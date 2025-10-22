Frank Lampard óvatosságra int a Coventry City rekordot döntő teljesítménye után, miközben a csapat tovább növelte előnyét a Championship élén.
Újra a vb-kijutásról beszél Marco Rossi: ez a véleménye arról, hogy összejöhet-e
Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya exkluzív interjút adott a Tuttomercatowebnek, amelyben a portugálok elleni döntetlenről, a növekvő szurkolói elvárásokról és a világbajnoki kvalifikáció fontosságáról beszélt.
A Tuttomercatoweb "Rossi szárnyal a magyarokkal" címmel készített interjút a magyar válogatott olasz szövetségi kapitányával a portugálok elleni 2–2-es döntetlen után. Rossi elismerően nyilatkozott csapata teljesítményéről, kiemelve, hogy bár nem voltak egy szinten a portugálokkal, hasonló számú kapura lövést produkáltak.
"Jó meccset játszottunk. Azt nem állítom, hogy egy szinten voltunk a portugálokkal, mert azt elég nehéz elérni, de csaknem ugyanannyiszor lőttünk kapura, mint ők" – értékelte a lisszaboni mérkőzést a szakember, hozzátéve, hogy ilyen kaliberű ellenféllel szemben apró momentumok döntenek siker és kudarc között.
A kapitány a budapesti, 3–2-es vereséggel végződő találkozóról is beszélt: "Itthon is nagyon jó meccset játszottunk, bár nem olyan jót, mint Lisszabonban. A harmadik góljukat egy kapitális hibánk után szerezték, ezzel mindnyájan tisztában voltunk, és tudtuk, hogy legközelebb el kell kerülnünk az ilyen rossz megoldásokat."
A továbbjutási esélyekről Rossi óvatosan fogalmazott: "Az írek elleni első meccs óta jól játszunk, de tudjuk, hogy a dolgok apróságokon múlnak, úgyhogy nem tartom szerencsésnek, hogy erről beszéljek, mert rá is fázhatunk, azt pedig nem szeretném. Fogalmazzunk úgy, hogy optimista vagyok."
A 61 éves szakember határozottan elutasította a Serie A-ban való munkavállalás lehetőségét, hangsúlyozva, hogy jelenleg egyetlen célja van: kijuttatni a magyar válogatottat a világbajnokságra. "Nekem most az fontos, hogy kijussunk a világbajnokságra. Ha sikerül bejutnunk a rájátszásba, sok múlik majd a sorsoláson" – mondta.
Rossi kiemelte a magyar szurkolók elkötelezettségét is: "Az átlag magyar szurkoló mindent megadna azért, hogy a válogatott ott legyen a világbajnokságon. Óriási a futball iránti szenvedély: a Puskás Arénában mindig telt ház van, bárki ellen játsszunk is. Még az Észtország elleni felkészülési mérkőzésre is csaknem hatvanezren jöttek ki."
A kapitány szerint az elmúlt évek sikerei – három egymást követő Európa-bajnoki részvétel, feljutás a Nemzetek Ligája A-ligájába és Anglia kiejtése – növelték a szurkolói lelkesedést, de ezzel együtt az elvárásokat is, amelyeknek meg kell felelniük.
Amennyiben a magyar válogatott sikerrel veszi a selejtező csoportkörét, a rájátszásban akár az olaszokkal is összekerülhet a világbajnoki részvételért folytatott küzdelemben.
