Tovább mélyül a gödör: négy vereségnél tartanak Szoboszlaiék, van innen visszaút?

A Liverpool negyedik egymást követő vereségét szenvedte el, miután a Manchester United több mint kilenc év után először győzött az Anfielden. Arne Slot vezetőedző szerint csapata pazarló volt a kapu előtt, míg Ruben Amorim először ért el egymást követő bajnoki győzelmeket a United élén - közölte a The Guardian.

Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője nehéz feladat előtt áll, hogy felrázza csapatát a Manchester United elleni vereség után. A holland szakember a kapu előtti kihasználatlan helyzeteket és a pontrúgásoknál elkövetett hibákat okolta a bajnoki címvédő negyedik egymást követő vereségéért.

Harry Maguire, aki a 84. percben fejelte a győztes gólt, "kínosnak" nevezte, hogy a Manchester Unitednek 51 mérkőzésre volt szüksége ahhoz, hogy egymást követő bajnoki győzelmeket szerezzen Amorim irányítása alatt.

Slot szerint nem lett volna szabad elveszíteniük a mérkőzést, amelyen ennyi tiszta helyzetet alakítottak ki. Cody Gakpo háromszor is a kapufát találta el, és a 87. percben kihagyott egy ziccert, ami az egyenlítést jelenthette volna. A Crystal Palace, a Galatasaray, a Chelsea és most a Manchester United elleni vereségek után a holland edző elismerte, hogy komoly kihívással néz szembe.

"Edzőként folyamatosan kihívásokkal szembesülsz. Most négyszer vesztettünk egymás után, és ez is egy kihívás. De elveszítjük-e az önbizalmunkat? Ezt még nem látom, mert minden elvesztett mérkőzésen hihetetlen mennyiségű helyzetet tudtunk kialakítani a második félidőben" - nyilatkozta Slot.

A Liverpool edzője úgy vélte, hogy a játékvezetőnek meg kellett volna állítania a játékot Alexis Mac Allister fejsérülése miatt, mielőtt Bryan Mbeumo megszerezte a vezetést a United számára. A Liverpool középpályása négy öltést kapott a sérülése után.

Ruben Amorim szerint a United szelleme és higgadtsága volt a kulcs az Anfielden aratott győzelemhez, különösen azután, hogy Gakpo egyenlített a Liverpool számára. A portugál edző azonban hangsúlyozta, hogy ez az eredmény nem változtat a szezonra kitűzött célokon.

"Amit tennünk kell, az az, hogy megpróbáljunk három mérkőzést megnyerni egymás után, és felejtsük el a top négyet vagy a top hatot. Már elmondtuk, hogy Európába akarunk jutni. Ez semmin sem változtat. Ugyanaz a csapat vagyunk, mint 90 perccel ezelőtt" - mondta Amorim.

Maguire "hatalmasnak" nevezte a győzelmet, és hozzátette: "Felállítottunk egy mércét, de sok területen még fejlődhetünk. A menedzser a tökéletességre törekszik, szóval biztos vagyok benne, hogy azt akarja, hogy jobban játsszunk, mint a második félidőben. Nagyszerű küzdelem, nagy szellem, nagy győzelem, de újra bizonyítanunk kell."