Kanadai pontkirály Pittsburghben: hatalmas rekordot döntött meg a legendás hokis

Crosby már majdnem 1900 pontnál jár, amivel most lett a pittshburghi csapat legeredményesebb hokisa.

Sidney Crosby lett az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) szereplő Pittsburgh Penguins történetének legeredményesebb játékosa.

A 38 éves klasszis a Vancouver Canucks elleni összecsapáson (5-1) ütött góljával karrierje 1896. pontját szerezte a klub színeiben, amivel megelőzte a legendás Mario Lemieux-t. Igaz, a háromszoros Stanley Kupa-győztes csatár több mint 500 meccsel többet játszott, mint elődje - Crosby 1539, Lemieux 1022 találkozó alatt érte el ezt a számot. A gólt itt nézheted meg:

Az előző játéknap legérzelemdúsabb eseménye Bostonban játszódott le, ahol először lépett jégre ellenfélként Brad Marchand, aki 16 évet játszott a helyi Bruinsban. A csatárt az első harmadban egy külön videóösszeállítással köszöntötték, a közönség pedig állva, ovációval és vastapssal fogadta. A játékos sírva üdvözölte korábbi szurkolóit, majd két gólpasszal járult hozzá jelenlegi együttese, a címvédő Florida Panthers 4-3-as sikeréhez.