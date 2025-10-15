2025. október 15. szerda Teréz
A sumo wrestler is practicing in a dohyo sumo wrestling ring.
Harmincöt éve nem volt ilyen Londonban: szumóversenyt rendeznek a legendás csarnokban

Pénzcentrum
2025. október 15. 13:18

A londoni Royal Albert Hall különleges sportesemény helyszínévé vált: a héten itt rendezik meg a Grand Sumo Tornát, amelyre negyven japán birkózó érkezett, összesen mintegy "hat tonnányi" elitversenyző - írta a The Guardian.

A rendezvény komoly logisztikai kihívásokat jelentett a helyszín számára. Matthew Todd, a Royal Albert Hall programigazgatója elmondta, hogy speciális, 200 kg teherbírású székeket kellett beszerezniük, meg kellett erősíteniük a mosdókat, és külön biztosítást kötöttek a ringside ülőhelyekre. Az élelmiszer-ellátás is jelentős feladat: a nagykereskedő a tésztakészletből már ki is fogyott a hatalmas rendelés miatt.

A helyszínen egy öt méter széles, döngölt agyagból és földből készült küzdőteret (dohyő) alakítottak ki, fölötte pedig egy hat tonnás, kifejezetten erre az alkalomra épített fából készült tető függ. A Royal Albert Hall korábban egyszer, 1991-ben már adott otthont szumótornának egy kulturális fesztivál részeként.

Az esemény két ember, Martin Campbell-White promóter és Hakkaku Rijicho, a Japán Szumó Szövetség elnöke víziójának köszönhetően valósult meg. Hakkaku maga is versenyzett az 1991-es londoni tornán, amelyet meg is nyert, és azóta is erős kötődése van a városhoz.

A szumóversenyek ritkán hagyják el Japánt. Párizsban tartottak néhány bemutató mérkőzést Jacques Chirac volt francia elnök kezdeményezésére, aki lelkes rajongó volt, de ez csak a második alkalom, hogy teljes ötnapos tornát rendeznek külföldön.

A Szumó Szövetség nemcsak a támogató személyzetet hozta magával, hanem a küzdőteret körülvevő szalmabálák elkészítéséhez szükséges szalmát, sőt még az üres sörösüvegeket is, amelyeket hagyományosan a bálák formázásához használnak.

A legtöbb birkózó először jár Angliában. Az edzések, alvás, küzdelmek és médiaszereplések között volt idejük felfedezni a várost. A sportág két legnagyobb sztárja, Hőshőryū Tomokatsu és Őnosato Daiki is részt vesz a tornán. Hőshőryū a Horse Guards Parade-et emelte ki londoni élményei közül, bár bevallotta, hogy kissé fél a lovaktól, míg Őnosato első benyomása a városról az volt, hogy "hűvös".

Őnosato mindössze 25 éves, és nemrég kapta meg a yokozuna címet, amely a sportág legmagasabb rangja. Ő az első japán birkózó, aki 2017 óta elnyerte ezt a címet, ami nagyban hozzájárult a szumó népszerűségének közelmúltbeli növekedéséhez.

A jegyek Japánban is nehezen beszerezhetők, de Londonban szinte lehetetlen hozzájutni. A csarnok falán már ott lóg az a különleges molinó, amelyet csak akkor használnak, amikor minden jegy elkelt.
Címlapkép: Getty Images
#külföld #sport #london #verseny #japán #birkózás

