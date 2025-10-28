A 67 kilogrammos súlycsoportban szereplő Márton Luana aranyérmet nyert kedden a kínai Vuhsziban zajló tekvondó-világbajnokságon.
Hatalmas átszervezés készülhet a Premier League-ben: ennek is a szurkolók isszák meg a levét
A Premier League idei karácsonyi programja jelentősen szűkülhet: előfordulhat, hogy mindössze egyetlen mérkőzést rendeznek a hagyományos Boxing Day-en - írta a The Guardian.
A december 26-i Boxing Day idén péntekre esik, ami komoly menetrendbeli fejtörést okoz a Premier League-nek. A kibővített Bajnokok Ligája és az FA Kupa számára biztosítandó exkluzív hétvégék miatt a liga nehezen talál megfelelő időpontokat a mérkőzések lebonyolítására.
A Premier League-nek 33 hétvégén kell mérkőzéseket rendeznie a műsorszolgáltatókkal kötött szerződések értelmében. A hagyományosan Boxing Day-re ütemezett meccsek átütemezése azonban problémás, mivel pénteki napokon csak egyetlen közvetítési sáv áll rendelkezésre.
Bármilyen Boxing Day-es mérkőzés kiválasztása várhatóan vitákat generál majd, különösen a tömegközlekedés hiánya miatt. Bár a liga október 15-ig vállalta a decemberi és januári TV-közvetítések bejelentését, egyelőre csak december 22-ig frissítette a menetrendet. Ezzel szemben az EFL (Angol Labdarúgó Liga) teljes Boxing Day programot tervez.
Legutóbb 2014-ben esett péntekre a Boxing Day, akkor teljes Premier League fordulót rendeztek. Tavaly nyolc, 2023-ban öt, 2022-ben pedig hét Premier League mérkőzést játszottak december 26-án.
A várakozások szerint 2026-ban, amikor a Boxing Day szombatra esik, visszaállhat a hagyományos menetrend. Ugyanakkor a Bajnokok Ligája bővítése miatti januári mérkőzések és az FA Kupa számára biztosított exkluzív hétvégék továbbra is szűkítik majd a rendelkezésre álló időpontokat.
A fogadóirodák szerint a jelenleg a Ferencvárosnál dolgozó Robbie Keane is esélyes lehet a Celtic megüresedett kispadjára.
Megmenekülhet a legendás angol klub? Újabb pontlevonások néznek ki, de nemsokára új tulajt kaphatnak
A Sheffield Wednesday súlyos pénzügyi válságba került, további pontlevonások fenyegetik, de az adminisztrátorok szerint több komoly érdeklődő is van a klub megvásárlására.
A Juve másfél hónapja egyetlen meccset sem nyert, a bajnokságban viszont sorozatban kettőt is elbuktak - nem maradhatott Igor Tudor.
A Nemzetközi Korcsolya Szövetség (ISU) vizsgálatot indított, miután két kínai jégtáncos egy ballisztikus rakétára emlékeztető játékkal jelent meg egy Grand Prix-eseményen
Lando Norris mexikói győzelme jelentősen növelte esélyeit az idei Forma-1-es világbajnoki címre, ugyanis átvette a vezetést a pontversenyben.
Bár a világkupa-sorozaton 60 millió forintnál több pénzdíjat nyert, egyetemi státusza miatt nem juthat hozzá a nyereményhez Kós Hubert.
A Sheffield Wednesday tulajdonosa, Dejphon Chansiri kénytelen volt csődeljárás alá helyezni a klubot.
A 17 éves szupertehetség, Lennart Karl már a BL-ben is gólt szerzett a héten, és Robben most a jövőre, a fejlődésre nézve adott neki tanácsokat.
Az egykori angol válogatott és Liverpool-játékos Joe Cole élesen bírálta a Liverpool három játékosát, kiemelten Kerkez Milost a Brentford elleni 3-2-es vereség után.
A Los Angeles Dodgers éppen a címvédésért küzd a baseballbajnokság döntőjében, de egy sztárjuk már biztosan "nagyot nyert" a szezonban.
David Beckham elárulta, hogy tulajdonosként rendszeresen beleszólt Phil Neville taktikai döntéseibe, mikor az az Inter Miami edzője volt.
Caoimhin Kelleher, aki nyáron 18,5 millió fontért igazolt a Brentfordhoz, elárulta, hogy nem akart tovább a Liverpool második számú kapusa lenni.
Lamine Yamal, a Barcelona 18 éves csillaga feszültséget keltett a vasárnapi El Clásico előtt a Real Madridról tett provokatív kijelentésével.
Az Arsenal idén rég látott minőségű védekezést mutat a Premier League-ben, ami akár bajnoki címet is érhet a szakértők szerint.
Max Verstappen egyre nagyobb nyomást helyez a bajnoki címért küzdő riválisaira a Formula 1-ben, Mexikóban még szorosabban felzárkózhat.
Bruno Fernandes kijelentette, hogy nem tárgyal jövőjéről a következő évi világbajnokság előtt - közben szombaton 300. mérkőzésére készül a klubnál.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság környezeti hatásai miatt egyre nagyobb az aggodalom.
A Como labdarúgócsapata szerint "áldozatokra van szükség" a Serie A túlélése érdekében a Premier League pénzügyi dominanciájával szemben.
