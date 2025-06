Nagy sztárt veszíthet a Manchester United: ketyeg az óra, mindenki Bruno Fernandesre vár

A hírek szerint a portugál sztár családja "nincs meggyőződve" arról, hogy a Szaúd-Arábiába való költözés lenne a megfelelő lépés. Ez a habozás és az "elkötelezettség hiánya" lassítja az átigazolási folyamatot, miközben az Al-Hilal szeretné időben leigazolni a portugál válogatott játékost a FIFA Klubvilágbajnokságra. A rijádi klub állítólag "mindent felajánl" és "csillagászati" ajánlattal próbálja meggyőzni Fernandest.

Az Al-Hilal jelentések szerint akár 100 millió fontot is hajlandó fizetni a Manchester Unitednek Fernandesért, de gyors döntést várnak a játékostól. A középpályás hároméves szerződés alatt körülbelül 200 millió fontot (269 millió dollárt) kereshetne Szaúd-Arábiában, ami messze meghaladja jelenlegi, Premier League-ben kapott fizetését. Úgy tűnik azonban, hogy a döntésben nem csak az anyagiak játszanak szerepet.

A transzferek világában mindig jól értesült Fabrizio Romano már azt is tudni véli, hogy Bruno Fernandes visszadobott egy konrét ajánlatot, mert továbbra is Európában szeretne játszani.

🚨💣 EXCLUSIVE: Bruno Fernandes has REJECTED Al Hilal proposal. ❌🇸🇦



Despite crazy contract proposal from the Saudi Pro League club, Bruno Fernandes wants to continue playing football in Europe.



Man United captain wants to play at top level in Europe. Decision made. pic.twitter.com/7liKWOHETs