Meg is van a hétvége gólja? Elsült a jobb láb, ekkora dugót rég nem láttunk + videó

Szemkápráztató gólt szerzett a péntek esti, Fulham ellen 3-1-re megnyert mérkőzésen Justin Kluivert, a PL-ben szereplő Bournemouth futballistája. A holland támadó a mérkőzés hajrájában kapott egy jó passzt az ellenfél tizenhatosának előterében, és mint látható, nem gondolkodott sokat, hanem egyből tüzelt.

A Fulham ugyan tartotta magát, amíg lehetett, de látható volt, hogy a Bournemouth ma nem adja magát könnyen, és ennek meg is lett az eredménye. Itt van videón az óriási találat:

What a way to score your first goal of the season ☄️



All the angles of Justin Kluivert’s wonder strike in @afcbournemouth's win over Fulham 🍿 pic.twitter.com/E7QkULTr0R — Premier League (@premierleague) October 3, 2025

Győzelmével a Bournemouth - ideiglenesen legalábbis - a tabella második helyén találta magát, már tizennégy pontot szereztek a bajnokságban. A Fulham a tizenegyedi, nekik eddig nyolc pontjuk van.