Hatalmas átszervezés készülhet a Premier League-ben: ennek is a szurkolók isszák meg a levét

A Premier League idei karácsonyi programja jelentősen szűkülhet: előfordulhat, hogy mindössze egyetlen mérkőzést rendeznek a hagyományos Boxing Day-en - írta a The Guardian.

A december 26-i Boxing Day idén péntekre esik, ami komoly menetrendbeli fejtörést okoz a Premier League-nek. A kibővített Bajnokok Ligája és az FA Kupa számára biztosítandó exkluzív hétvégék miatt a liga nehezen talál megfelelő időpontokat a mérkőzések lebonyolítására.

A Premier League-nek 33 hétvégén kell mérkőzéseket rendeznie a műsorszolgáltatókkal kötött szerződések értelmében. A hagyományosan Boxing Day-re ütemezett meccsek átütemezése azonban problémás, mivel pénteki napokon csak egyetlen közvetítési sáv áll rendelkezésre.

Bármilyen Boxing Day-es mérkőzés kiválasztása várhatóan vitákat generál majd, különösen a tömegközlekedés hiánya miatt. Bár a liga október 15-ig vállalta a decemberi és januári TV-közvetítések bejelentését, egyelőre csak december 22-ig frissítette a menetrendet. Ezzel szemben az EFL (Angol Labdarúgó Liga) teljes Boxing Day programot tervez.

Legutóbb 2014-ben esett péntekre a Boxing Day, akkor teljes Premier League fordulót rendeztek. Tavaly nyolc, 2023-ban öt, 2022-ben pedig hét Premier League mérkőzést játszottak december 26-án.

A várakozások szerint 2026-ban, amikor a Boxing Day szombatra esik, visszaállhat a hagyományos menetrend. Ugyanakkor a Bajnokok Ligája bővítése miatti januári mérkőzések és az FA Kupa számára biztosított exkluzív hétvégék továbbra is szűkítik majd a rendelkezésre álló időpontokat.