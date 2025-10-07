Egy apát és fiát ugyanazon a napon bocsátották el két különböző csapat vezetőedzői pozíciójából
Rémálomba illő útja volt a focistának: ellopták Depay útlevelét, nem játszhat a válogatottban?
Memphis Depay, a holland válogatott gólrekordere nem tudott időben csatlakozni a nemzeti csapathoz, ugyanis ellopták az útlevelét Brazíliában - jelentette a BBC.
A Corinthians játékosaként Brazíliában szereplő Depay vasárnap este utazott volna Hollandiába, de az ellopott útlevél miatt ez meghiúsult. A holland szövetség (KNVB) közleménye szerint a támadó mindent megtesz, hogy a lehető leghamarabb csatlakozhasson a kerethez.
Ronald Koeman szövetségi kapitány sajnálatát fejezte ki az eset miatt: "Ez sajnálatos, elsősorban Memphis számára, de nekünk is. Természetesen teljes kerettel szeretnénk kezdeni a felkészülést, de vannak körülmények, amelyeket nem tudunk befolyásolni. Reméljük, hogy a lehető leghamarabb csatlakozhat hozzánk az edzőtáborban."
A holland válogatott csütörtökön Málta ellen idegenben, vasárnap pedig Finnország ellen hazai pályán játszik világbajnoki selejtezőt. Depay a múlt hónapban Litvánia ellen szerzett két góljával megelőzte Robin van Persie-t, és 104 mérkőzésen szerzett 52 találatával a válogatott történetének legeredményesebb játékosává vált. Hollandia jelenleg csak gólkülönbséggel vezeti a G csoportot Lengyelország előtt, de egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.
A Manchester City szupersztárja a jelenlegi gólszerzési "üteme" alapján várhatóan jelentősen megdönti Alan Shearer 260 gólos rekordját is
Az NFL londoni mérkőzésén ezrek rekedtek kívül a stadionon a jegykezelő alkalmazás összeomlása miatt, a pórul járt szurkolók kártérítést követelnek a ligától
A PDC 2026 januárjában rendezi első szaúd-arábiai dartsversenyét, ahol a szigorú alkoholtilalom miatt a megszokottól eltérő hangulatú eseményre számíthatnak a szurkolók.
A volt világbajnok és csapattárs szerint Hamilton vagy magára talál jövőre, vagy az utolsó évét láthatjuk a Forma 1-ben.
Donald Trump bejelentette, hogy a korábban ígért UFC küzdősport-eseményt 2026. június 14-én, 80. születésnapján rendezik meg a Fehér Ház területén.
Neymar karrierje válaszúthoz érkezett: a sérülésekkel küzdő brazil sztár kihagyhatja a 2026-os világbajnokságot
Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke szerint ideje lenne, hogy a Forma-1 visszatérjen Dél-Koreába.
Dibusz Dénes sérülés miatt nem csatlakozik az örmények és a portugálok elleni világbajnoki selejtezőkre készülő magyar labdarúgó-válogatott keretéhez.
Daria Kasatkina orosz-ausztrál teniszező bejelentette, hogy idő előtt befejezi az idei szezont, mivel mentálisan és érzelmileg kimerült.
Döbbenetes: biciklivel ment fel az Eiffel-torony lépcsőjén, elképesztő rekordot állított fel + videó
Aurélien Fontenoy francia kerékpáros új világrekordot állított fel, amikor biciklivel feljutott az Eiffel-torony második emeletére 12 perc 30 másodperc alatt.
Russell Martin mindössze 17 mérkőzés után távozik a Rangers vezetőedzői posztjáról: a klub közleményben jelentette be, hogy az eredmények nem feleltek meg az elvárásoknak.
Lewis Moody, az angol rögbiválogatott 2003-ban világbajnok játékosa bejelentette, hogy motoros neuron betegséget (MND) diagnosztizáltak nála.
Feszültség a McLarennél a konstruktőri bajnoki cím megszerzése közben: Norris és Piastri között konfliktus alakult ki a Szingapúri Nagydíjon.
George Russell, a Mercedes brit versenyzője rajt-cél győzelmet aratott a vasárnapi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon, a McLaren címvédést ünnepelhet.
A Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) négy georgiai sportolót - két súlyemelőt és két birkózót - négy évre eltiltott a versenyzéstől, mivel bizonyítottnak látta, hogy doppingoltak.
Elhunyt Milan Mandaric szerb üzletember, aki korábban a Portsmouth, a Leicester és a Sheffield Wednesday tulajdonosa is volt.
Martin Ødegaard súlyos sérülése aggasztja Artetát az Arsenal győzelme után, de nem csak őt kellett lecserélni a West Ham elleni meccsen.
Mark Sanchezt, a korábbi NFL-irányítót és jelenlegi Fox Sports műsorvezetőt letartóztatták Indianapolisban.
