2025. október 4. szombat Ferenc
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hand Grips focilabda a füves pályán
Sport

Meg is van a hétvége gólja? Elsült a jobb láb, ekkora dugót rég nem láttunk + videó

Pénzcentrum
2025. október 4. 11:33

Hatalmas góllal nyitotta a Premier League fordulóját péntek este Justin Kluivert, csapata eddig minden várakozást felülmúl.

Szemkápráztató gólt szerzett a péntek esti, Fulham ellen 3-1-re megnyert mérkőzésen Justin Kluivert, a PL-ben szereplő Bournemouth futballistája. A holland támadó a mérkőzés hajrájában kapott egy jó passzt az ellenfél tizenhatosának előterében, és mint látható, nem gondolkodott sokat, hanem egyből tüzelt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Fulham ugyan tartotta magát, amíg lehetett, de látható volt, hogy a Bournemouth ma nem adja magát könnyen, és ennek meg is lett az eredménye. Itt van videón az óriási találat:

Győzelmével a Bournemouth - ideiglenesen legalábbis - a tabella második helyén találta magát, már tizennégy pontot szereztek a bajnokságban. A Fulham a tizenegyedi, nekik eddig nyolc pontjuk van. 
Címlapkép: Getty Images
#videó #foci #sport #labdarúgás #premier league #gól #angol foci #angol bajnokság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:30
12:04
11:33
10:55
10:36
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 4.
Tízezernyi magyar bukhatja el a vagyonát még idén: őrület ami történik, ezzel sokan nem számolnak
2025. október 3.
Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az utakat az önvezető autók
2025. október 3.
Európa spórol, mi rettegünk: tényleg rosszabbul élünk, mint 4 éve?
2025. október 3.
Ezek a legolcsóbb síközpontok 2025-ben Európában: rengeteg magyarnak lehet alternatíva
2025. október 3.
Itt a lista: ilyen új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt Győrben és Sopronban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 4. szombat
Ferenc
40. hét
Október 4.
Európai Madármegfigyelő Napok (okt 2-3)
Október 4.
A gyaloglók világnapja
Október 4.
A világűr hete (okt 4-10)
Október 4.
Az állatok világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Újra eladó a legendás magyar futballklub: kiírták a pályázatot, bárki megveheti
2
6 napja
Formula-1 szingapúri nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma-1 versenynaptár Szingapúr helyszínen
3
2 hete
Ma este minden kiderül: átadják a 2025-ös Aranylabdát, vajon kinél köt ki a díj?
4
2 napja
Így lett Szoboszlai a leggazdagabb magyar futballista: édesapja mesélt a befektetésekről
5
1 hete
Észvesztően szexi Gulyás Michelle: a tengerpartról jelentkezett a magyar olimpiai bajnok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Valóságos érték
A valóságos értéken a vagyontárgyak meghatározott időpontban meglévő, gyakorlatilag állandóan változó és pénzben kifejezett értékét (forgalmi értékét) értjük. Új vagyontárgyak valóságos értéke általában egybeesik azok új értékével (új árával). A használatban lévő vagyontárgyak értéke folyamatosan csökken. A valóságos értéket az idő múlásával értéknövelő tényezők is módosíthatják.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 4. 10:55
Hatalmas bejelentést tett Orbán Viktor: itt az új hitel, ők igényelhetik
Pénzcentrum  |  2025. október 4. 09:58
Megszereztük a palócleves eredeti receptjét: kevesen tudják, hogy valójában így készül
Agrárszektor  |  2025. október 4. 11:57
Megszólalt Orbán Viktor: hétfőtől 3 százalékos hitelt kapnak a vállalkozások is