Mark Sanchezt, a korábbi NFL-irányítót és jelenlegi Fox Sports műsorvezetőt letartóztatták Indianapolisban.
Vezéráldozatok az Arsenalnál: hiába a győzelem, sokasodnak a sérültek
Martin Ødegaard súlyos sérülése aggasztja Artetát az Arsenal győzelme után, de nem csak őt kellett lecserélni a West Ham elleni meccsen - írja a The Guardian.
Mikel Arteta komolyan aggódik Martin Ødegaard térdsérülése miatt, miután a csapatkapitány sántikálva hagyta el a pályát az Arsenal West Ham elleni 2-0-s győzelme során. A norvég játékos térdmerevítővel távozott az Emirates Stadionból, miután Crysencio Summerville-lel ütközött a szünet előtt.
"Térd a térdhez ütközés történt, és azonnal kényelmetlenséget érzett. Beszéltem vele, nem pozitív a helyzet megítélésében, merevítőt visel. Várnunk kell az orvosok véleményére" - nyilatkozta Arteta, aki 300. mérkőzését ünnepelte a csapat élén.
Ødegaard a Premier League történetének első olyan játékosa lett, akit három egymást követő mérkőzésen is lecseréltek az első félidőben. Korábban a Leeds és a Nottingham Forest elleni meccseken vállsérülés miatt kellett lehozni a pályáról.
A szezon kezdete óta különböző okok miatt nem számíthattunk rá teljes értékűen, kétszer a válla, most pedig ez a sérülés. Találunk megoldásokat, de nyilvánvalóan ő a csapatkapitányunk, és olyan játékos, aki teljesen más dimenziót ad a játékunknak, különösen támadásban. Várjunk, és remélhetőleg nem olyan súlyos
- tette hozzá a menedzser.
Declan Rice-t is le kellett cserélni a második félidőben hátfájdalom miatt, miután gólt szerzett korábbi csapata ellen. Az angol középpályás szereplése kérdéses a Wales és Lettország elleni válogatott mérkőzéseken.
Az Arsenal az elmúlt két hazai mérkőzését elveszítette a West Ham ellen, de Bukayo Saka, aki büntetőből szerzett gólt 200. Premier League-mérkőzésén, hangsúlyozta, hogy ezúttal jóvá akarták tenni a korábbi botlásokat.
Ez mutatja, milyen fejlődésen mentünk keresztül. Az elmúlt két szezonban hazai pályán elbuktunk a West Ham ellen, és ma ezt helyre akartuk hozni
- mondta a szélső.
A West Ham továbbra is a kiesőzónában maradt a vereség után. Nuno Espírito Santo, aki második mérkőzésén irányította a csapatot Graham Potter utódjaként, elismerte, hogy sok munkára van szükség a válogatott szünet alatt.
Nuno Espírito Santo, a West Ham egy hete kinevezett edzője szerint időre van szüksége ahhoz, hogy kialakítsa a West Ham identitását és filozófiáját.
