Rémálomba illő útja volt a focistának: ellopták Depay útlevelét, nem játszhat a válogatottban?

Memphis Depay, a holland válogatott gólrekordere nem tudott időben csatlakozni a nemzeti csapathoz, ugyanis ellopták az útlevelét Brazíliában - jelentette a BBC.

A Corinthians játékosaként Brazíliában szereplő Depay vasárnap este utazott volna Hollandiába, de az ellopott útlevél miatt ez meghiúsult. A holland szövetség (KNVB) közleménye szerint a támadó mindent megtesz, hogy a lehető leghamarabb csatlakozhasson a kerethez.

Ronald Koeman szövetségi kapitány sajnálatát fejezte ki az eset miatt: "Ez sajnálatos, elsősorban Memphis számára, de nekünk is. Természetesen teljes kerettel szeretnénk kezdeni a felkészülést, de vannak körülmények, amelyeket nem tudunk befolyásolni. Reméljük, hogy a lehető leghamarabb csatlakozhat hozzánk az edzőtáborban."

KATTINTS a friss hírekért, sporteredményekért és statisztikákért a Sportonlinera!

A holland válogatott csütörtökön Málta ellen idegenben, vasárnap pedig Finnország ellen hazai pályán játszik világbajnoki selejtezőt. Depay a múlt hónapban Litvánia ellen szerzett két góljával megelőzte Robin van Persie-t, és 104 mérkőzésen szerzett 52 találatával a válogatott történetének legeredményesebb játékosává vált. Hollandia jelenleg csak gólkülönbséggel vezeti a G csoportot Lengyelország előtt, de egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.