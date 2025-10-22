2025. október 22. szerda Előd
15 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
jégkorong, hoki, jégpálya
Sport

Kanadai pontkirály Pittsburghben: hatalmas rekordot döntött meg a legendás hokis

MTI
2025. október 22. 12:14

Crosby már majdnem 1900 pontnál jár, amivel most lett a pittshburghi csapat legeredményesebb hokisa.

Sidney Crosby lett az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) szereplő Pittsburgh Penguins történetének legeredményesebb játékosa.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 38 éves klasszis a Vancouver Canucks elleni összecsapáson (5-1) ütött góljával karrierje 1896. pontját szerezte a klub színeiben, amivel megelőzte a legendás Mario Lemieux-t. Igaz, a háromszoros Stanley Kupa-győztes csatár több mint 500 meccsel többet játszott, mint elődje - Crosby 1539, Lemieux 1022 találkozó alatt érte el ezt a számot. A gólt itt nézheted meg:

Az előző játéknap legérzelemdúsabb eseménye Bostonban játszódott le, ahol először lépett jégre ellenfélként Brad Marchand, aki 16 évet játszott a helyi Bruinsban. A csatárt az első harmadban egy külön videóösszeállítással köszöntötték, a közönség pedig állva, ovációval és vastapssal fogadta. A játékos sírva üdvözölte korábbi szurkolóit, majd két gólpasszal járult hozzá jelenlegi együttese, a címvédő Florida Panthers 4-3-as sikeréhez.
Címlapkép: Getty Images
#sport #amerika #rekord #sportoló #kanada #jégkorong #NHL

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:15
13:00
12:53
12:44
12:36
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 22.
Megszólalt az OTP biztonsági tanácsadója: hiába minden fejlesztés, ha önként adják csalóknak a pénzüket a magyarok
2025. október 21.
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
2025. október 22.
Érik a rezsikrach a magyar otthonokban: százezrek maradhatnak fűtés nélkül a 2025-2026-os fűtési szezonban
2025. október 22.
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
2025. október 22.
Borsos árat fizetnek a magyarok az EU-ellenességükért: így sodorja gazdasági lejtőre az egész régiót a bizalmatlanság
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 22. szerda
Előd
43. hét
Október 22.
A dadogás elfogadásának nemzetközi világnapja
Október 22.
cAPS lOCK vILÁGNAP
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ebből él ma a doppingbotrányba belebukott Annus Adrián: leesik az állad
2
1 hete
Formula-1 amerikai nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár USA, Austin helyszínen
3
3 napja
Formula-1 mexikói nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Mexikóváros, Mexikó helyszínen
4
1 hete
Gyászol a tornasport: meghalt a háromszoros olimpiai bajnok
5
2 hete
Erre kevesen számítottak: fű alatt Magyarország lett az egyik legnagyobb kerékpár-nagyhatalom
PÉNZÜGYI KISOKOS
Személyi kölcsön
Személyi kölcsön szabadon felhasználható és gyorsan hozzáférhető hitel fajta. A költségei magasnak mondhatók, hiszen semmilyen fedezetet nem kell adnia az adósnak. A futamidő általában 1 és 7 év között változik, a hitelösszeg pedig 200 ezertől 3-6 millió forintig terjedhet pénzintézettől függően. Jellemzően lakásfelújításra, használt autó vásárlására, családi eseményekre, továbbképzésre, egészségügyi kiadásokra és meglévő drágább tartozás rendezésére célszerű felhasználni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 22. 13:00
Érik a rezsikrach a magyar otthonokban: százezrek maradhatnak fűtés nélkül a 2025-2026-os fűtési szezonban
Pénzcentrum  |  2025. október 22. 12:44
Összeomlott a Labubu-őrület? Kiderült, mi áll az árzuhanás mögött!
Agrárszektor  |  2025. október 22. 12:28
Nem akármilyen hússal töltekezik fel Kína: több ezer tonnát vesznek belőle