Robert Lewandowski a hírek szerint már csak ezt a szezont játssza le Barcelonában, de a várostól nem szeretne eltávolodni.
Újra hetekre kidőlt az Arsenal vezére: ebből hogy jön ki Mikel Arteta?
Martin Odegaard, az Arsenal csapatkapitánya térdszalag-sérülése miatt várhatóan csak a novemberi válogatott szünet után térhet vissza a pályára - írta a BBC.
A középpályás október 4-én, a West Ham ellen 2-0-ra megnyert mérkőzésen szenvedett oldalszalag-sérülést, és már az első félidőben le kellett cserélni. Az Arsenal másnap közleményben erősítette meg a sérülést, de akkor nem adott tájékoztatást a felépülés várható időtartamáról.
A 26 éves játékos a legfrissebb információk szerint a november közepén esedékes válogatott mérkőzések utánig nem áll majd rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy Odegaard kihagyja a Fulham, a Crystal Palace, a Burnley és a Sunderland elleni Premier League-mérkőzéseket, valamint az Atletico Madrid és a Slavia Praha elleni Bajnokok Ligája-találkozókat is.
KATTINTS a Premier League friss eredményeiért, statisztikákért a Sportonlinera!
A hírek komoly csapást jelentenek Mikel Arteta menedzser számára, tekintettel Odegaard fontosságára a csapatban. A norvég középpályás szezonkezdetét egyébként is sérülések nehezítették, három egymást követő Premier League-mérkőzésen is le kellett cserélni az első félidőben. Az Arsenal a válogatott szünet után rögtön az észak-londoni rivális Tottenhammel találkozik november 23-án, és egyelőre kérdéses, hogy Odegaard felépül-e a derbiig.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Norvégia szombaton jelentős lépést tett a 2026-os világbajnokságra való kijutás felé, miután 5-0-ra legyőzte Izraelt. Ha sikerül kvalifikálniuk magukat a jövő nyári tornára, az 2000 óta az első nemzetközi tornájuk lesz.
Az amerikai egyetemi futballban elitcsapatnak szmító Penn State Egyetem közel 50 millió dollárt fizet James Franklin vezetőedzőnek a kirúgása után.
Sir Alex Ferguson 10 ezer fontot adományozott korábbi klubjának, a glasgow-i Benburb FC-nek, hogy segítse őket a Skót Kupa második fordulójában.
Nagy Zsolt betegség miatt nem lehet ott a csapattal a holnapi, portugálok elleni selejtezőn.
Nagelsmann és Klopp is megvédte a Liverpool 116 millió fontos igazolását, Florian Wirtzet, aki még gól nélkül áll a Premier League-ben.
A Detroit Lions védője, Brian Branch komolyabb eltiltással nézhet szembe, miután a Kansas City Chiefs elleni mérkőzés után erőszakosan viselkedett a pályán
Lássuk, mikor rendezik az Amerikai Nagydíjat, mikor lesz a sprintverseny, az időmérő és az Amerikai Nagydíj 2025-ben, Austin, USA helyszínen.
Vásárhelyi Máté és Nyikos Viktória nyerte a 40. Spar Budapest Maraton vasárnapi fő versenyszámát.
A magyar labdarúgó-válogatott eddigi 15 összecsapásából egyet sem tudott megnyerni Portugália ellen,
Annus Adrián, a doppingvétség miatt 2004-ben olimpiai aranyérmétől megfosztott kalapácsvető, hamarosan hazai tehetséget edzhet
A magyar labdarúgó-válogatott hazai pályán 2-0-s győzelmet aratott az örmény csapat felett a szombati világbajnoki selejtezőmérkőzésen.
Az év talán legfontosabb mérkőzését játssza ma este a magyar labdarúgó-válogatott: ha ki akarunk jutni a jövő nyári vébére, akkor csak a győzelem elfogadható Örményország...
Auston Matthews a második egymást követő évben is a legjobban fizetett NHL-játékos, de a Maple Leafs csillaga hamarosan elveszítheti vezető pozícióját.
A ritkábban bringázó felnőttek többsége – a teljes népesség 16 százaléka – gyakrabban kerékpározna, ha biztonságosabbak lennének a körülmények.
A Manchester United csapata bizakodva készülhet a Liverpool elleni rangadóra, miután a Sunderland elleni győzelemmel javított helyzetén a bajnokságban.
A Shanghai Masters tenisztornán több játékos is feladta a mérkőzését a szélsőséges időjárási körülmények miatt, ami ismét rávilágít a sportág hőséggel kapcsolatos hiányos szabályozására.
A kirúgott Rangers-edző, Russell Martin a Loch Lomond-i tónál pihente ki a kudarcot mindössze egy nappal azután, hogy kirúgta a csapata.
A Nemzetközi Tenisz Integritási Ügynökség (ITIA) új programot indított, amely pénzügyi és jogi támogatást nyújt a doppingvizsgálatok és korrupciós nyomozások alá vont játékosoknak.
Predrag Boskovic, az Európai Kézilabda Szövetség alelnöke őrizetbe került Montenegróban.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.