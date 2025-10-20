Graham Potter lett a svéd labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya, aki rövid távú szerződéssel segíti a csapatot a világbajnoki kvalifikációs küzdelmekben.
Tovább mélyül a gödör: négy vereségnél tartanak Szoboszlaiék, van innen visszaút?
A Liverpool negyedik egymást követő vereségét szenvedte el, miután a Manchester United több mint kilenc év után először győzött az Anfielden. Arne Slot vezetőedző szerint csapata pazarló volt a kapu előtt, míg Ruben Amorim először ért el egymást követő bajnoki győzelmeket a United élén - közölte a The Guardian.
Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője nehéz feladat előtt áll, hogy felrázza csapatát a Manchester United elleni vereség után. A holland szakember a kapu előtti kihasználatlan helyzeteket és a pontrúgásoknál elkövetett hibákat okolta a bajnoki címvédő negyedik egymást követő vereségéért.
Harry Maguire, aki a 84. percben fejelte a győztes gólt, "kínosnak" nevezte, hogy a Manchester Unitednek 51 mérkőzésre volt szüksége ahhoz, hogy egymást követő bajnoki győzelmeket szerezzen Amorim irányítása alatt.
Slot szerint nem lett volna szabad elveszíteniük a mérkőzést, amelyen ennyi tiszta helyzetet alakítottak ki. Cody Gakpo háromszor is a kapufát találta el, és a 87. percben kihagyott egy ziccert, ami az egyenlítést jelenthette volna. A Crystal Palace, a Galatasaray, a Chelsea és most a Manchester United elleni vereségek után a holland edző elismerte, hogy komoly kihívással néz szembe.
"Edzőként folyamatosan kihívásokkal szembesülsz. Most négyszer vesztettünk egymás után, és ez is egy kihívás. De elveszítjük-e az önbizalmunkat? Ezt még nem látom, mert minden elvesztett mérkőzésen hihetetlen mennyiségű helyzetet tudtunk kialakítani a második félidőben" - nyilatkozta Slot.
A Premier League eredményeiért, a tabelláért kattints a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!
A Liverpool edzője úgy vélte, hogy a játékvezetőnek meg kellett volna állítania a játékot Alexis Mac Allister fejsérülése miatt, mielőtt Bryan Mbeumo megszerezte a vezetést a United számára. A Liverpool középpályása négy öltést kapott a sérülése után.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Ruben Amorim szerint a United szelleme és higgadtsága volt a kulcs az Anfielden aratott győzelemhez, különösen azután, hogy Gakpo egyenlített a Liverpool számára. A portugál edző azonban hangsúlyozta, hogy ez az eredmény nem változtat a szezonra kitűzött célokon.
"Amit tennünk kell, az az, hogy megpróbáljunk három mérkőzést megnyerni egymás után, és felejtsük el a top négyet vagy a top hatot. Már elmondtuk, hogy Európába akarunk jutni. Ez semmin sem változtat. Ugyanaz a csapat vagyunk, mint 90 perccel ezelőtt" - mondta Amorim.
Maguire "hatalmasnak" nevezte a győzelmet, és hozzátette: "Felállítottunk egy mércét, de sok területen még fejlődhetünk. A menedzser a tökéletességre törekszik, szóval biztos vagyok benne, hogy azt akarja, hogy jobban játsszunk, mint a második félidőben. Nagyszerű küzdelem, nagy szellem, nagy győzelem, de újra bizonyítanunk kell."
Formula-1 mexikói nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Mexikóváros, Mexikó helyszínen
Mikor nézhetjük a közvetítést a tévében, mikor lesz az időmérő edzés és a verseny a Forma 1 Mexikói Nagydíjának hétvégéjén?
Az egykori Manchester United-tehetség, Ramon Calliste ma luxusóra-üzletével évi 15 millió fontot keres.
Wayne Rooney szerint nem a környezet okolható Marcus Rashford korábbi gyenge teljesítményéért a Manchester Unitednél.
Ange Postecoglou mindössze 39 nap után távozott a Nottingham Forest vezetőedzői posztjáról, ami a Premier League történetének egyik legrövidebb menedzseri időszaka.
A spanyol labdarúgók tiltakozást szerveztek a La Liga azon döntése ellen, hogy december 20-án Miamiban rendezik meg a Villarreal-Barcelona mérkőzést
Nincs vége a kitiltási botránynak Angliában: beszállt a brit kormány, mindenképp akarnak vendégszurkolókat
A brit kormány mindent megtesz a Maccabi Tel Aviv szurkolóit érintő birminghami tilalom feloldásáért.
Marc Guehi, az angol válogatott védője közölte a Crystal Palace-szal, hogy nem hosszabbítja meg szerződését és jövőre távozik a klubtól.
Az Angol Labdarúgó Liga (EFL) közlése szerint a 2024-25-ös szezonban mintegy 900 játékos szenvedett el online bántalmazást, és 141 rasszista incidens történt a stadionokban.
Egymással ütköztek a McLarenek, és mindkettő kiesett a sprintfutamon. Verstappen köszönte szépen a lehetőséget, és be is húzta a versenyt.
39 nap után kötöttek útilaput Ange Postecoglu talpára, a Forestnek a harmadik edzője következhet az idényben.
Kifúrják a Manchester United tulajdonosát? Elképesztő puccs készülhet, régi legenda is beszállhatott
Eric Cantona, a Manchester United legendája már korábban élesen bírálta Sir Jim Ratcliffe tulajdonosi tevékenységét.
Itt a legjobban kereső focisták listája: még mindig durva pénzeket tesz zsebre Ronaldo, de a fiatalok már a sarkában vannak
Cristiano Ronaldo vezeti a világ legjobban fizetett labdarúgóinak listáját 280 millió dolláros éves bevétellel.
"Az emberek véleményéből nem veszek kenyeret": kiakadtak a szurkolók a "kokszolimpia" újabb résztvevőjeére
Shane Ryan, háromszoros olimpikon ír úszó bejelentette, hogy részt vesz a doppingszerek használatát engedélyező Enhanced Games versenyen
Jamie Carragher négy fő okot azonosított Mohamed Salah gyengébb teljesítményére a Liverpool csatárának jelenlegi formahanyatlása mögött.
Nem lehetnek ott a Makkabi Tel-Aviv szurkolói az Aston Villa elleni november 6-i idegenbeli találkozón a labdarúgó Európa-ligában.
A régi idők szerelését idézi meg az a mez, amelyet a csapat is visel a vasárnapi derbin - a szurkolók is hozzájuthatnak, de borsos áron,...
A két hónapja nyeretlen Újpest hazai pályán játszik a Ferencvárossal a labdarúgó Fizz Liga tizedik fordulójában, s már a döntetlen is bravúros eredmény lenne a...
A 2030-as labdarúgó-világbajnokság 64 csapatosra bővítésének terve erős ellenállásba ütközik a dél-amerikai szövetségen (Conmebol) belül.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.