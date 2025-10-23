2025. október 23. csütörtök Gyöngyi
18 °C Budapest
pénz, euró, foci, igazolás, átigazolás
Sport

Tízezer eurókat kaszáltak meccsenként a jegyüzérek: a klubnak kellett közbelépnie

Pénzcentrum
2025. október 23. 15:01

A Porto FC felszámolt egy jelentős jegyüzérkedési hálózatot, amely meccsenkénti több tízezer eurós hasznot termelt a szervezőknek, és visszaszerezte a stadionjában jogellenesen értékesített ülőhelyek százait - számolt be a The Guardian.

A portugál klub közleménye szerint a hálózat egyik feltételezett vezetője több tucat ember személyes adatait használta fel, hogy klubtagságot regisztráljon és bérleteket vásároljon a nevükben. "Ezek a rendszerek lenyűgöző méreteket öltöttek, egyes személyek akár több tucat ülőhelyet is irányításuk alatt tartottak. Azonosítottunk olyan vállalkozásokat is, amelyek több száz tranzakciót bonyolítottak, és fedőcégként szolgáltak a jogellenes tevékenységhez" - nyilatkozta a klub a Guardiannek.

A csalók elsősorban turistákat céloztak meg, és egyes jegyeket akár 800 euróért (körülbelül 310 ezer forintért) is értékesítettek. A klub eddig több száz ülőhelyet azonosított és vett vissza az ellenőrzése alá, de a vizsgálat még folyamatban van, így ez a szám tovább nőhet.

"Hamis jegyeket is felfedeztünk, amelyeket felfújt áron értékesítettek. Sajnos ezekben az esetekben keveset tehetünk azon kívül, hogy arra kérjük a szurkolókat, ne vásároljanak nem hivatalos csatornákon keresztül" - tette hozzá a klub.

Portugália
FC Porto
A jegyüzérkedés évek óta bevett gyakorlat volt a Portónál. Mielőtt André Villas-Boas lett az elnök tavaly, az ilyen ügyletek gyakran nyíltan zajlottak a mérkőzések előtt, és gyakran a klub ultrái is érintettek voltak. A fő szurkolói csoport, a Super Dragőes állítólag kedvezményes áron kapott jegyeket a klubtól, amelyeket aztán haszonnal értékesítettek a stadion környékén.

Villas-Boas, a Chelsea és a Tottenham korábbi menedzsere, átláthatóságot és a szurkolók jogainak helyreállítását ígérte. Az ultrák kiváltságait visszavonták, és a klub teljesen online jegyértékesítési rendszerre váltott, amely a hűséget jutalmazza.

Az üzérek azonban alkalmazkodtak és magasabbra céloztak. Prémium helyekre kezdtek jegyeket vásárolni, amelyek bár drágábbak, de jóval nagyobb hasznot hozhatnak. A csapat jó teljesítménye és az 50 000 férőhelyes stadion gyakori telt házai miatt virágzott az üzlet.

A rendőrség közölte, hogy a Porto együttműködött a hatóságokkal, és azóta segítőként vesz részt a folyamatban lévő bírósági ügyben, amely a nyomozás ideje alatt jogi titoktartás alatt áll.

A hálózat szervezőinek és bűntársaiknak nemcsak a hatóságok előtt kell felelniük, hanem a Porto előtt is. A klub mérlegeli a fegyelmi intézkedéseket, amelyek akár a tagságból való végleges kizárásukhoz is vezethetnek.
Címlapkép: Getty Images
