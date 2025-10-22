2025. október 22. szerda Előd
Telki, 2024. szeptember 9.Szoboszlai Dominik a magyar válogatott sajtótájékoztatóján a telki edzõközpontban 2024. szeptember 9-én. A magyar válogatott a következõ napon Bosznia-Hercegovina csapatát fogadja a Puskás Arénában a Nemzete
Sport

Megszólalt Szoboszlai a Liverpool mély válságáról: a ma esti meccs adhatja vissza a hitet

MTI
2025. október 22. 11:13

A Liverpool magyar középpályása a ma esti BL-meccs előtt azt mondta: a csapatnak össze kell tartania, mos jobban, mint bármikor.

Szoboszlai Dominik szerint a legnehezebb időkben kell a legjobban összetartania a csapatnak, ez húzhatja ki a gödörből a sorozatban négyszer vereséget szenvedett együttest, amely ma este az Eintracht Frankfurt otthonában lép pályára a Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulójában.

A válogatott csapatkapitánya megjegyezte: bíznak abban, hogy kemény munkával a szerencse is az ő oldalukra áll, és azok a helyzetek, amelyek például a kapufáról kifelé pattantak az elmúlt meccseken, ezúttal másképpen alakulnak majd.

A magyar futballista hozzátette, az elmúlt szezonban többször is megmutatta erejét a gárda, ennek köszönhetően is hódította el a bajnoki címet a Premier League-ben, most Frankfurtban is hasonló mentalitásra van szükség.

Azt hiszem, az én karrieremben még sosem fordult elő, de a többiekében sem nagyon, hogy zsinórban négy meccset elveszítsünk. Most kell igazán összetartanunk, hiszen amikor sikeresek vagyunk, akkor könnyű, de a legfontosabb, hogy a nehéz időkben is együtt maradjunk

- idézte a Liverpool honlapja a magyar válogatott csapatkapitányát, aki a kijelölt játékos volt a csapat keddi hivatalos sajtótájékoztatójára, repülőgépük azonban technikai okok miatt csak többórás késéssel szállt fel, így lekésték az eseményt.

A német riválisról szólva Szoboszlai elmondta, jól ismeri az ellenfelet és annak edzőjét, Dino Topmöllert, aki korábbi csapatánál, a Leipzignél volt segédedző: "Voltak ellenük jó és rosszabb meccsei egyaránt, erős csapat, hihetetlen szurkolótáborral."

