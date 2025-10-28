2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
13 °C Budapest
Hand Grips focilabda a füves pályán
Sport

Hatalmas átszervezés készülhet a Premier League-ben: ennek is a szurkolók isszák meg a levét

Pénzcentrum
2025. október 28. 14:14

A Premier League idei karácsonyi programja jelentősen szűkülhet: előfordulhat, hogy mindössze egyetlen mérkőzést rendeznek a hagyományos Boxing Day-en - írta a The Guardian.

A december 26-i Boxing Day idén péntekre esik, ami komoly menetrendbeli fejtörést okoz a Premier League-nek. A kibővített Bajnokok Ligája és az FA Kupa számára biztosítandó exkluzív hétvégék miatt a liga nehezen talál megfelelő időpontokat a mérkőzések lebonyolítására.

A Premier League-nek 33 hétvégén kell mérkőzéseket rendeznie a műsorszolgáltatókkal kötött szerződések értelmében. A hagyományosan Boxing Day-re ütemezett meccsek átütemezése azonban problémás, mivel pénteki napokon csak egyetlen közvetítési sáv áll rendelkezésre.

Bármilyen Boxing Day-es mérkőzés kiválasztása várhatóan vitákat generál majd, különösen a tömegközlekedés hiánya miatt. Bár a liga október 15-ig vállalta a decemberi és januári TV-közvetítések bejelentését, egyelőre csak december 22-ig frissítette a menetrendet. Ezzel szemben az EFL (Angol Labdarúgó Liga) teljes Boxing Day programot tervez.

Legutóbb 2014-ben esett péntekre a Boxing Day, akkor teljes Premier League fordulót rendeztek. Tavaly nyolc, 2023-ban öt, 2022-ben pedig hét Premier League mérkőzést játszottak december 26-án.

A várakozások szerint 2026-ban, amikor a Boxing Day szombatra esik, visszaállhat a hagyományos menetrend. Ugyanakkor a Bajnokok Ligája bővítése miatti januári mérkőzések és az FA Kupa számára biztosított exkluzív hétvégék továbbra is szűkítik majd a rendelkezésre álló időpontokat.

Anglia  |  2025-2026
Premier League
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Arsenal
22
2.
Bournemouth AFC
18
3.
Tottenham Hotspur
17
4.
Sunderland
17
5.
Manchester City
16
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Erling Braut Haaland
(Manchester City)
11
2.
Antoine Semenyo
(Bournemouth AFC)
6
3.
Igor Thiago
(Brentford)
6
4.
Danny Welbeck
(Brighton)
5
5.
Jean-Philippe Mateta
(Crystal Palace)
5
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2025.10.28.
Címlapkép: Getty Images
