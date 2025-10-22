A Bajnokok Ligája keddi játéknapján 43 gól született, öt piros lapot osztottak ki és hat büntetőt ítéltek meg, amelyekből ötöt értékesítettek a csapatok.
Megszólalt Szoboszlai a Liverpool mély válságáról: a ma esti meccs adhatja vissza a hitet
A Liverpool magyar középpályása a ma esti BL-meccs előtt azt mondta: a csapatnak össze kell tartania, mos jobban, mint bármikor.
Szoboszlai Dominik szerint a legnehezebb időkben kell a legjobban összetartania a csapatnak, ez húzhatja ki a gödörből a sorozatban négyszer vereséget szenvedett együttest, amely ma este az Eintracht Frankfurt otthonában lép pályára a Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulójában.
A válogatott csapatkapitánya megjegyezte: bíznak abban, hogy kemény munkával a szerencse is az ő oldalukra áll, és azok a helyzetek, amelyek például a kapufáról kifelé pattantak az elmúlt meccseken, ezúttal másképpen alakulnak majd.
A magyar futballista hozzátette, az elmúlt szezonban többször is megmutatta erejét a gárda, ennek köszönhetően is hódította el a bajnoki címet a Premier League-ben, most Frankfurtban is hasonló mentalitásra van szükség.
KATTINTS a friss és élő eredményekért, a BL állásáért a Sportonlinera!
Azt hiszem, az én karrieremben még sosem fordult elő, de a többiekében sem nagyon, hogy zsinórban négy meccset elveszítsünk. Most kell igazán összetartanunk, hiszen amikor sikeresek vagyunk, akkor könnyű, de a legfontosabb, hogy a nehéz időkben is együtt maradjunk
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
- idézte a Liverpool honlapja a magyar válogatott csapatkapitányát, aki a kijelölt játékos volt a csapat keddi hivatalos sajtótájékoztatójára, repülőgépük azonban technikai okok miatt csak többórás késéssel szállt fel, így lekésték az eseményt.
A német riválisról szólva Szoboszlai elmondta, jól ismeri az ellenfelet és annak edzőjét, Dino Topmöllert, aki korábbi csapatánál, a Leipzignél volt segédedző: "Voltak ellenük jó és rosszabb meccsei egyaránt, erős csapat, hihetetlen szurkolótáborral."
címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
A Charlotte Chess Center, ahol vezetőedzőként dolgozott, hétfőn jelentette be Daniel Naroditsky halálát.
A Nottingham Forest Sean Dyche-ot nevezte ki új vezetőedzőjének, aki 2027 nyaráig szóló szerződést írt alá a klubbal.
A Brentford 2-0-ra legyőzte a West Ham Unitedet a Premier League-ben - ez a londoni csapat számára már az ötödik egymást követő hazai vereség volt.
A Mjallby 2-0-ra legyőzte az IFK Göteborgot, ezzel bebiztosítva története első bajnoki címét a svéd élvonalban.
Hetekre kidőlt a Manchester City vezére: megerősítette Guardiola, sokáig nem lesz bevethető a sztárjátékos
Rodri továbbra sem játszhat a Manchester Cityben, Guardiola megerősítette, hogy a spanyol középpályás kihagyja a Villarreal és az Aston Villa elleni mérkőzéseket is.
Egy egyesült arab emírségekbeli befektetői csoport megkereste David Beckhamet, hogy legyen nagykövetük a Manchester United felvásárlási kísérletében.
Max Verstappen egyre közelebb kerül a világbajnoki címhez, miután az Amerikai Nagydíjon aratott győzelmével jelentősen csökkentette hátrányát a McLaren pilótáival szemben.
A Liverpool negyedik egymást követő vereségét szenvedte el, miután a Manchester United több mint kilenc év után először győzött az Anfielden..
Graham Potter lett a svéd labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya, aki rövid távú szerződéssel segíti a csapatot a világbajnoki kvalifikációs küzdelmekben.
A zöld-fehérek kapusa fellökött egy labdaszedőt a vasárnap esti Derbin, így várhatóan több meccses eltiltást kap majd.
A Svájci Legfelsőbb Bíróság nem adott igazat az olimpiai bronzérmes úszó Kenderesi Tamásnak, akinek így érvényben marad doppingvétség miatt kiszabott négyéves eltiltása.
Doug Martin, a korábbi NFL All-Pro futójátékos, a Tampa Bay Buccaneers egykori sztárja 36 éves korában elhunyt
Formula-1 mexikói nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Mexikóváros, Mexikó helyszínen
Mikor nézhetjük a közvetítést a tévében, mikor lesz az időmérő edzés és a verseny a Forma 1 Mexikói Nagydíjának hétvégéjén?
Verstappen győzelmét egy pillanatig sem veszélyeztette semmi, és egyre jobban mászik vissza a két McLarenes nyakára az összetettben.
Az egykori Manchester United-tehetség, Ramon Calliste ma luxusóra-üzletével évi 15 millió fontot keres.
Wayne Rooney szerint nem a környezet okolható Marcus Rashford korábbi gyenge teljesítményéért a Manchester Unitednél.
Ange Postecoglou mindössze 39 nap után távozott a Nottingham Forest vezetőedzői posztjáról, ami a Premier League történetének egyik legrövidebb menedzseri időszaka.
A spanyol labdarúgók tiltakozást szerveztek a La Liga azon döntése ellen, hogy december 20-án Miamiban rendezik meg a Villarreal-Barcelona mérkőzést
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.