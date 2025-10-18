2025. október 18. szombat Lukács
Lifestyle portrait of cell phone addict man awake late at night in bed using smart phone checking likes and followers, chatting, flirting, dating on social media. Internet addiction and mobile abuse.
Sport

Asztalra csapnak az angol futballklubok: egyre több abúzus éri a játékosokat, nem tűrnek tovább

Pénzcentrum
2025. október 18. 21:02

Az Angol Labdarúgó Liga (EFL) közlése szerint a 2024-25-ös szezonban mintegy 900 játékos szenvedett el online bántalmazást, és 141 rasszista incidens történt a stadionokban - jelentette a BBC.

Az EFL által nyilvánosságra hozott adatok szerint az elmúlt idényben több mint 5000 online bántalmazási eset is történt. A liga becslései alapján 17 szurkolót tiltottak ki klubjaiktól, további 24 ellen rendőrségi eljárás indult a stadionokban elkövetett rasszista visszaélések miatt. 26 esetben helyreállító igazságszolgáltatási eljárást kezdeményeztek, és több mint 80 ügy még vizsgálat alatt áll.

A múlt héten egy League One mérkőzést rövid időre félbe kellett szakítani a 74. percben, miután egy vendégszurkoló rasszista megjegyzést tett egy Exeter játékosra.

Az EFL október 17-27. között rendezi meg a "Together Against Racism" (Együtt a rasszizmus ellen) kampányát, amellyel azt kívánja bemutatni a szurkolóknak, hogy a visszaélések bejelentése valódi változást hozhat. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a liga és a 72 tagklub egész szezonon át tartó munkájára a rasszizmus elleni küzdelemben.

"Pozitív lépéseket teszünk, beleértve a stadionokból való kitiltást a diszkriminatív viselkedést tanúsító személyek esetében, az online bántalmazási esetek továbbítását az illetékes hatóságoknak, valamint az elkövetők rehabilitációjának támogatását, hogy megértsék tetteik valós következményeit" – nyilatkozta Trevor Birch, az EFL vezérigazgatója. "Ez egy többrétű megközelítés, és a munka természetesen nem áll meg itt."

Az anti-diszkriminációs jótékonysági szervezet, a Kick It Out augusztusban közölte, hogy rekordszámú diszkriminációs esetet jelentettek a 2024-25-ös szezonban a játék minden szintjén.
Címlapkép: Getty Images
#sport #online #stadion #diszkrimináció #zaklatás #bántalmazás #futball #rasszizmus #angol foci #szurkolók #angol bajnokság

