A Liverpool magyar középpályása a ma esti BL-meccs előtt azt mondta: a csapatnak össze kell tartania, mos jobban, mint bármikor.
Kanadai pontkirály Pittsburghben: hatalmas rekordot döntött meg a legendás hokis
Crosby már majdnem 1900 pontnál jár, amivel most lett a pittshburghi csapat legeredményesebb hokisa.
Sidney Crosby lett az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) szereplő Pittsburgh Penguins történetének legeredményesebb játékosa.
A 38 éves klasszis a Vancouver Canucks elleni összecsapáson (5-1) ütött góljával karrierje 1896. pontját szerezte a klub színeiben, amivel megelőzte a legendás Mario Lemieux-t. Igaz, a háromszoros Stanley Kupa-győztes csatár több mint 500 meccsel többet játszott, mint elődje - Crosby 1539, Lemieux 1022 találkozó alatt érte el ezt a számot. A gólt itt nézheted meg:
Az előző játéknap legérzelemdúsabb eseménye Bostonban játszódott le, ahol először lépett jégre ellenfélként Brad Marchand, aki 16 évet játszott a helyi Bruinsban. A csatárt az első harmadban egy külön videóösszeállítással köszöntötték, a közönség pedig állva, ovációval és vastapssal fogadta. A játékos sírva üdvözölte korábbi szurkolóit, majd két gólpasszal járult hozzá jelenlegi együttese, a címvédő Florida Panthers 4-3-as sikeréhez.
Mégsem rendezik meg Miamiban a futballtörténelem első európai bajnoki mérkőzését, amelyen az FC Barcelona és a Villarreal csapott volna össze egymással.
Mike Evans, a Tampa Bay elkapója vélhetően nem jut idén 1 000 elkapott yard fölé, ami egyedi rekorddöntést hozhatott volna neki.
Október 27-én, 10 órakor kezdődik a jegyértékesítés a magyar labdarúgó-válogatott november 16-i, Írország elleni világbajnoki selejtezőmérkőzésére.
Kompany a vezetőség, a játékosok és a szurkolók bizalmát is élvezi, most újabb évekre kötelezte el magát a csapat élén.
A Charlotte Chess Center, ahol vezetőedzőként dolgozott, hétfőn jelentette be Daniel Naroditsky halálát.
A Nottingham Forest Sean Dyche-ot nevezte ki új vezetőedzőjének, aki 2027 nyaráig szóló szerződést írt alá a klubbal.
A Brentford 2-0-ra legyőzte a West Ham Unitedet a Premier League-ben - ez a londoni csapat számára már az ötödik egymást követő hazai vereség volt.
A Mjallby 2-0-ra legyőzte az IFK Göteborgot, ezzel bebiztosítva története első bajnoki címét a svéd élvonalban.
Hetekre kidőlt a Manchester City vezére: megerősítette Guardiola, sokáig nem lesz bevethető a sztárjátékos
Rodri továbbra sem játszhat a Manchester Cityben, Guardiola megerősítette, hogy a spanyol középpályás kihagyja a Villarreal és az Aston Villa elleni mérkőzéseket is.
Egy egyesült arab emírségekbeli befektetői csoport megkereste David Beckhamet, hogy legyen nagykövetük a Manchester United felvásárlási kísérletében.
Max Verstappen egyre közelebb kerül a világbajnoki címhez, miután az Amerikai Nagydíjon aratott győzelmével jelentősen csökkentette hátrányát a McLaren pilótáival szemben.
A Liverpool negyedik egymást követő vereségét szenvedte el, miután a Manchester United több mint kilenc év után először győzött az Anfielden..
Graham Potter lett a svéd labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya, aki rövid távú szerződéssel segíti a csapatot a világbajnoki kvalifikációs küzdelmekben.
A zöld-fehérek kapusa fellökött egy labdaszedőt a vasárnap esti Derbin, így várhatóan több meccses eltiltást kap majd.
A Svájci Legfelsőbb Bíróság nem adott igazat az olimpiai bronzérmes úszó Kenderesi Tamásnak, akinek így érvényben marad doppingvétség miatt kiszabott négyéves eltiltása.
Doug Martin, a korábbi NFL All-Pro futójátékos, a Tampa Bay Buccaneers egykori sztárja 36 éves korában elhunyt
Formula-1 mexikói nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Mexikóváros, Mexikó helyszínen
Mikor nézhetjük a közvetítést a tévében, mikor lesz az időmérő edzés és a verseny a Forma 1 Mexikói Nagydíjának hétvégéjén?
Verstappen győzelmét egy pillanatig sem veszélyeztette semmi, és egyre jobban mászik vissza a két McLarenes nyakára az összetettben.
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.