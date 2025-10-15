Az Aston Martin csapatfőnöke, Andy Cowell cáfolta azokat a híreket, miszerint Fernando Alonso a 2026-os szezon végén visszavonulna a Formula 1-ből
Harmincöt éve nem volt ilyen Londonban: szumóversenyt rendeznek a legendás csarnokban
A londoni Royal Albert Hall különleges sportesemény helyszínévé vált: a héten itt rendezik meg a Grand Sumo Tornát, amelyre negyven japán birkózó érkezett, összesen mintegy "hat tonnányi" elitversenyző - írta a The Guardian.
A rendezvény komoly logisztikai kihívásokat jelentett a helyszín számára. Matthew Todd, a Royal Albert Hall programigazgatója elmondta, hogy speciális, 200 kg teherbírású székeket kellett beszerezniük, meg kellett erősíteniük a mosdókat, és külön biztosítást kötöttek a ringside ülőhelyekre. Az élelmiszer-ellátás is jelentős feladat: a nagykereskedő a tésztakészletből már ki is fogyott a hatalmas rendelés miatt.
A helyszínen egy öt méter széles, döngölt agyagból és földből készült küzdőteret (dohyő) alakítottak ki, fölötte pedig egy hat tonnás, kifejezetten erre az alkalomra épített fából készült tető függ. A Royal Albert Hall korábban egyszer, 1991-ben már adott otthont szumótornának egy kulturális fesztivál részeként.
Az esemény két ember, Martin Campbell-White promóter és Hakkaku Rijicho, a Japán Szumó Szövetség elnöke víziójának köszönhetően valósult meg. Hakkaku maga is versenyzett az 1991-es londoni tornán, amelyet meg is nyert, és azóta is erős kötődése van a városhoz.
A szumóversenyek ritkán hagyják el Japánt. Párizsban tartottak néhány bemutató mérkőzést Jacques Chirac volt francia elnök kezdeményezésére, aki lelkes rajongó volt, de ez csak a második alkalom, hogy teljes ötnapos tornát rendeznek külföldön.
A Szumó Szövetség nemcsak a támogató személyzetet hozta magával, hanem a küzdőteret körülvevő szalmabálák elkészítéséhez szükséges szalmát, sőt még az üres sörösüvegeket is, amelyeket hagyományosan a bálák formázásához használnak.
A legtöbb birkózó először jár Angliában. Az edzések, alvás, küzdelmek és médiaszereplések között volt idejük felfedezni a várost. A sportág két legnagyobb sztárja, Hőshőryū Tomokatsu és Őnosato Daiki is részt vesz a tornán. Hőshőryū a Horse Guards Parade-et emelte ki londoni élményei közül, bár bevallotta, hogy kissé fél a lovaktól, míg Őnosato első benyomása a városról az volt, hogy "hűvös".
Őnosato mindössze 25 éves, és nemrég kapta meg a yokozuna címet, amely a sportág legmagasabb rangja. Ő az első japán birkózó, aki 2017 óta elnyerte ezt a címet, ami nagyban hozzájárult a szumó népszerűségének közelmúltbeli növekedéséhez.
A jegyek Japánban is nehezen beszerezhetők, de Londonban szinte lehetetlen hozzájutni. A csarnok falán már ott lóg az a különleges molinó, amelyet csak akkor használnak, amikor minden jegy elkelt.
Bill Belichick határozottan cáfolta a távozásáról szóló híreszteléseket a North Carolina egyetemi amerikaifutball-csapatától.
Juan Pablo Montoya szerint a Mercedesnek nincs szüksége Max Verstappenre, mivel George Russell teljesítménye bizonyítja, hogy a csapat már rendelkezik egy kiemelkedő versenyzővel.
A Milwaukee Bucks két Antetokounmpo testvér szerződtetése miatt elbocsátja Jamaree Bouyea-t, aki mindössze öt mérkőzésen lépett pályára a csapatban az előző szezonban.
A megállapodás sportszakmai részét ugyan nem közölték behatóan, de az vbalószínű, hogy nagy dolgok készülnek Újpesten.
Európából és Ázsiából kettő, Afrikából pedig három csapat juthat ma ki a világbajnokságra - összeszedtük a lehetséges forgatókönyveket.
Hatvannyolc éves korában meghalt Alekszandr Gyityatyin háromszoros olimpiai bajnok szovjet tornász.
Demetri Mitchell a ChatGPT mesterséges intelligencia platformot használta, amikor a nyáron a Leyton Orient csapatához igazolt.
Az új, független labdarúgási szabályozó hatóság (IFR) 2027-28-tól licencrendszert vezet be az angol labdarúgás felső öt osztályának 116 klubja számára.
A Zöld-foki-szigetek lett a második legkisebb ország, amely kijutott a labdarúgó-világbajnokságra, miután 3-0-ra legyőzte Szváziföldet, ezzel bebiztosítva helyét a 2026-os tornán.
A portugál válogatott egy győzelemmel biztosan kijut a világbajnokságra csoportelsőként, de a magyar válogatottnak is kellene a győzelem, ha a pótselejtezőt komolyan gondolja.
Martin Odegaard, az Arsenal csapatkapitánya térdszalag-sérülése miatt várhatóan csak a novemberi válogatott szünet után térhet vissza a pályára
Ennyi volt a lengyel legendának: véget érhet a barcelonai kaland Lewandowski számára, de hogyan tovább?
Robert Lewandowski a hírek szerint már csak ezt a szezont játssza le Barcelonában, de a várostól nem szeretne eltávolodni.
Iain Dowie, az egykori Premier League edző csődeljárással néz szembe - 15 évvel azután, hogy utoljára a futballban dolgozott.
A Lazio labdarúgóklub és többségi tulajdonosa határozottan cáfolta a katari befektetőkkel folytatott tárgyalásokról szóló híreszteléseket.
Az UEFA módosítani készül a több klub egyidőben való tulajdonlására (MCO) vonatkozó szabályait - a döntéssel sok most kizárt csapat jól járhat.
Zinedine Zidane, a Real Madrid és a francia válogatott legendája megerősítette, hogy szeretne visszatérni az edzősködéshez.
Az amerikai egyetemi futballban elitcsapatnak szmító Penn State Egyetem közel 50 millió dollárt fizet James Franklin vezetőedzőnek a kirúgása után.
Sir Alex Ferguson 10 ezer fontot adományozott korábbi klubjának, a glasgow-i Benburb FC-nek, hogy segítse őket a Skót Kupa második fordulójában.
