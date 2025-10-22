2025. október 22. szerda Előd
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportjában játszott Magyarország - Hollandia mérkõzés elõtt a Puskás Arénában 2024. október 11-én.MTI/Czeglédi Zsolt
Sport

Újra a vb-kijutásról beszél Marco Rossi: ez a véleménye arról, hogy összejöhet-e

Pénzcentrum
2025. október 22. 15:15

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya exkluzív interjút adott a Tuttomercatowebnek, amelyben a portugálok elleni döntetlenről, a növekvő szurkolói elvárásokról és a világbajnoki kvalifikáció fontosságáról beszélt.

A Tuttomercatoweb "Rossi szárnyal a magyarokkal" címmel készített interjút a magyar válogatott olasz szövetségi kapitányával a portugálok elleni 2–2-es döntetlen után. Rossi elismerően nyilatkozott csapata teljesítményéről, kiemelve, hogy bár nem voltak egy szinten a portugálokkal, hasonló számú kapura lövést produkáltak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Jó meccset játszottunk. Azt nem állítom, hogy egy szinten voltunk a portugálokkal, mert azt elég nehéz elérni, de csaknem ugyanannyiszor lőttünk kapura, mint ők" – értékelte a lisszaboni mérkőzést a szakember, hozzátéve, hogy ilyen kaliberű ellenféllel szemben apró momentumok döntenek siker és kudarc között.

A kapitány a budapesti, 3–2-es vereséggel végződő találkozóról is beszélt: "Itthon is nagyon jó meccset játszottunk, bár nem olyan jót, mint Lisszabonban. A harmadik góljukat egy kapitális hibánk után szerezték, ezzel mindnyájan tisztában voltunk, és tudtuk, hogy legközelebb el kell kerülnünk az ilyen rossz megoldásokat."

Magyarország
Hungary
Piaci érték: 182,50M €
Adatlap létrehozva: 2025.10.22.

A továbbjutási esélyekről Rossi óvatosan fogalmazott: "Az írek elleni első meccs óta jól játszunk, de tudjuk, hogy a dolgok apróságokon múlnak, úgyhogy nem tartom szerencsésnek, hogy erről beszéljek, mert rá is fázhatunk, azt pedig nem szeretném. Fogalmazzunk úgy, hogy optimista vagyok."

A 61 éves szakember határozottan elutasította a Serie A-ban való munkavállalás lehetőségét, hangsúlyozva, hogy jelenleg egyetlen célja van: kijuttatni a magyar válogatottat a világbajnokságra. "Nekem most az fontos, hogy kijussunk a világbajnokságra. Ha sikerül bejutnunk a rájátszásba, sok múlik majd a sorsoláson" – mondta.

Rossi kiemelte a magyar szurkolók elkötelezettségét is: "Az átlag magyar szurkoló mindent megadna azért, hogy a válogatott ott legyen a világbajnokságon. Óriási a futball iránti szenvedély: a Puskás Arénában mindig telt ház van, bárki ellen játsszunk is. Még az Észtország elleni felkészülési mérkőzésre is csaknem hatvanezren jöttek ki."

A kapitány szerint az elmúlt évek sikerei – három egymást követő Európa-bajnoki részvétel, feljutás a Nemzetek Ligája A-ligájába és Anglia kiejtése – növelték a szurkolói lelkesedést, de ezzel együtt az elvárásokat is, amelyeknek meg kell felelniük.

Amennyiben a magyar válogatott sikerrel veszi a selejtező csoportkörét, a rájátszásban akár az olaszokkal is összekerülhet a világbajnoki részvételért folytatott küzdelemben.
Címlapkép: Getty Images
