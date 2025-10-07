Bill Belichickkel nem megy a focicsapatnak, lehet, hogy fia veszi át a helyét. A helyzet azonban a szerződések miatt bonyolult.
Nem mindennapi családi ügy: apát és fiát ugyanazon a napon rúgták ki Görögországban
Valószínűleg még soha nem látott eset alakult ki a görög bajnokságban: egy apát és fiát ugyanazon a napon bocsátották el két különböző csapat vezetőedzői pozíciójából - közölte a sdna.gr.
Ritka egybeesés történt a görög labdarúgásban: Giannisz Petrakiszt és fiát, Giorgosz Petrakiszt is elbocsátották edzői pozíciójukból ugyanazon a napon.
Elsőként a 38 éves Giorgosz Petrakisz kapta meg a felmondólevelét az AEL Larisszától, miután csapata súlyos, 5-2-es vereséget szenvedett a Volosz ellen. A fiatal szakember mérlege nem volt meggyőző: mindössze egy győzelmet tudott felmutatni a kupában, míg a bajnokságban két vereség és négy döntetlen volt a mérlege.
Néhány órával később édesapja, Giannisz Petrakisz is elvesztette állását a Panetolikosznál. Az idősebb Petrakisz együttese még nagyobb vereségbe szaladt bele a hétvégén, amikor 6-0-ra kapott ki a Levadiakosztól. Érdekesség, hogy a Panetolikosznak is négy pontja van a bajnokságban, amit egy győzelemmel és egy döntetlennel gyűjtött össze.
A sors fintora, hogy mindössze négy fordulót kellett volna várni arra, hogy apa és fia először irányítsák csapataikat egymás ellen hivatalos tétmérkőzésen, ám erre most már nem kerülhet sor - legalábbis a görög bajnokságban.
