2025. október 20. hétfő Vendel
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Liverpool, Merseyside. Egyesült Királyság. 08.28.2024 Liverpool Football Club, Anfield Stadion. Légi felvétel. 2024. augusztus 28.
Sport

Tovább mélyül a gödör: négy vereségnél tartanak Szoboszlaiék, van innen visszaút?

Pénzcentrum
2025. október 20. 14:11

A Liverpool negyedik egymást követő vereségét szenvedte el, miután a Manchester United több mint kilenc év után először győzött az Anfielden. Arne Slot vezetőedző szerint csapata pazarló volt a kapu előtt, míg Ruben Amorim először ért el egymást követő bajnoki győzelmeket a United élén - közölte a The Guardian.

Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője nehéz feladat előtt áll, hogy felrázza csapatát a Manchester United elleni vereség után. A holland szakember a kapu előtti kihasználatlan helyzeteket és a pontrúgásoknál elkövetett hibákat okolta a bajnoki címvédő negyedik egymást követő vereségéért.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Harry Maguire, aki a 84. percben fejelte a győztes gólt, "kínosnak" nevezte, hogy a Manchester Unitednek 51 mérkőzésre volt szüksége ahhoz, hogy egymást követő bajnoki győzelmeket szerezzen Amorim irányítása alatt.

Slot szerint nem lett volna szabad elveszíteniük a mérkőzést, amelyen ennyi tiszta helyzetet alakítottak ki. Cody Gakpo háromszor is a kapufát találta el, és a 87. percben kihagyott egy ziccert, ami az egyenlítést jelenthette volna. A Crystal Palace, a Galatasaray, a Chelsea és most a Manchester United elleni vereségek után a holland edző elismerte, hogy komoly kihívással néz szembe.

"Edzőként folyamatosan kihívásokkal szembesülsz. Most négyszer vesztettünk egymás után, és ez is egy kihívás. De elveszítjük-e az önbizalmunkat? Ezt még nem látom, mert minden elvesztett mérkőzésen hihetetlen mennyiségű helyzetet tudtunk kialakítani a második félidőben" - nyilatkozta Slot.

A Premier League eredményeiért, a tabelláért kattints a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!

A Liverpool edzője úgy vélte, hogy a játékvezetőnek meg kellett volna állítania a játékot Alexis Mac Allister fejsérülése miatt, mielőtt Bryan Mbeumo megszerezte a vezetést a United számára. A Liverpool középpályása négy öltést kapott a sérülése után.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Ruben Amorim szerint a United szelleme és higgadtsága volt a kulcs az Anfielden aratott győzelemhez, különösen azután, hogy Gakpo egyenlített a Liverpool számára. A portugál edző azonban hangsúlyozta, hogy ez az eredmény nem változtat a szezonra kitűzött célokon.

"Amit tennünk kell, az az, hogy megpróbáljunk három mérkőzést megnyerni egymás után, és felejtsük el a top négyet vagy a top hatot. Már elmondtuk, hogy Európába akarunk jutni. Ez semmin sem változtat. Ugyanaz a csapat vagyunk, mint 90 perccel ezelőtt" - mondta Amorim.

Maguire "hatalmasnak" nevezte a győzelmet, és hozzátette: "Felállítottunk egy mércét, de sok területen még fejlődhetünk. A menedzser a tökéletességre törekszik, szóval biztos vagyok benne, hogy azt akarja, hogy jobban játsszunk, mint a második félidőben. Nagyszerű küzdelem, nagy szellem, nagy győzelem, de újra bizonyítanunk kell."
Címlapkép: Getty Images
#sport #szoboszlai dominik #manchester united #premier league #liverpool #angol foci #ruben amorim #vereség #arne slot

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:11
14:00
13:52
13:43
13:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 20.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: nem feltétlenül a kitűnő tanulók lesznek a legsikeresebbek
2025. október 19.
Egyre több magyar nő utazik így: ők nem kérnek a szokásos all inclusive tengerparti henyélésből
2025. október 20.
Súlyos boltbezárásokra készülhetnek a magyar vásárlók: már a héten elkezdődik, muszáj előre készülni
2025. október 20.
Zöld az út az újabb Otthon Start módosításnak? Ezeket a lakásokat vastagon érinti: sokan járhatnak jól
2025. október 19.
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezonban? Ne vedd félvállról, komoly bajt jelezhet: költséges lehet a javítás
NAPTÁR
Tovább
2025. október 20. hétfő
Vendel
43. hét
Október 20.
A csontritkulás nemzetközi napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ebből él ma a doppingbotrányba belebukott Annus Adrián: leesik az állad
2
1 hete
Formula-1 amerikai nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár USA, Austin helyszínen
3
6 napja
Gyászol a tornasport: meghalt a háromszoros olimpiai bajnok
4
2 hete
Erre kevesen számítottak: fű alatt Magyarország lett az egyik legnagyobb kerékpár-nagyhatalom
5
7 napja
Teljesen tönkrement a volt Premier League-edző: jön a csődeljárás, ebből hogy mászik ki?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Árrés
a kereskedelmi áruknál a beszerzési és a fogyasztói ár különbözete.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 20. 13:11
Súlyos boltbezárásokra készülhetnek a magyar vásárlók: már a héten elkezdődik, muszáj előre készülni
Pénzcentrum  |  2025. október 20. 12:45
Ennyi volt, komoly szigorításról döntött a főváros: betiltják az e-rollereket, ekkortól él a szabály
Agrárszektor  |  2025. október 20. 13:34
Óriási a félelem: drasztikus lépéseket tettek a franciák a rettegett kór miatt