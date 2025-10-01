Hatalmas dolgokra készül a kis londoni csapat: idén minden nekik áll?

A Crystal Palace az egyetlen veretlen csapat a Premier League-ben, 18 mérkőzéses veretlenségi sorozatuk pedig klubrekordot jelent. Oliver Glasner vezetésével a londoni együttes akár a Bajnokok Ligája-szereplést is megcélozhatja, miközben a Konferencialigában is esélyesként indulnak - írja a BBC.

Az Opta előrejelzési modellje, amely minden Premier League mérkőzést 10 000 alkalommal szimulál, most a negyedik helyre jósolja a Crystal Palace-t, és 43%-ra teszi a Bajnokok Ligája-kvalifikáció esélyét. Ez az érték jóval magasabb, mint a Chelsea (22,6%), a Newcastle (15,2%) vagy a Tottenham (13,9%) esélye, ami jól mutatja a csapat fejlődését Glasner irányítása alatt.

A Palace legjobb bajnoki helyezése a történetében az 1990-91-es szezonban elért harmadik hely volt Steve Coppell vezetésével, de a Premier League-ben soha nem végeztek a 10. helynél előrébb. A 2025-ös formájuk azonban kiemelkedő a ligában.

2025. január 1. óta a Palace várható gólszáma 46,2, ami a második legjobb a bajnokságban. Védekezésben is erősek voltak, mindössze 29,4-es várható gólértéket engedélyezve ellenfeleiknek. Ez 18,6-os várható gólkülönbséget eredményez, amit csak a Liverpool múl felül.

Figyelembe kell venni azonban, hogy 2025-ös mérkőzéseik többségén még Eberechi Eze is a csapatban szerepelt. A támadó középpályás az átigazolási időszak végén az Arsenalhoz szerződött, és bár helyettese, Yeremy Pino jól kezdett a Palace-nál, Eze távozása valószínűleg érezhető lesz.

A londoni csapatnak idén az európai kupaszereplés kihívásaival is meg kell birkóznia. A csapat már két selejtezőt játszott a Konferencialigában, és csütörtökön kezdi a csoportkört a Dinamo Kijev ellen Lengyelországban.

A megnövekedett terhelés próbára teheti a viszonylag szűk keretüket, ugyanakkor hatalmas lehetőséget is jelent a klub számára. Az Opta előrejelzése szerint a Palace a legkiemelkedőbb csapat a sorozatban, 53,5%-os eséllyel a trófea megszerzésére - jóval megelőzve a második legesélyesebb, kétszeres döntős Fiorentinát.

Glasner már nyert európai trófeát, 2022-ben az Eintracht Frankfurttal Európa Liga-győztes lett. Ha egymás után két trófeát nyerne a Palace-szal – amely korábban soha nem nyert jelentős kupát – az valóban kiemelkedő teljesítmény lenne, és megszilárdítaná helyét Európa legkeresettebb menedzserei között.