2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
légzsák, autó, baleset, autóbaleset
Sport

Ez nagyon durva: idős embert ütött el az Inter kapusa, így történt a baleset

MTI
2025. október 28. 19:43

Halálos közlekedési baleset részese volt az Internazionale labdarúgócsapatának cserekapusa, Josep Martinez.

A 27 éves spanyol játékos a Comói-tó közelében elgázolt egy elektromos kerekesszékkel közlekedő 81 éves férfit - közölte a rendőrség. Az idős ember életét vesztette a balesetben, amelynek az oka egyelőre még nem tisztázott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tragédia Fenegro községben, az Inter edzőközpontjához közel történt, az első vizsgálatok szerint az áldozat az úton haladva hirtelen irányt változtathatott. Martinez a szembejövő sávban haladt az autójával és nem tudta elkerülni az ütközést. A klub közlése szerint a kapus a kedden délelőtt történtek után sokkos állapotban van.
Címlapkép: Getty Images
#baleset #rendőrség #sport #áldozat #tragédia #közlekedési baleset #halálos baleset #internazionale

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:59
19:43
19:29
19:14
19:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 28.
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
2025. október 27.
Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon
2025. október 28.
Fontos változás élesedik rengeteg magyar bankszámláján: jön a rendkívüli végrehajtási rendelet
2025. október 28.
Ezért vannak horror árak valójában a magyar boltokban: az árrésstop csak tapasz a nyílt sebre
2025. október 28.
Súlyos hírt kapott, aki fával fűtene 2025 telén: eddig nem látott krízis van kilátásban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 28. kedd
Simon, Szimonetta
44. hét
Október 28.
Az animáció világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Véget érhet a 140 éves angol klub története: semmi sem menti meg őket a csődtől?
2
1 hete
Formula-1 mexikói nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Mexikóváros, Mexikó helyszínen
3
4 napja
Egyre nagyobb az aggodalom a világbajnokság miatt: sehogy nem lehet megakadályozni a katasztrófát?
4
6 napja
Fontos bejelentést tett Novak Djokovic: már nem láthatják a szurkolók, mindenki megdöbbent
5
2 hete
Gyászol a tornasport: meghalt a háromszoros olimpiai bajnok
PÉNZÜGYI KISOKOS
MRP
Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program. Ehhez kapcsolódik egy hitelfajta, ami lehetővé teszi, hogy a munkavállalók tulajdonossá váljanak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 28. 19:01
Dolgozók ezreit helyettesíthetik géppel: a robotok miatt jelentett be a gigaleépítést a világ egyik legnagyobb cége?
Pénzcentrum  |  2025. október 28. 18:02
Kvíz: Te otthon vagy a vámpír-történetekben? Lássuk, mennyit tudsz a vérszívókról szóló filmekről, könyvekről!
Agrárszektor  |  2025. október 28. 19:29
Erős szabályozás lépett érvénybe, ez vár a gazdákra a jövőben