Az egykori angol válogatott és Liverpool-játékos Joe Cole élesen bírálta a Liverpool három játékosát, kiemelten Kerkez Milost a Brentford elleni 3-2-es vereség után.
Figyelmeztetést küldött a szupertehetségnek a Bayern München legendája: ezt gondolja róla Robben
A 17 éves szupertehetség már a BL-ben is gólt szerzett a héten, és Robben most a jövőre, a fejlődésre nézve adott neki tanácsokat.
A Bayern München történelmi rajtot vett a 2025/26-os idényben: a csapat eddig mind a tizenkét tétmérkőzését megnyerte. A bajorok legutóbb a Bajnokok Ligájában arattak fölényes, 4–0-s győzelmet a Club Brugge ellen az Allianz Arénában, ahol a saját nevelésű Lennart Karl már az ötödik percben megszerezte a vezetést. A 17 éves és 242 napos támadó ezzel a Bayern történetének legfiatalabb gólszerzője lett a Bajnokok Ligájában, megdöntve Jamal Musiala korábbi rekordját.
Karl még a nyári klubvilágbajnokságon mutatkozott be a felnőttcsapatban, és Vincent Kompany irányítása alatt fokozatosan küzdötte be magát az első keretbe. A belga vezetőedző eddig leginkább csereként vetette be, de teljesítményével minden alkalommal lenyűgözte a stábot, így a Brugge elleni BL-meccsen először kezdőként kapott lehetőséget. A bizalmat meghálálta: parádés gólt szerzett, és a találkozó legjobbjának is megválasztották.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
Bayern München
|
7
|
7
|
0
|
0
|
27
|
4
|
23
|
21
|
2.
RB Leipzig
|
7
|
5
|
1
|
1
|
10
|
9
|
1
|
16
|
3.
VfB Stuttgart
|
7
|
5
|
0
|
2
|
11
|
6
|
5
|
15
A mérkőzés után Kompany külön kiemelte Karl teljesítményét, hangsúlyozva, hogy a fiatal játékosnak felszabadultan kell játszania, és nem szabad túlságosan nyomás alá helyeznie magát. A klub korábbi legendás szélsője, Arjen Robben szintén elismerően beszélt róla, és arra biztatta, hogy maradjon alázatos és dolgozzon keményen:
„Lennart Karl megérdemli a dicséretet – fantasztikus volt a Brugge ellen,” – mondta Robben a Bayern hivatalos honlapjának.
Élveznie kell ezt a pillanatot. Ilyen fiatalon a legfontosabb, hogy mindig a következő mérkőzésre koncentráljon. Minden nap dolgozni kell magadon, és nem gondolhatod azt, hogy ‘játszottam egy remek meccset, most már minden rendben’. A titok az, hogy soha nem elégszel meg, mindig tovább kell hajtanod. Ez az, ami elválasztja a legjobbakat a többiektől – feljutni a csúcsra egy dolog, de ott maradni egészen más
- tette hozzá Arjen Robben. Arról is beszélt, mennyire lenyűgözte a Bayern edzőközpontja, a Campus, és hangsúlyozta, milyen fontos, hogy a fiatal tehetségek nap mint nap kihasználják a lehetőségeket, és mindent beleadjanak.
A klubnak kulcsfontosságú, hogy az akadémiáról minél több játékos jusson el a felnőttcsapatig. Ideális esetben öt-hat olyan labdarúgó legyen a keretben, aki saját nevelés. De ehhez nem elég tehetségesnek lenni, fizikailag is fel kell nőni a feladathoz. Ők viszik tovább a Bayern-gént és a ‘Mia san mia’ érzést
- fejtette ki a legendás játékos.
A Bayern München abban bízik, hogy Lennart Karl és Mike is sztárjátékossá fejlődik az elkövetkező években, és már ebben a szezonban is fontos szerepet játszanak majd, ha csak alkalomszerűen is, a bajorok sikerében.
