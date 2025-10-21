Közel volt a vég, de kijöttek belőle: jó hírt közölt az atlétikai szövetség

A UK Athletics (UKA) 2017 óta először zárt nyereséggel - két évvel azután, hogy a csőd szélére került a szervezet - tudósított a BBC.

A brit atlétikai szövetség a tavalyi rekordnak számító 3,7 millió fontos veszteség után idén 107 588 fontos többletet ért el, miután szigorú intézkedéseket vezetett be pénzügyi helyzetének stabilizálására.

A UKA szigorúbb költségellenőrzést vezetett be és belső átszervezést hajtott végre, melynek során a munkatársak számát 72-ről 62-re csökkentette, valamint egyes programok támogatását is visszafogta. A szervezet 2024-ben együttműködést alakított ki a London Marathon és a Great North Run szervezőivel is a pénzügyi válság kezelésére. Emellett a UK Sport 150 000 fonttal támogatta a 2024-es Diamond League verseny megrendezését.

Ian Beattie, a UKA elnöke kiemelte: "Nagyon örülök, hogy ismét nyereségesek vagyunk - ez fontos pillanat a UK Athletics számára, és valódi jele annak, hogy az elmúlt két évben tett lépéseink működnek." Az elnök hozzátette, hogy nehéz döntéseket kellett hozniuk, beleértve az elbocsátásokat és egyes programok támogatásának csökkentését a World Class Performance rendszeren kívül. "Ezek a döntések rendkívül nehezek voltak, de szükségesek a sport hosszú távú stabilitásának biztosításához. Most egy karcsúbb, de erősebb szervezet vagyunk."