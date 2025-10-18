Egymással ütköztek a McLarenek, és mindkettő kiesett a sprintfutamon. Verstappen köszönte szépen a lehetőséget, és be is húzta a versenyt.
Asztalra csapnak az angol futballklubok: egyre több abúzus éri a játékosokat, nem tűrnek tovább
Az Angol Labdarúgó Liga (EFL) közlése szerint a 2024-25-ös szezonban mintegy 900 játékos szenvedett el online bántalmazást, és 141 rasszista incidens történt a stadionokban - jelentette a BBC.
Az EFL által nyilvánosságra hozott adatok szerint az elmúlt idényben több mint 5000 online bántalmazási eset is történt. A liga becslései alapján 17 szurkolót tiltottak ki klubjaiktól, további 24 ellen rendőrségi eljárás indult a stadionokban elkövetett rasszista visszaélések miatt. 26 esetben helyreállító igazságszolgáltatási eljárást kezdeményeztek, és több mint 80 ügy még vizsgálat alatt áll.
A múlt héten egy League One mérkőzést rövid időre félbe kellett szakítani a 74. percben, miután egy vendégszurkoló rasszista megjegyzést tett egy Exeter játékosra.
Az EFL október 17-27. között rendezi meg a "Together Against Racism" (Együtt a rasszizmus ellen) kampányát, amellyel azt kívánja bemutatni a szurkolóknak, hogy a visszaélések bejelentése valódi változást hozhat. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a liga és a 72 tagklub egész szezonon át tartó munkájára a rasszizmus elleni küzdelemben.
"Pozitív lépéseket teszünk, beleértve a stadionokból való kitiltást a diszkriminatív viselkedést tanúsító személyek esetében, az online bántalmazási esetek továbbítását az illetékes hatóságoknak, valamint az elkövetők rehabilitációjának támogatását, hogy megértsék tetteik valós következményeit" – nyilatkozta Trevor Birch, az EFL vezérigazgatója. "Ez egy többrétű megközelítés, és a munka természetesen nem áll meg itt."
Az anti-diszkriminációs jótékonysági szervezet, a Kick It Out augusztusban közölte, hogy rekordszámú diszkriminációs esetet jelentettek a 2024-25-ös szezonban a játék minden szintjén.
