, 0-0), de a riválisnak több akciópontja volt, így ő diadalmaskodott.

Az UTE tekvondósa a 16 közé kerülésért a portugál Maisa Monteirót, a nyolcaddöntőben a szerb Nadja Savkovicot, majd a címvédő orosz - a vb-n semleges színekben induló - Lilija Huzinát verte, hogy aztán a fináléba kerülésért a hazai közönség előtt szereplő Hszi-min Csent győzze le két menetben.

Ez a második magyar érem a vb-n, kedden Viviana ikertestvére, Luana a 67 kilósok között nyert, ezzel pályafutása második vb-aranyát szerezte. Erről a Pénzcentrum is beszámolt: