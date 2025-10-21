Mike Evans, a Tampa Bay elkapója vélhetően nem jut idén 1 000 elkapott yard fölé, ami egyedi rekorddöntést hozhatott volna neki.
Közel volt a vég, de kijöttek belőle: jó hírt közölt az atlétikai szövetség
A UK Athletics (UKA) 2017 óta először zárt nyereséggel - két évvel azután, hogy a csőd szélére került a szervezet - tudósított a BBC.
A brit atlétikai szövetség a tavalyi rekordnak számító 3,7 millió fontos veszteség után idén 107 588 fontos többletet ért el, miután szigorú intézkedéseket vezetett be pénzügyi helyzetének stabilizálására.
A UKA szigorúbb költségellenőrzést vezetett be és belső átszervezést hajtott végre, melynek során a munkatársak számát 72-ről 62-re csökkentette, valamint egyes programok támogatását is visszafogta. A szervezet 2024-ben együttműködést alakított ki a London Marathon és a Great North Run szervezőivel is a pénzügyi válság kezelésére. Emellett a UK Sport 150 000 fonttal támogatta a 2024-es Diamond League verseny megrendezését.
Ian Beattie, a UKA elnöke kiemelte: "Nagyon örülök, hogy ismét nyereségesek vagyunk - ez fontos pillanat a UK Athletics számára, és valódi jele annak, hogy az elmúlt két évben tett lépéseink működnek." Az elnök hozzátette, hogy nehéz döntéseket kellett hozniuk, beleértve az elbocsátásokat és egyes programok támogatásának csökkentését a World Class Performance rendszeren kívül. "Ezek a döntések rendkívül nehezek voltak, de szükségesek a sport hosszú távú stabilitásának biztosításához. Most egy karcsúbb, de erősebb szervezet vagyunk."
A Brentford 2-0-ra legyőzte a West Ham Unitedet a Premier League-ben - ez a londoni csapat számára már az ötödik egymást követő hazai vereség volt.
A Mjallby 2-0-ra legyőzte az IFK Göteborgot, ezzel bebiztosítva története első bajnoki címét a svéd élvonalban.
Hetekre kidőlt a Manchester City vezére: megerősítette Guardiola, sokáig nem lesz bevethető a sztárjátékos
Rodri továbbra sem játszhat a Manchester Cityben, Guardiola megerősítette, hogy a spanyol középpályás kihagyja a Villarreal és az Aston Villa elleni mérkőzéseket is.
Egy egyesült arab emírségekbeli befektetői csoport megkereste David Beckhamet, hogy legyen nagykövetük a Manchester United felvásárlási kísérletében.
Max Verstappen egyre közelebb kerül a világbajnoki címhez, miután az Amerikai Nagydíjon aratott győzelmével jelentősen csökkentette hátrányát a McLaren pilótáival szemben.
A Liverpool negyedik egymást követő vereségét szenvedte el, miután a Manchester United több mint kilenc év után először győzött az Anfielden..
Graham Potter lett a svéd labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya, aki rövid távú szerződéssel segíti a csapatot a világbajnoki kvalifikációs küzdelmekben.
A zöld-fehérek kapusa fellökött egy labdaszedőt a vasárnap esti Derbin, így várhatóan több meccses eltiltást kap majd.
A Svájci Legfelsőbb Bíróság nem adott igazat az olimpiai bronzérmes úszó Kenderesi Tamásnak, akinek így érvényben marad doppingvétség miatt kiszabott négyéves eltiltása.
Doug Martin, a korábbi NFL All-Pro futójátékos, a Tampa Bay Buccaneers egykori sztárja 36 éves korában elhunyt
Formula-1 mexikói nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Mexikóváros, Mexikó helyszínen
Mikor nézhetjük a közvetítést a tévében, mikor lesz az időmérő edzés és a verseny a Forma 1 Mexikói Nagydíjának hétvégéjén?
Verstappen győzelmét egy pillanatig sem veszélyeztette semmi, és egyre jobban mászik vissza a két McLarenes nyakára az összetettben.
Az egykori Manchester United-tehetség, Ramon Calliste ma luxusóra-üzletével évi 15 millió fontot keres.
Wayne Rooney szerint nem a környezet okolható Marcus Rashford korábbi gyenge teljesítményéért a Manchester Unitednél.
Ange Postecoglou mindössze 39 nap után távozott a Nottingham Forest vezetőedzői posztjáról, ami a Premier League történetének egyik legrövidebb menedzseri időszaka.
A spanyol labdarúgók tiltakozást szerveztek a La Liga azon döntése ellen, hogy december 20-án Miamiban rendezik meg a Villarreal-Barcelona mérkőzést
Nincs vége a kitiltási botránynak Angliában: beszállt a brit kormány, mindenképp akarnak vendégszurkolókat
A brit kormány mindent megtesz a Maccabi Tel Aviv szurkolóit érintő birminghami tilalom feloldásáért.
Marc Guehi, az angol válogatott védője közölte a Crystal Palace-szal, hogy nem hosszabbítja meg szerződését és jövőre távozik a klubtól.
