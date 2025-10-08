Meghalt Mezey György mesteredző, a magyar válogatott volt szövetségi kapitánya

Két turnusban is volt a magyar válogatott edzője, többször nyert magyar bajnoki címet klubcsapataival. Az MLSZ saját halottjának tekinti.

Nyolcavannégy éves korában elhunyt Mezey György labdarúgó mesteredző, a magyar válogatott egykori szövetségi kaptiánya - erről az MLSZ számol be saját honlapján.

Mezey György 1941-ben született Topolyán, gyermekkorában költöztek előbb Mezőberénybe, majd Rákoskeresztúrra. Játékospályafutása alatt már foglalkozott a Bp. Spartacus fiataljaival, élvonalbeli edzőként 1977-ben mutatkozott be, ebben az idényben pedig máris bronzéremig vezette az MTK-VM csapatát. Nagyon fiatalon, már 1982-ben mesteredzői elismerést kapott, 1980-tól - Mészöly Kálmán segítőjeként - másodedzője volt a magyar válogatottnak.

1983-ban lett szövetségi kapitány, ő juttatta ki a válogatottat az 1986-os mexikói világbajnokságra, mely azóta is Magyarország utolsó vb-szereplése. A vb kudarca után lemondott, később egy rövid időre még egyszer kinevezték, de az a megbízatás hamar véget ért egy újabb lemondással.

Dolgozott Kuvaitban, majd hazatért, és bajnoki címet nyert a Kispest vezetőedzőjeként. Rövid ideig irányította a BVSC, a Vasas és az Újpest szakmai munkáját, ezután az edzőképzést vezette. 2009-ben kényszerűségből lett a Videoton vezetőedzője, ahol az első évben ezüstérmes lett a csapattal, a következő idényben pedig megszerezte a klub első bajnoki címét.

2020 februárjában, a 63. Év Sportolója Gálán az MLSZ Életműdíjjal tüntette ki. Mezey Györgyöt az MLSZ saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek.