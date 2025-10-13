Újra hetekre kidőlt az Arsenal vezére: ebből hogy jön ki Mikel Arteta?

Martin Odegaard, az Arsenal csapatkapitánya térdszalag-sérülése miatt várhatóan csak a novemberi válogatott szünet után térhet vissza a pályára - írta a BBC.

A középpályás október 4-én, a West Ham ellen 2-0-ra megnyert mérkőzésen szenvedett oldalszalag-sérülést, és már az első félidőben le kellett cserélni. Az Arsenal másnap közleményben erősítette meg a sérülést, de akkor nem adott tájékoztatást a felépülés várható időtartamáról.

A 26 éves játékos a legfrissebb információk szerint a november közepén esedékes válogatott mérkőzések utánig nem áll majd rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy Odegaard kihagyja a Fulham, a Crystal Palace, a Burnley és a Sunderland elleni Premier League-mérkőzéseket, valamint az Atletico Madrid és a Slavia Praha elleni Bajnokok Ligája-találkozókat is.

A hírek komoly csapást jelentenek Mikel Arteta menedzser számára, tekintettel Odegaard fontosságára a csapatban. A norvég középpályás szezonkezdetét egyébként is sérülések nehezítették, három egymást követő Premier League-mérkőzésen is le kellett cserélni az első félidőben. Az Arsenal a válogatott szünet után rögtön az észak-londoni rivális Tottenhammel találkozik november 23-án, és egyelőre kérdéses, hogy Odegaard felépül-e a derbiig.

Norvégia szombaton jelentős lépést tett a 2026-os világbajnokságra való kijutás felé, miután 5-0-ra legyőzte Izraelt. Ha sikerül kvalifikálniuk magukat a jövő nyári tornára, az 2000 óta az első nemzetközi tornájuk lesz.